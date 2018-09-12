Как выбрать кредитку подешевле?

Автомобиль сломался в самый неподходящий момент? Курс доллара скакнул, и теперь не хватает на запланированное путешествие? Или просто срочно понадобились деньги? Здесь бы не помешала кредитная карта.

Кредитка — это, по сути, самый «срочный» из кредитных продуктов. Однажды открыв ее, вы всегда будете иметь под рукой деньги на всякий случай.

Бытует мнение, что кредитная карта опасна: мол, проценты по ней космические, легко увлечься и залезть в долги. Но это не так.

Во-первых, можно попросить банк (да-да, не стесняйтесь!) открыть вам небольшой кредитный лимит, чтобы не было лишнего соблазна.

Во-вторых, кредитка — это не только о расходах, но и о доходах. На рынке сейчас существует множество кредитных карт с самыми разными «плюшками», то есть бонусами.

В-третьих, научившись пользоваться грейс-периодом, то есть льготным периодом кредитования (там ничего сложного, поверьте), вы сможете занимать у банка бесплатно. Главное — не допускайте просрочек и не бойтесь уточнять интересующие вас вопросы у сотрудника кол-центра.

Для вашего удобства среди изобилия кредитных карт мы выбрали топ-5 с самой низкой процентной ставкой по России. Но не спешите брать именно ту, у которой 0%. Каждая из этих пластиковых красоток имеет свои особенности и подойдет определенному типу клиентов.

В нашем импровизированном рейтинге пойдем от большей ставки к меньшей (ранжир идет по самому низкому порогу ставки, доступному в банке по тому или иному продукту). И не забывайте: для просроченных платежей ставка будет выше.

Подборка карт сделана на основе данных из базы портала Банки.ру. Подборка включает в том числе премиальные продукты, которые доступны для любого клиента «с улицы».

12,9%

«Кредитная Platinum» от банка «Первомайский»

— До 500 тыс. рублей.

— Льготный период до 55 дней*.

Если вы хотите почувствовать свой высокий статус, но не желаете переплачивать за него, то вам подойдет данная карта. Она относится к категории премиальных, но при этом «стоит» всего 690 рублей в год (первый год обслуживания бесплатен). По карточке положен кешбэк от 0,5% до 2,5% (наивысшее значение «присвоено» покупкам в выбранной категории). Кроме того, держатель карты получит до 20% у магазинов — партнеров банка.

Обратите внимание: снятие «кредитных» наличных по карте даже в собственных банкоматах банка «обойдется» в 2,9% от суммы операции плюс 299 рублей (за одно снятие) при невыполнении ряда условий. СМС-информирование будет платным (49 рублей в месяц), как и запрос баланса в сторонних банкоматах (30 рублей за запрос).

12%

«All Airlines Black Edition» от Тинькофф Банка

— До 2 млн рублей.

— Льготный период до 55 дней*.

Эта карта точно понравится путешественникам, особенно тем, кто часто летает. Помимо самого большого кредитного лимита в нашем рейтинге, карта может похвастаться собственной бонусной программой All Airlines, позволяющей получать мили за покупки. Компенсировать полную стоимость любых приобретенных ранее авиабилетов за мили прямо через интернет-банк — это круто.

Из дополнительных приятностей: бесплатное снятие наличных до 100 тыс. рублей в месяц, отсутствие комиссии за перевыпуск карты вне зависимости от причины, персональный менеджер, консьерж-сервис, доступ в бизнес-залы Lounge Key в аэропортах, премиальная страховка в путешествиях для семьи до пяти человек и бесплатные СМС от банка.

Обратите внимание: плата за годовое обслуживание по карте может доходить до 17,9 тыс. рублей (но не будет взиматься при соблюдении ряда условий). По карте предусмотрены штрафы за неразрешенный овердрафт и пропуск минимального платежа.

У банка существует еще несколько карт с похожими условиями: кобренд с S7, «Азбукой вкуса» и ПФК ЦСКА.

10%

«Zero» от МТС Банка

— До 150 тыс. рублей.

— Льготный период до 1 100 дней*.

Данная карта — отличное решение для тех, кто предпочитает наличность. Для этого у карточки есть классная особенность — бесплатное снятие наличных в любых устройствах в России и за рубежом. Вы не ослышались — не только в собственных, но и в «чужих» банкоматах. Правда, до 50 тыс. рублей в день.

Обратите внимание: за выпуск карты разово нужно заплатить 299 рублей, а за обслуживание — по 30 рублей в день (итого до 11,2 тыс. рублей в год). Предусмотрен штраф за пропуск платежа и за неразрешенный овердрафт. СМС-информирование платное.

10%

«Свобода» от Норвик Банка

— До 200 тыс. рублей.

— Льготный период до 1 800 дней*.

Если вы — спортсмен, то эта карта точно для вас. По ней вы получите cash back до 5%, и — вам повезло! — наивысший бонус действует именно за покупки в спортивных категориях. Что особенно приятно: максимальная сумма выплат по кешбэку неограниченна.

Но и это еще не все: при хранении на карте свыше 10 тыс. рублей вы получите также 5% годовых на остаток по счету (это уже не только для спортсменов). СМС-информирование по карте бесплатное.

Обратите внимание: за много «вкусных» бонусов придется заплатить — плата за годовое обслуживание может обойтись вам в сумму до 18,3 тыс. рублей. Хорошо, что эта плата взимается только при наличии задолженности по карте. Наличные как за счет кредитных, так и за счет собственных средств удастся снять с карточки только со значительной комиссией.

0%

«Просто 30» от банка «Восточный»

— До 120 тыс. рублей.

— Льготный период до 1 850 дней*.

Если вы — шопоголик, то вы нашли свою карту. Настоящий джекпот, ведь у банка есть собственный кешбэк-сервис, который позволяет возвращать до 40% от стоимости покупок (это просто праздник какой-то!). Однако учтите, что cash back будет зачислен в течение 2—6 недель.

Кроме этого, держателю карты начисляются проценты на остаток по счету. Все, что выше полумиллиона рублей, пойдет по ставке 2%, а все, что ниже, — по ставке 4%.

И даже любителям «нала» есть где разгуляться, ведь комиссия за снятие наличных в АТМ банка и в сторонних банкоматах не взимается. Также не облагается платой запрос баланса в «чужих» устройствах.

Обратите внимание: предусмотрена ежедневная комиссия по карте в размере 50 рублей (до 18,3 тыс. рублей в год), но платить ее будет нужно только в случае наличия задолженности по карте. СМС-информирование платное — 89 рублей в месяц. Спустя 60 месяцев 0% превратятся в 20% годовых.

У банка существует более «легкий» аналог — карта «Просто». Доступный кредитный лимит и плата за годовое обслуживание по ней будут ниже.

* Льготный период кредитования у кредитных карт обычно распространяется только на покупки по ним за счет заемных средств. Однако в некоторых случаях он также применяется и по отношению к снятию наличных.