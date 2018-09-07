О чем говорят мужчины, если речь о пенсионной реформе: «Они пришли за нашими жизнями!»

На сайте РВС собрали мнения мужчин о предстоящих изменениях. Они говорят откровенно.

Пенсионная реформа оказалась обескураживающим сюрпризом практически для всех слоев населения, кроме разве что маленьких детей. Впрочем, дети еще почувствуют все ее прелести, когда работающие родители не смогут оставить их с тоже работающими бабушками и дедушками.

Но если не углубляться в социологические и медицинские подробности и просто посмотреть на цифры, то наиболее пострадавшие от грабительской и оскорбительной для народа пенсионной реформы – это, конечно, мужчины. Они и так выходили на пенсию с 60 лет, уже седыми и сильно уставшими, а теперь, похоже, будут тащиться на работу, опираясь на палочку. Если, конечно, найдут эту работу, в чем тоже есть большие сомнения.

Мало кто верит в то, что подобная принудительная «физзарядка» или «сбалансированное питание» на пособии по безработице продлят их жизнь. Многие мужики до пенсии в результате просто не доживут или доберутся до заветного срока уже полными развалинами, тогда как заслуженный отдых позволил бы им пожить подольше в окружении детей и внуков, себе и им на радость.

А ведь жизнь мужчины, главы семьи, и так весьма непростая. В России мужчина – это человек, который отвечает за все. Немощь и бессилие, невозможность справиться с жизненными вызовами бьют в них как пули. Так было в 90-е, когда вверх резко прыгнула именно мужская смертность. Теперь вот – вторая серия этого «ужастика»? 90-е пережили, вкалывая молодыми на двух-трех работах, но на пенсию, выходит, не заработали, потрудитесь-ка еще! Что это, как не смачный плевок в лицо? Об этом мужчины и говорят сейчас.

Александр Репников из Липецка советует верящим в сказки о волшебно выросшей продолжительности жизни зайти на ближайшее кладбище и почитать даты на могилах. Эта простая арифметика скажет обо всем лучше заумной статистики. По мнению Александра, пенсионная реформа означает попросту отмену пенсий, так как до пенсии никто не доживет. Сам он ждет выхода на пенсию, как Дня Победы. Это сравнение слышать особенно больно и страшно.

Каждый год 9 мая в стране торжественно отмечается очередная годовщина. По городам разъезжают авто с надписью «Спасибо деду за Победу!». А в это время трудяги из поколения отцов живут словно солдаты под обстрелом, уже не надеясь на мирный отдых.

Может быть, лучше подумать о них, а не о парадах на Красной площади со стыдливо занавешенным Мавзолеем?

Земляк Александра, Юрий Муратов, считает пенсионную реформу оскорбительной и унизительной для народа. Правительство нарушило негласное соглашение с народом и одним махом поломало жизненные планы людей, подошедших к пенсионному рубежу.

Реформа лишила пожилых возможности воспитывать внуков и ухаживать за своими еще более престарелыми родителями. Юрий считает, что люди наверху просто не понимают нужд народа, так как уровень жизни простых людей и тех, кто ими правит, несопоставим. И это вполне тянет на подлинную причину творящегося беспредела.

Легко призывать других с экрана «отнестись с пониманием» к тому, что пустит кувырком их жизнь, когда тебе самому и твоим друзьям не приходится и не придется тяжело работать чуть ли не до могилы и считать копейки, чтобы накормить семью.

Если конечно не случится катастрофы, которая пустит на распыл страну вместе с зарвавшейся сытой властью. Если оскорблять народ, отбирая у них социальные гарантии, будет ли народ терпеть бесконечно? Так ли гарантированы вам «золотые парашюты» на старость, наши дорогие хозяева жизни?

Андрея Вячеславовича из Москвы «подстава» от правительства и поддержавшего реформу Путина довела до белого каления и превратила из лояльного власти человека чуть ли не в революционера. Поддержку Путиным пенсионной реформы он воспринимает как личное оскорбление и предательство.

А сколько еще таких солидных, работящих мужчин, входивших в ядро путинского электората, теперь сжимают кулаки? Случись беспорядки, выйдут ли они, чтобы дать отпор экзальтированным разрушителям? Или поддержат их, хотя бы молчаливо? Владимир Владимирович, вы об этом подумали?

Борис, еще довольно молодой житель Курска, расценивает пенсионную реформу как нарушение прав человека. И вспоминает о том, что в Советском Союзе пенсионный возраст был взят не с потолка, а вычислен научно, на основе медицинских данных. С тех пор, считает он, медицина отнюдь не ушла вперед. Количество больниц сокращается, а больных, судя по всему, собираются лечить колокольным звоном со строящихся одна за другой церквей.

Не жившие при СССР люди почему-то помнят о социальных завоеваниях советского народа, а вот представители власти, успевшие побывать и комсомольцами, и партийцами, почему-то помнить о них не хотят. В самом деле, может быть, нацеливаясь на реальное, а не бумажное повышение продолжительности жизни, стоит все же подумать о поддержке бесплатной медицины,а не «оптимизировать» больницы, особенно провинциальные? Что до веры, то она измеряется не количеством храмов, а практическими делами во имя ближнего.

Не остаются в стороне от народной беды и те, кто уже на пенсии. И это как-то очень по-мужски – думать не только о себе и стараться смотреть чуть дальше собственного носа. Георгий из Москвы указывает на то, что в России пенсионная реформа является совершенно людоедской. У властей нет никаких оправданий, кроме желания кучки богатеев обобрать теперь уже и стариков. И в самом деле, все объяснения, которые мы услышали с экрана из уст президента, звучат, пардон, как детский лепет, и полны противоречий. Они похожи на оправдания двоечника, не выучившего урок, у которого «домашнее задание собака съела».

А потому народ, не любящий словесные кружева, предполагает за всем происходящим очень простую причину, тоже, в принципе, детскую, но гораздо более правдоподобную: «Кто-то слишком много ест!».

Другой пожилой москвич, Анатолий Михайлович, не только критикует власти, но и выдвигает конкретные предложения. Если правительство хочет, чтобы в Пенсионный фонд поступало больше отчислений, ему следует поднять зарплату трудящимся в глубинке, которые работают за смешные деньги, ведь из ничего ничего и не выйдет!

Для этого государство – если уж его так приперло – может, например, провести национализацию промышленных предприятий.

Увы, Анатолий Михайлович, наше либеральное государство и помыслить о таком не может, для него национализация – ужасная крамола. Поэтому, например, для спасения попавших под санкции частных компаний тратятся огромные государственные деньги. Наши с вами деньги.

При этом ни один из олигархов, «пострадавших» в связи с санкциями, не начал жить на зарплату металлурга или нефтяника, это жители моногородов, где закрываются производства, должны «становиться мобильнее». Так и живем.

Источник: РВС