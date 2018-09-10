Как вернуть деньги за товар и услугу?

Что такое chargeback?

Chargeback, или возвратный платеж, — это особая процедура, доступная держателю банковской карты в случае, когда он оплатил покупку или услугу, но она не была ему доставлена или оказана либо была оказана недолжным образом (иной товар или брак товара, некачественно выполненная услуга и другое). Chargeback может быть применен и в случае мошеннического списания средств

Chargeback действует только для товаров и услуг?

Не только. Немногие знают, но процедуру chargeback можно запустить и в случае двойного списания стоимости покупки с карты. А также если банкомат не выдал вам запрошенную сумму, но с карты ее списал (или не зачислил внесенные средства).

Как это работает?

В банк, который выпустил вам карту (банк-эмитент), вы подаете заявление на опротестование совершенной операции. Эмитент безакцептно, то есть без согласования, списывает с получателя средств (банка-эквайера) указанную в заявлении сумму и возвращает ее плательщику, то есть вам. Уже после этого продавец может не согласиться со списанием и заявить банку-эквайеру репрезентмент, в рамках которого он должен будет доказать банку истинность проведенной трансакции.

В каком случае имеет смысл запускать процедуру chargeback?

Если вы не смогли напрямую договориться с продавцом при возникшем у вас конфликте. Chargeback — это досудебная процедура. С ней можно проще и быстрее вернуть деньги, чем через суд. Однако если в возврате средств по чарджбэку вам отказали, то всегда можно обратиться в суд. Для клиента запуск и ведение процедуры chargeback бесплатны.

Chargeback возможен по карте любой платежной системы?

Да. Однако по картам «Мир» процесс происходит в несколько раз быстрее. Принцип действия у него схожий.

Как быстро мне вернут деньги по chargeback?

До одного года по картам международных платежных систем и до одного месяца — по картам «Мир». Деньги вернутся на счет, с которого был оплачен товар или услуга. Имейте в виду, что вы можете подать в свой банк заявление на chargeback в течение 120 дней после списания средств с банковской карты. У держателей карт «Мир» такая возможность сохраняется в течение 180 дней.

Банк-эмитент обязан начать процедуру chargeback в любом случае?

Вовсе нет. После принятия заявления клиента о chargeback банк-эмитент оценивает обоснованность этого заявления. Например, если держатель карты просто не разобрался в выписке по счету, банк поможет ему правильно расшифровать ее или укажет, что деньги за товар или услугу не были в итоге списаны с карты