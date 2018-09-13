Бухгалтерский учет оказанных услуг: для начинающих бухгалтеров

Продолжаем курс справочных материалов для тех, кто только знакомится с бухгалтерией.

Сегодня в поле нашего внимания попадет не столько участок бухгалтерского учета, сколько определенного вида хозяйственная операция. Именно она затронет многие участки бухучета. И сейчас мы подробнее познакомимся с ней.

Бухгалтерский учет оказанных услуг — минимум теории

Событие такое — «Наше предприятие покупает услугу у других фирм и оплачивает ее».Основная задача — решить на какие счета отправить сумму услуги и как ее назвать. Это второе действие. А первым действие мы должны ответить на вопрос.

Можно ли фирме эту услугу вообще покупать?

Можно. Любую услугу можно покупать фирме. Однако, каждый раз, когда предприятие что-то покупает, необходимо думать до конечного результата. Вот, например, так:

«Чтобы ни покупала фирма, все в конечном итоге попадет в формулу финансового результата. Фирма обязана платить налог на прибыль. Разумеется, налоговый кодекс следит, что предприятие может, а что не может подставить в формулу финансового результата. Особо яро Налоговый кодекс следит за видами расходов и четко определяет: «Любой расход должен быть обоснован и иметь производственную необходимость. Т.е. непосредственно влиять на возможность ведения деятельности»

Что нам это дает? Это мысле-фильтр, через которую мы пропускаем каждую покупку, особенно покупку услуг. Другими словами, у нас могут быть услуги, которые можно поставить в формулу финансового результата и уменьшить налог на прибыль. А могут быть услуги, которые нельзя поставить в формулу и уменьшить налогооблагаемую прибыль; такие услуги предприятие сможет оплачивать только за счет своей чистой прибыли.

Наглядный пример услуги, которую нельзя включить в формулу, а придется оплачивать за счет чистой прибыли, может быть — покупка питьевой воды в офисы фирмы, оплата обедов сотрудников в заведениях общепита. А все почему? Потому что это не производственные расходы. Они напрямую не влияют на осуществление деятельности.

Итак, мы решили, что покупаем только те услуги, которые можно подставить в формулу финансового результата. Основной список бухгалтерских счетов, где собираются купленные услуги, следующий: 20, 23, 25, 26, 44, 91.2

Сейчас мы немного повторим то, что уже знаем, просто пройдемся по счетам затрат и повторим основные идеи.

Бухгалтерский учет оказанных услуг — основные счета учета

— это учет всех расходов фирмы в целом. Больше подходит для управления, администрации. По-другому — это те расходы, которые ложатся на все предприятие, на все его участки бухучета. Эти расходы нельзя точно отнести ни к продажам, ни к производству.

44 счет — это участок бухучета, собирающий расходы, относящиеся к торговле. И, неважно, будь это товары или собственная готовая продукция. Здесь и зарплата продавцов, и реклама, и аренда торговых площадей, либо коммунальные услуги, электроэнергия, налоги с заработной платы персонала, связанного с торговлей.

91.2 счет — это счет расходов, который участвует в формуле финансового результата. Самые распространенные расходы для 91 счета — это услуги банка по обслуживанию расчетного счета, проценты по кредитам и др.

25 счет — этот счет собирает на себе расходы, которые нельзя точно и сразу отнести на конкретный вид продукции. Починили печь, где выпекают 5 видов продукции. Можно ли сказать на какую продукцию можно точно отнести сумму ремонта? А потребляемую электроэнергию этой печью? А уборка помещения, в котором стоит эта печь?

20 счет — этот счет собирает прямые расходы на конкретный вид продукции. Смысл 20 счета до момента «закрытия месяца» — это собрать только те виды расходов, которые точно можно отнести на конкретную продукцию. Самым ярким примером таких расходов будет сырье, которое мы точно знаем какое и в каком количестве идет на конкретный вид продукции. Зарплату людей можно тоже на 20, но при условии, что она начисляется в зависимости от количества сделанной конкретной продукции.

Вот и весь смысл покупки услуги:

решаем, можно ли купить, чтобы уменьшить налогооблагаемую прибыль. Для этого спрашиваем себя: «Услуга производственного ли значения?» и «А что говорит Налоговый Кодекс о видах расходов для системы налогообложения в нашей фирме?»

решаем, что за конкретный вид услуги. Либо сразу на 91.2, либо смотрим на оставшиеся счета расходов.

Первичные документа для учета оказанных нам услуг

Поставщик услуги выставляет нам акт об оказании услуги. Мы, если со всем согласны, подписываем его. Далее у себя в учете мы оформляем первичный документ:

Посмотрите на примеры первичных документов.

Посмотрите на табличные части документов — везде в них указывается название услуги, подразделение (если надо) , счет расходов (корр.счет), сумма. А в шапке документа мы указываем поставщика услуги и договор. Если надо, еще и сведения о счет-фактуре поставщика.