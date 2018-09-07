Сбербанк перестал церемониться с крупным бизнесом

На канале Баблишко — про политику главного банка страны по отношению к бизнесу.

Если вы по привычке думаете, что Сбер — типичный государственный забюрократизированный банк, ототчасти вы правы.

Но только не в сфере взаимодействия с крупными должниками.

Здесь «Зелёный» поменял правила игры и вместо вялотекущей судебной работы ввел в практику жесткие точечные действия.

История 1. Юлмарт

Некогда крупнейший интернет-ритейлер имел неосторожность «кредитнуться» в Сбере на 1 ярд деревянных и не спешить с его возвратом.

Сбер сначала тоже не спешил, а потом прикинул надвигающиеся репутационные потери (а если и остальные должники увидев «беззубость» кредитора перестанут возвращать денежки) и решил обратиться за помощью к тем, с кем шутки плохи — инвестгруппе А1 (входит в «Альфа-Групп»).

Итог известен — империя Юлмарт разрушена, совладелец под домашним арестом (до сих пор).

История 2. Донстрой

Строить жильё, а особенно премиум-класса, — это дорогое удовольствие. Поэтому все девелоперы закредитованы по самые уши. Донстрой не исключение.

Получив солидный кредит девелопер решил поиграть в прятки и перестал платить Сберу. В банке шутку не оценили и сделали ход конем — уступили долг структурам Роснефти.

А уж те церемониться не стали, подключили административный ресурс, загнали руководителя Донстроя под домашний арест и начали прибирать активы. Что сейчас с Донстроем и так всем известно.

Так что с «Зелёным» шутки плохи.

Источник: @bablishkochannel