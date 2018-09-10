Как написать пояснения в налоговую?

Нередко при рассмотрении отчетности у налоговиков возникают вопросы, связанные с неточностями, ошибками или возможными нарушениями. В таких ситуациях инспекция запрашивает у налогоплательщика письменные пояснения.

Для составления грамотного ответа нужно четко понимать, что именно хотят выяснить инспекторы, проявить внимательность и тщательно подготовить необходимую информацию.

Пояснительная записка в налоговую: когда ее нужно предоставить

Исходя из положений Налогового кодекса можно выявить основные ситуации, когда потребуется представить разъяснения:

расхождение сведений, имеющихся у ИФНС, и предоставленной информации в отчетности либо наличие ошибок и расхождений;

проведение камеральной проверки;

направление уточненной декларации со сниженным размером сумм отчислений.

Как писать пояснения в налоговую

В настоящее время законом не предусмотрена обязательная форма. Тем не менее, стоит помнить о необходимых атрибутах пояснительной записки:

фирменный бланк;

реквизиты и контактные данные;

исходящий номер и дата;

реквизиты полученного требования;

подпись с расшифровкой и указание должности подписанта.

Кроме того, нужно представить запрашиваемую информацию с указанием на конкретные цифры и факты и при необходимости приложить подтверждающие документы.

Образец составления

Письмо налоговикам стоит начать следующим образом:

«В ответ на ваше требование о предоставлении пояснений касаемо __ № __, сообщаем следующее: …»

Далее необходимо прописать конкретные сведения в зависимости от сути требования. Необходимо детально осветить каждый вопрос. Нюансы по определенным видам требований необходимо рассмотреть более детально.

Пояснения в налоговую о расхождениях в декларациях

ИФНС вправе запросить данные о причинах расхождений, который может выявить инспектор, сопоставив данные в нескольких документах.

Поскольку причины нередко связаны с разными правилами определения налоговой базы и отличиями в правилах налогового и бухгалтерского учета, они часто являются обоснованными. Например, ряд доходов не облагается НДС, однако учитывается при установлении размера налога на прибыль. Поэтому будет достаточно указать на данное обстоятельство со ссылкой на конкретные нормы закона.

Пояснительная записка по НДС к возмещению

При заявлении НДС к возмещению, как показывает практика, потребуется представить разъяснения.Необходимость возмещения может быть обусловлена определенными причинами, например, приобретением дорогостоящего оборудования, на что и следует указать в письме.

Вместе с тем, существует вероятность, что сумма приобретений просто превысит сумму реализации без каких-либо дополнительных причин. Тогда нужно указать налоговикам на этот факт.

Пояснения в ходе камеральной проверки

Обязанность дать налоговикам разъяснения по ошибкам и противоречиям, обнаруженным во время камеральной проверки, предусмотрена п. 3 ст. 88 НК РФ. При этом субъекту предоставляется 5 рабочих дней на предоставление ответа.

Помимо основных общих моментов следует учитывать и то, что если организация обязана направлять декларацию по НДС в электронной форме, то и разъяснения должны быть также направлены в электронной форме.

Пояснительная записка по декларации УСН

При рассмотрении отчетности инспекция может выявить расхождения в сведениях, представленных в декларации, и баланса УСН. Это может быть связано как с тем, что отраженные доходы меньше размера поступлений на расчетный счет, так и с различиями сумм в бухгалтерской и налоговой документации.

В первом случае необходимо пояснить, что суммы доходов верны, а прочие поступления не включаются в доход на основании ст. 346.15 НК.

Во втором же при отсутствии ошибок стоит указать на то, что расхождения вызваны применением УСН.

Пояснения в налоговую по убыткам: образец

У ИФНС могут возникнуть вопросы, связанные с обозначенными в расчете по налогу на прибыль убытками. Если размер убытков существенный либо налогоплательщик в течение нескольких отчетных периодов работает в минус, это практически неизбежно.

Образец используется аналогичный приведенному выше. В теле письма подробно описываются конкретные обстоятельства, обосновывающие убытки. В их числе могут быть такие факторы, как:

изменение курса валют;

существенные затраты на приобретение оборудования;

снижение цен из-за снижения спроса на рынке;

форс-мажор, повлекший ущерб.

Главное экономически обосновать все расходы, а также приложить документы, подтверждающие описанные обстоятельства.

Пояснительная записка по справкам НДФЛ

Инспекция вправе проверять корректность определения размера НДФЛ и составления соответствующих справок.Ошибки в расчетах могут быть связаны с разницей между размерами исчисленного, удержанного и уплаченного налога, значительным уменьшением суммы налога по отношению к предшествующему периоду, неправильным использованием вычетов.

Во всех этих случаях необходимо внести в справки соответствующие исправления и указать на это в письме ИФНС.

Пояснительная записка по встречной проверке

При составлении ответа по встречной проверке стоит ограничиться предоставлением только той информации, которая запрашивается. Более того, некоторые сведения предоставлять не рекомендуется вообще. Это штатное расписание контрагента, дополнительные контакты и т.д. Обосновать это можно тем, что предприятие не обязано обладать подобными данными о контрагенте.

Образец ответа в рассматриваемой ситуации по существу будет представлять собой список представляемых копий документов, оформленный на фирменном бланке предприятия.

Ответственность за непредставление пояснительной записки

Положения статьи 126 НК РФ, которые устанавливают ответственность за непредставление сведений налогоплательщиком, не распространяются на случаи непредоставления разъяснений.Однако на основании пункта 3 ст. 88 и ст. 129.1 НК РФ при осуществлении камеральной проверки предприятие обязано представлять, в том числе, пояснения, иначе ему грозит штраф 5000 рублей, а при повторном в течение года нарушении — 20000 рублей.

Во всех прочих случаях уклоняться от направления разъяснений также нежелательно, поскольку уплата штрафа — не единственное негативное последствие, которое должно удерживать от игнорирования требований. Ведь ИФНС вправе также доначислить налог, который будет трудно оспорить, либо осуществить выездную проверку.

Поэтому стоит всегда внимательно относиться к требованиям инспекции и не игнорировать их. Это поможет избежать сопутствующих осложнений, а во многих случаях и излишних убытков.

Источник: персональный блог налогового адвоката Павла Тылика