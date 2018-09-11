Счета 97 и 98: основные проводки и примеры

В Плане счетов предусмотрены счет 97 «Расходы будущих периодов» и счет 98 «Доходы будущих периодов». Что это за счета? Для чего они используются? Что на них следует учитывать? Поговорим в статье об особенностях учета доходов и расходов, относящихся к будущим периодам, на этих счетах, разберем проводки.

Каждое предприятие имеет расходы, которые связаны с освоением новых цехов, предприятий, оборудования, возникающих до момента выпуска продукции. Это расходы, связанные с разработкой сметной документации пусконаладочных работ, на заработную плату сотрудникам, которые участвуют в работах такого рода и др.

Данные расходы следует включать в расходы за будущие периоды и в себестоимость товаров, услуг, работ пропорционально их выпуску.

Это расходы, которые произведены в отчетном периоде, но которые относятся к будущим периодам отчета.

Учет расходов на 97 счете

Учет расходов будущих периодов ведется на активном счете 97. По дебету этого счета отражают расходы, которые осуществлялись в данном периоде, но относились к периодам будущим, по кредиту отражают списанные расходы на отчетный период. Списание таких расходов отражают следующей проводкой: Д97 К10,70,68,69.

В себестоимость продукции такие расходы списывают постепенно до момента погашения установленного учреждением срока освоения (не больше чем 2 года), проводка по списанию имеет вид Д20, 23 К97.

Пример:

Для наглядности разберем пример учета расходов будущего периода и порядка их списания.Организация решила застраховать свое имущество на 6 месяцев (с 01.01.2014 по 30.06.2014). Страховая компания выставила счет, в котором отражена страховая сумма. Организация оплачивает этот счет полностью, но при этом организация может в любой момент расторгнуть договор и вернуть остаток средств. В данном случае, возникшие затраты по страхованию списать сразу в расходы нельзя. Расходы равномерно распределяются по всему сроку страхования, то есть сумма делится на 6 месяцев. Ежемесячно в расходы организации текущего месяца списывается 1/6 суммы страхования.

Какие проводки нужно выполнить в бухгалтерском учете в данном примере? Как произойдет закрытие счета 97?

Проводки по учету расходов будущих периодов:

Таким образом будет происходить постепенное списание расходов будущих периодов, по окончании срока страхования счет 97 полностью обнулится и закроется.

Учет доходов на 98 счете

Доходы, относящиеся к будущих периодам – это доходы, которые получены или начислены в отчетном периоде, но относятся к периодам будущим, а также будущие поступления задолженностей в связи с недостачами, выявленными в отчетном периоде прошлых лет, и пр. Учет доходов будущих периодов ведется на 98 счете бухгалтерского учета.

По кредиту 98 счета отражают суммы дохода, который относится к будущим периодам, по дебету отражают суммы, которые перечислены с наступлением подотчетного периода, на счета, к которым относятся такие доходы.

К доходам будущих периодов относятся доходы:

от арендной платы за оборудование, авто, помещение;

от оплаты квартиры;

от оплаты коммунальных услуг;

от транспортных грузоперевозок;

от грузоперевозок по билетам;

абонентская плата за пользование услугами интернета и связи.

98 счет бухгалтерского учета может иметь такие субсчета для осуществления аналитического учета, как:

98/1 «Доходы, которые были получены в счет будущего периода;

98/2 «Поступления безвозмездные»;

98/3 «Будущие поступления задолженностей, возникшие в связи с недостачами, которые выявлены за периоды прошлых лет»;

98/4 «Разница между суммой, которая подлежит взысканию с лиц виновных, и балансовой стоимостью выявленных недостач ценностей».

Суммы дохода, полученного в счет будущих периодов, которые поступили на счета учета средств и расчета с различными дебиторами, отражают проводками:

Д51(52,50,55) К98/1 –поступление денежных средств;

Д98/1 К91,90 – списание дохода с наступлением того периода отчетности, к которому он относятся;

Д86 К98/2 – в случае использования учреждением бюджетных средств, которые были предназначены для финансирования запасов производства;

Д98/2К91,90 – списание средств (целевых) с наступлением периода, в котором списываются расходы текущие;

Д20 К02 и Д98/2 К91/1 – амортизационные начисления по основным средствам, полученным безвозмездно.

Суммы по недостачам ценностей, выявленным за прошлые периоды, отражают проводками:

Д94,73/2 К98 – отражение по недостаче дебиторской задолженности;

Д50,51,52 К73/2 – поступление средств, в качестве погашения дебиторской задолженности при возмещении ущерба;

Д98/3 К91/2 – списывание в доход за отчетный период по мере поступления части дохода будущих периодов.

Пример:

Для примера возьмем ТМЦ, полученные организацией безвозмездно. Такие ТМЦ, полученные по договору дарения, в качестве дохода признать сразу нельзя, доход признается постепенно по мере использования этих ТМЦ.Организация получила основное средство – станок по договору дарения. Этот станок признается доходом будущего периода. Какие проводки необходимо отразить в бухучете?

Проводки по учету доходов будущих периодов:

Признание станка доходом будет происходить ежемесячно в размере месячной амортизации до тех пор, пока станок не будет полностью самортизирован.

Указанный способ признания доходов справедлив для рассмотренного примера безвозмездного поступления основного средства (о поступлении ОС читайте здесь), если бы безвозмездно поступили товары (учет поступления товаров), то доход бы признавался таковым по мере продажи этих товаров.