Семь слабых мест в резюме

Грамотно составленное резюме — первый шаг на пути к работе вашей мечты. Поговорили с опытными рекрутерами, чтобы выяснить, где большинство соискателей обычно допускает ошибки.

1. Нестабильность

Один из базовых принципов при составлении резюме — честность. Не стоит указывать опыт, который вы не сможете подтвердить на практике, и упоминать компетенции, которыми не владеете. Однако часто соискатели составляют громоздкое, нечитабельное резюме, где в мельчайших подробностях расписывают все этапы своего карьерного роста и профессионального становления, умудряясь вписать и непройденный испытательный срок, и стажировки в вузе.

Помните, если в вашем резюме указано много компаний, где вы работали за весьма короткий промежуток времени, это может оттолкнуть работодателя, который увидит в этом вашу неспособность подолгу где-либо задерживаться.

Екатерина Ростова, менеджер по персоналу ЗАО «Атолл»: «Одним из минусов в резюме, на который всегда обращают внимание рекрутеры — это частая смена мест работы. Если, при этом, время пребывания в одной компании не превышает 6 месяцев, то у HR обязательно возникнет вопрос о гибкости кандидата, его способности находить общий язык в коллективе и о заинтересованности в трудоустройстве в целом. Если ваше резюме выглядит именно так, то обязательно укажите причину смены работы. Можно при этом использовать нейтральные фразы: «реорганизация компании» или «смена руководства».

2. Неформальный стиль

Нередко в попытке создать интересное, современное резюме, отражающее широкий кругозор, соискатели «перегибают». При поиске кандидата рекрутеры, в первую очередь, смотрят на профессиональные навыки кандидата. Не бойтесь показаться слишком официальным — соблюдение некоторых базовых норм и правил всего лишь демонстрирует, что вы знакомы с принципами деловой этики и являетесь ответственным, серьезным человеком, на которого можно положиться. Безусловно, есть должности, предполагающие неформальность и креатив. На этот случай рекомендуется иметь два резюме.

Екатерина Ростова: «Стоит обратить внимание на фото, оно должно отражать ваш профессионализм. Не стоит размещать в резюме фотографии, сделанные в неформальной обстановке: на пляже, в бане, во время застолья. Попросите коллегу сфотографировать вас на рабочем месте — это допустимо для линейных позиций. Если же вы претендуете на должность руководителя, то лучше обратиться к профессиональному фотографу».

3. Избыточность информации

При составлении резюме, особенно, если человек обладает значительным опытом, не так легко сориентироваться, какая именно информация важна, а какую можно опустить. Эксперты рекомендуют отталкиваться от сферы и направления деятельности компании, на должность в которой вы претендуете, а также изучить специфику желаемого места трудоустройства. Универсальное резюме — это хорошо, но стоит его корректировать в соответствии с запросами компании, куда вы его шлете.

Ирина Кузютина, бизнес-тренер Moscow Business School: «Структуру резюме легко заполнить на сайтах по поиску работы. Но вот частые досадные ошибки могут послужить соискателю плохую службу. Во-первых, обязательно укажите цель: на какую должность вы претендуете. Так рекрутеру будет гораздо легче вас найти. Во-вторых, ваши предыдущие места работы и функции должны соответствовать выбранной должности. Странно смотрится резюме на соискание должности финансового консультанта, где в списке предыдущих должностей числятся банщик, грузчик, маркетолог. Не стоит писать все места работы, куда занесла вас жизнь, оставьте только целевые, схожие по функциям с должностью, на которую претендуете. Не сокращайте названия организаций. Трудно понять, чем занимается ФГУП РСВО, не только начинающему рекрутеру. Не скупитесь перечислить функции, которые вы выполняли, и результаты вашей деятельности. Конечно, нелишним будет подтверждение этих результатов рекомендациями. Не стоит также избыточно перечислять свои сильные стороны и увлечения: двух-трех вполне достаточно. Посмотрите похожие резюме соискателей на эту же должность — учитесь на ошибках других».

4. Преувеличения

Не допуская заведомой лжи, люди иногда могут преувеличивать имеющийся опыт и собственные компетенции, в стремлении получить желанную должность.

Максим Энтензон, начальник отдела подбора и адаптации персонала «Связного»: «Попытки улучшить резюме и избавить его от слабых мест могут помочь кандидату получить приглашение на первое собеседование. Однако избегайте искажения фактов — обман, выявленный при личной встрече с рекрутером, может свести на „нет“ попытки трудоустройства».

5. Отсутствие структуры

Резюме — деловой документ, для которого характерна понятная структура и стандартная форма. Документ должен быть лаконичен, аккуратно сверстан и проверен на разных устройствах — плохо, если рекрутеру достанется «не та» кодировка.

Маргарита Кашуба, директор по маркетингу Englishdom: «Старайтесь избегать длинных и общих фраз — кратко и конкретно формулируйте задачи, над которыми работали, и результаты, которых достигли. Опирайтесь на свои индивидуальные качества, которые вас выделяют среди других кандидатов. Распространенной ошибкой является также употребление разнообразия шрифтов и цветов, отсутствие единой структуры — резюме должно выглядеть аккуратно, быть хорошо структурированным и легко читаться».

6. Образование

Структура составления резюме диктует необходимость указывать образование, полученное соискателем. Однако этот пункт вашего CV может быть связан с рядом нюансов, как повышающих шансы на получение должности, так и понижающих их.

Максим Энтензон: «Слабым местом может стать также образование — сравнительно непрестижный вуз или информация о том, что человек прошел дистанционное обучение по направлению, которое важно для текущей должности, снижают шансы кандидата пройти первичный отбор. Чтобы нивелировать влияние этих факторов, в резюме можно не указывать учебное заведение, ограничившись общими определениями. Например, указать „высшее юридическое образование“, вместо названия учебного заведения. Если у вас есть необходимые знания и квалификация, потенциальный работодатель может не обратить внимание на название вуза».

7. Длительный перерыв в работе

Нередко люди по разным причинам не имеют возможности работать по основной профессии определенный срок. Чем длительнее этот период, тем больше вопросов может возникнуть у потенциального работодателя. К этому стоит быть готовым и заранее продумать стратегию самопрезентации.

Максим Энтензон: «Рекрутерами может быть негативно воспринят значительный перерыв в трудовом стаже. Для линейных позиций срок поиска работы в среднем составляет 3 месяца, а для руководящих позиций — полгода. Если в вашем резюме указан перерыв, заметно превышающий этот период, — то лучше максимально подробно рассказать, над чем вы работали в момент, когда не были официально трудоустроены. Например, выполняли задачи для различных компаний в качестве фрилансера или развивали собственные проекты. Претендентам на линейные позиции стоит указывать свои зарплатные ожидания, поскольку это помогает рекрутерам фильтровать кандидатов и выбирать подходящих. А вот для топ-менеджеров работает, скорее, обратное правило: размер оклада зачастую определяется по договоренности с работодателем».

Правильно составленное резюме — это отличный шанс заинтересовать потенциального работодателя, получить приглашение на собеседование и, в конце концов, занять желаемую должность.