Сообщать ли о своих активах за границей до 28 февраля 2019 г.?

Эксперты TaxCoach решили разобраться, что в результате можно получить и чем придется рискнуть, если сообщить о своих активах за границей в рамках второй волны налоговой амнистии.

В начале марта 2018 г. российских граждан настигла вторая волна амнистии капитала. Насколько она будет эффективной, покажет время. Однако первый этап амнистии 2016 г., со слов главы Минфина РФ Антона Силуанова, «не дал ожидаемых результатов, на которые рассчитывали». По данным СМИ в рамках первой волны амнистии капитала было подано лишь 7 200 специальных деклараций, а задекларировано менее 100 млн. долларов при ежегодном оттоке капитала — 25-30 млрд. долларов. То есть, капля в море в масштабах страны.

Налоговые органы уверены, что новая волна амнистии будет куда масштабнее и даст более впечатляющий эффект. Такие расчеты небезосновательны: реальные перспективы запуска автоматического обмена информацией сделают тайное явным, а угроза попадания в санкционные списки и заморозки средств на иностранных счетах побуждают вернуть капиталы в Россию.

Возможность сделать это без налогов подкупает. Пример показывают и миллиардеры из «списков» Forbes. Алишер Усманов перевел ключевые компании «МегаФон» и «Металлоинвест» в российские холдинговые компании; Геннадий Тимченко перешел с иностранной структуры владения компанией ООО «Волга Групп» на личное участие; под российскую юрисдикцию перевели активы Роман Абрамович (24% ОАО «Первый канал»); Виктор Вексельберг (компании «Акадо», «Ренова», «Оргсинтез» и «Аэропорты регионов»); Михаил Прохоров (59,27% ПАО «Квадр»); Алексей Мордашов (ПАО «Силовые Машины»). Список можно продолжать.

Однако вряд ли это поможет принять взвешенное решение. А решение принимать придется. Сроки на раздумья ограничены — до конца февраля 2019 г.

Итак. Вопрос: сообщать ли о своих активах за границей в рамках амнистии 2018?

Механизм поиска ответа очевиден — что вы в результате получите и чем в связи с этим рискуете. Попробуем помочь за очевидным и растиражированным разглядеть неочевидное и неоднозначное. Как и принято в Центре taxCOACH — материал переведен с юридического языка на человеческий. Но для особо дотошных каждое утверждение подкреплено нумерованной ссылкой на закон. Все сноски собраны во второй части материала.

Напомним, в рамках программы амнистии (слово это потом убрано из названия закона, но прочно вошло в употребление) сообщить можно о следующих иностранных активах:

А) недвижимом имуществе, транспортных средствах, ином имуществе;

В) акциях, долях в компаниях, ценных бумагах;

С) банковских счетах и денежных средствах на них;

D) контролируемых иностранных компаниях, иностранных структурах без образования ЮЛ (иными словами, трастах, фондах и т.п.) (далее — КИК) и сформированных (полученных) активах КИК. Это важно для тех, кто владеет личными активами: домами, яхтами и иной недвижимостью, не напрямую, а через иностранные компании, и для тех, кто накопил на счете КИК внушительную сумму денежных средств путем перечисления из России пассивных доходов (дивидендов, процентов, роялти). Но об этом скажем позднее подробнее.

Важно! Подача декларации в рамках первого этапа амнистии не лишает возможности подать декларацию в рамках второй волны. Однако в рамках самого второго этапа подать декларацию можно только один раз.

Замечание 1

Условия амнистии действуют независимо от факта возвращения из-за границы движимого имущества (денежных средств на иностранных счетах, акций, облигаций и иных ценных бумаг) в Россию. Под «амнистируемые» активы по-прежнему прямо не подпадают наличные денежные средства, объекты интеллектуальной собственности, драгоценные металлы, права требования, уже реализованное имущество.

Помимо самого имущества и КИК, в специальной декларации допустимо в свободной форме описать способы и механизм формирования источников его приобретения. Новая редакция закона об амнистии от 19.02.2018 г. прямо указывает, что под информацией об источниках формирования имущества и КИК понимаются сведения о:

сделках, операциях, иных действиях по отчуждению, приобретению и/или ликвидации имущества, имущественных прав, иностранных структур без образования юридического лица, в том числе по получению активов контролируемых иностранных компаний;

совокупности таких последовательных сделок, операций и иных действий (подробнее в сноске № 1).

В таком случае гарантии распространяются на перечисленные сделки и операции, в том числе по формированию активов КИК.

Иными словами, можно сообщить, посредством каких операций денежные средства были саккумулированы в КИК, указав реквизиты всех компаний, данные причастных физических лиц (например, наемных директоров). Это позволит освободить этих физических лиц от уголовной ответственности за неуплату налогов, возникшую в связи с тем самым накоплением иностранных активов, и компании от налоговой ответственности по ряду правонарушений (см. ниже).

Замечание 2

Законодатель дает возможность задекларировать также банковские счета, открытые до 01 января 2018г., но закрытые на момент подачи специальной декларации. В рамках первого этапа закрытые счета под амнистию не попадали.

Что это даст? — Освобождение от административной ответственности за неподачу уведомлений об открытии, закрытии счета, отчета о движении денежных средств по такому счету, иные нарушения валютного законодательства, совершенные с использованием такого зарубежного счета, а также освобождение от налоговой и уголовной ответственности за уклонение от уплаты налога с дохода, перечисленного на зарубежный счет.

Могут ли налоговые органы узнать об этих нарушениях, если зарубежный счет уже закрыт к дате подачи декларации? — Да, в рамках автоматического обмена, ведь в первый обмен 2018 г. попадут данные на конец 2017 г. Поэтому простое закрытие счета в 2018 г. не спасет Вас от ответственности.

Это значимый бонус, поскольку со времен первого этапа амнистии срок давности привлечения к административной ответственности за валютные правонарушения увеличился до 2-х лет, а суммы штрафов существенно повысились.

Замечание 3

Еще один бонус — не только физические, но и юридические лица (см. сноску № 1 для дотошных), если информация о них указана в специальной декларации, освобождаются от:

взыскания налогов, обязанность по уплате которых возникла до начала 2018 г. в результате совершения операций по выводу активов за границу, в том числе денежных средств на счета КИК;

налоговой ответственности в связи с неуплатой налогов в рамках таких операций.

Замечание 4

Особо важное: освобождение от взыскания налога не распространяется на обязанность физических и юридических лиц по уплате налогов в отношении нераспределенной прибыли и/или имущества КИК (пп. 2. п. 2.1 ст. 45 Закона).

Напомним, что с 2015 года есть обязанность уплачивать налог в России с нераспределенной прибыли КИК, если соблюдаются два условия:

в отношении контролируемых иностранных компаний — получателей дохода не соблюдается ни одно из условий освобождения прибыли КИК от налогообложения, например, это не активные (торговые) компании;

сумма прибыли превышает установленный законом лимит (50 млн.руб. — в 2015 г., 30 млн.руб. — в 2016 г., 10 млн.руб. — в 2017 г. и далее).

Таким образом, хоть лимиты и достаточно высоки, при их превышении в соответствующем году заплатить налог в России придется — но только с суммы, которая является прибылью, то есть за вычетом расходов иностранной компании.

После подачи специальной декларации в рамках амнистии необходимо будет в дальнейшем ежегодно подавать уведомления о КИК и уплачивать налог с ее нераспределенной прибыли.

К слову, штраф за неуплату НДФЛ с нераспределенной прибыли КИК взимается только с 2020 г. (за неуплату налога с нераспределенной прибыли КИК за 2018 г.)

Сама процедура добровольного декларирования весьма специфична. Необходимо заполнить специальную декларацию с указанием имеющегося имущества и подтверждающих документов (конечно, переведенных на русский язык). Также можно описать цепочку сделок, операций по формированию имущества и активов КИК, а также задействованных физических и юридических лиц.

Далее эта декларация попадает в специальное хранилище ФНС России. Да-да, именно централизованное хранилище, вероятно недоступное местным инспекторам. Хранится эта декларация до тех пор, пока не понадобится самому подателю.

Замечание 5

Теперь специальная декларация может быть подана в любую территориальную налоговую инспекцию по выбору декларанта либо напрямую в ФНС России.

Такая возможность выглядит заманчивой, ведь теперь не обязательно «посвящать» инспектора «своей» инспекции.

Но! если Вы хотите задекларировать также информацию о КИК и избежать уплаты штрафов за несвоевременное уведомление о ней, то декларацию необходимо подавать в ИФНС по своему месту жительства. Это обусловлено тем, что именно туда предоставляются уведомления по КИК. Чтобы Ваша территориальная ИФНС не привлекла Вас к административной или налоговой ответственности за непредставление указанных документов, она должна знать о факте подачи Вами декларации в рамках амнистии.

«Цена вопроса» — 100 тыс.рублей за каждый год, начиная с 2015-го года и 50 тыс.рублей однократно, если российские собственники лично участвуют в иностранной компании (имеют долю более 10 %). Итого, максимальный штраф 350 тыс.рублей.

Замечание 6

И все-таки, что насчет конфиденциальности: сам по себе факт собственноручного доноса на себя под обещание «мы будем это хранить, но не будем читать, пока сами на тебя ничего не накопаем» в рамках первой волны амнистии вызывал скептическую усмешку... безусловно это повлияло на результаты первого этапа амнистии. Но теперь налоговые органы считают, что вопрос доверия так остро больше не стоит. Справедливости ради отметим, что случаев обнародования сведений ранее представленных деклараций неизвестно.

Далее вопрос, зачем Вам эта самая декларация и от чего она защищает?

Если в отношении физического лица начнется расследование по одному из правонарушений, он может избежать ответственности, заявив: «А я об этом рассказывал!». И если человек был честен и записал все, что затем нашли в ходе своего расследования проверяющие любого профиля, он избежит наказания (подробнее в сноске № 2).

В остальных случаях декларации пополнят государственный архив и, возможно, спустя десятилетия будут рассекречены вместе с планами каких-нибудь дипломатических операций.

Важно, что в рамках второго этапа амнистии освобождение от налоговой, административной и уголовной ответственности по налоговым правонарушениям и преступлениям действует в случае их совершения до 1 января 2018 года. Налоговое освобождение не предоставляется в отношении налоговых нарушений за 2017 г., налоговые декларации по которым подаются в 2018 г., поскольку налоговое правонарушение считается совершенным в момент подачи налоговой декларации. В отношении валютных правонарушений декларанты освобождаются от ответственности по незаконным валютным операциям и/ или незаконному зачислению денежных средств, совершенным вплоть до даты подачи декларации.

Кроме того, чтобы индульгенция заработала на момент подачи декларации не должно быть:

возбуждено уголовное дело по «амнистируемым» преступлениям (их перечень во второй — юридической части);

начато производство по указанному административному правонарушению (их перечень также во второй — юридической части);

начата налоговая проверка.

Замечание 7

Подача декларации по-быстрому в случае начала таких мероприятий после 1 марта 2018 года не спасет от ответственности.

Но полное торжество безнаказанности не наступит. Ответственности удастся избежать по строго ограниченному перечню составов преступлений, административных нарушений или нарушений валютного законодательства. В основном они связаны с уклонением от уплаты налогов. А вот по коррупционным составам и, что особенно важно, по составам в связи с незаконным выводом средств заграницу (т.н. легализация) освобождение не предусмотрено (см. сноску № 3).

А теперь самое неочевидное. Взглянем на схему ниже. На ней приведена одна из типичных схем запуска модели использования иностранной компании в российском бизнесе.

Для того, чтобы инокомпания могла получать от своего российского партнера дивиденды (под пониженную ставку налога), выплачивать проценты или роялти (уменьшающие базу по налогу на прибыль), ей необходимо, соответственно, вложить средства в уставный капитал российской дочки, передать денежные средства взаймы либо передать права пользования интеллектуальной собственностью (которые для начала надо купить). Спрашивается, где «полочная» компания, зарегистрированная, например, на Кипре, средства эти взяла? Правильно. В разное время они там «осели» через вывод средств из бизнеса-донора через «однодневки», с чем так усиленно несколько лет борется ФНС в тесном взаимодействии с мега-регулятором ЦБ.

Далее за счет «пассивных» доходов из России инокомпания получила прибыль. Игра стоит свеч только в том случае, если налогообложение такой прибыли существенно меньше, чем в России. На Кипре ставка налога 12,5 %, но, как правило, за счет перевода бОльшей части прибыли в Оффшоры, налогообложение и того меньше.

Это значит, что оснований для освобождения прибыли КИК от налогообложения в РФ нет.

Если размер прибыли КИК за 2015 г. составил более 50 млн.руб., за 2016 г. — 30 млн.руб. и за 2017 г. — более 10 млн.руб., российский бенефициар должен заплатить в России НДФЛ 13 %. От этой обязанности подача декларации в рамках амнистии капиталов не спасет.

Однако, мы забегаем вперед. Давайте все же перечислим все неправомерные действия, представленные на схеме.

Сначала со стороны собственника-бенефициара как физического лица...

Уклонение от уплаты налога ООО «Завод» в момент вывода средств через однодневки (ст.199 УК); Уклонение от уплаты налогов ООО «Завод» в момент занижения базы по налогу на прибыль в момент вывода средств в виде процентов и роялти (ст. 199 УК) С дивидендами, пожалуй, это будет ст. 199.1 УК — неисполнение обязанности налогового агента в связи с неудержанием у источника налога в полном объеме (ставка налога с дивидендов занижена); Неуплата НДФЛ 13 % с нераспределенной прибыли КИК за 2015-2017 гг., если ее размер превышал закрепленные лимиты.

Замечание 8

Подача специальной декларации дает физическому лицу право получить освобождение от ответственности по перечисленным правонарушениям.

Однако, если «Завод» выводил через «однодневки» средства и на иные нужды, то сам факт «чистосердечного признания» бенефициара с упоминанием «Завода» может побудить провести налоговую проверку и доначислить налоги с необоснованных затрат. Соответственно, и оснований для освобождения физического лица от уголовной ответственности по этим суммам уже не будет.

Переживать, стоило ли доверять специальному хранилищу деклараций в ФНС, придется долгих 10 лет (ч.2 ст. 199 УК — это преступление тяжкое).

Теперь — сам ООО «Завод».

«Заводик», как минимум, дважды совершил налоговое правонарушение по ст. 122 Налогового кодекса:

Занижение налоговой базы в связи с использованием «ах, каких контрагентов»;

Занижение налоговой базы в связи выплатой процентов или роялти.

По дивидендам, как и в случае с физ. лицом, это будет ст. 123 Налогового кодекса — неисполнение обязанности налогового агента.

Замечание 9

«Завод» не будет нести налоговую ответственность, если в декларации будет указано, что он участвовал в цепочке операций по «выводу» средств в Инокомпанию.

Еще раз подчеркнем, что только по этим операциям и только в сумме, которая предназначалась КИК. В остальной части ответственности не избежать. Кроме того, появятся железобетонные основания для увеличения штрафа до 40 % за умышленность.

И ваш главный вопрос. Все же, сообщать ли о своих активах за границей?

Универсального ответа — не существует. Но алгоритм поиска ответа на него предложить можем.

Оцените имевшие место операции с учетом их оформления, обоснования и, самое важное, давности — нужно оценить теоретические риски и наличие формальных оснований для уголовной и налоговой ответственности (напомним, нас интересуют 3-х и 10-ти-летние сроки); Взгляните на текущее состояние своего бизнеса. А модель, в которой был засвечен первоначальный вывод средств сейчас используется? В каком виде? Возможно в текущей обстановке и вовсе нет поводов для выявления признаков вывода или легализации денежных средств. В этом случае чрезмерная откровенность будет излишня. Взвесьте реальную потребность в сохранении конфиденциальности владения бизнесом. Для обеспечения безопасности активов вашу типичную модель взаимодействия инокомпании и российского сегмента можно видоизменить. Во-первых, разделив инструменты защиты активов и налоговой оптимизации. Во-вторых, в сегменте защиты активов реализовав механизмы, которые не дадут оснований налоговым органам и банкам к раскрытию истинных бенефициаров инокомпании, или, попросту говоря, можно смоделировать ситуацию так, что вопроса «а чье это?» ни у кого не возникнет. Переосмыслите выгоды от использования преимуществ англо-саксонского права. Можем ли мы внедрить механизмы скрытого владения бизнесом российскими средствами (а они есть...и очень нетривиальные) взамен использования инокомпании? Закон не требует ликвидации иностранных компаний. Он допускает их сохранение при одновременном упразднении номинальных акционеров. Можем ли мы использовать инокомпании в открытом владении? Если же после раскрытия информации само наличие инокомпании кажется Вам неактуальным, закон дает возможность «безналоговой» ликвидации инокомпании на основании подп.60 п.1 ст.217 НК РФ. Срок такой ликвидации удивительным образом совпадает со сроками амнистии — до конца февраля 2019 года.

И даже если чаша весов склонится в сторону подачи спец.декларации и вы планируете полный отказ от иностранного сектора, то на этом ваша неопределенность не заканчивается.

Во-первых, нужно решить что именно попадет в декларацию по амнистии.

А, во-вторых, в ограниченный период времени вам предстоит принять решение и о корректировке российской части бизнеса, выжав максимум из законных инструментов налоговой оптимизации и обеспечив при этом его имущественную безопасность, сохраняя при этом владельческий контроль.

*Сноски для дотошных:

Далее юридическое подтверждение основных доводов статьи:

Ссылка № 1. О чем можно сообщить...

Закон предлагает фактическим и номинальным владельцам имущества осуществить добровольное декларирование следующего имущества и счетов в банках (п. 1 ст. 3 Закона № 140-ФЗ в редакции Закона № 33-ФЗ от 19.02.2018 г.):

1) имущества, собственниками или фактическими владельцами которого они являются на дату представления декларации, а именно:

земельных участках и иных объектов недвижимости (в декларации указывается наименование, рег. №, доля в собственности, адрес);

транспортных средств (в декларации указывается наименование, рег. №, адрес регистрации ТС);

ценных бумаг, в том числе акций, долях участия (паях) в российских и (или) иностранных организаций (наименование, рег. №, ИНН, адрес регистрации организации, в которой участвует физическое лицо и (или) выпустившей ценные бумаги; доля участия, количество и номинальная стоимость ценных бумаг);

Также физическое лицо раскрывает в декларации сведения о том, является он фактическим или номинальным владельцем. В последнем случае указываются реквизиты договора номинального владения.

Если декларант является фактическим владельцем, то к декларации прикладывает нотариально заверенные копии каждого из договоров номинального владения имуществом (пп. 1 п. 5 ст. 3 Закона).

2) контролируемых иностранных компаний и иностранной структуры без образования юридического лица, в отношении которых они являются контролирующими лицами по основаниям, не связанным с прямым участием в этих компаниях (в частности, являются бенефициарными владельцами КИК) (в декларации указывается рег. №, ИНН, адрес иностранной компании и основания для признания ее КИК);

При указании декларантом сведений об участии в российских и (или) иностранных компаниях, а также о КИК, гарантии по освобождению от ответственности предоставляются в пределах стоимости активов организаций (КИК) по состоянию на дату представления декларации (п. 10 ст. 4 Закона № 140-ФЗ);

3) счетах (вкладах) в банках, расположенных за пределами РФ, в том числе закрытых на дату представления декларации, об открытии и изменении реквизитов которых они обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета по Закону о валютном регулировании.

4) счетов (вкладов) в банках, в отношении которых они признаются бенефициарными владельцами по Закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем...», с описанием основания для признания их бенефициарными владельцами. Кроме того, важно иметь ввиду, что физические лица вправе (п. 6 ст. 3 Закона):

раскрыть информацию об источниках приобретения (способах формирования источников приобретения) имущества и денежных средств, зачисленных на счета, указанные в декларации;

Согласно п. 94 раздела XIV Приложения № 2 Закона № 140-ФЗ:

При раскрытии информации о способах и механизмах формирования источников приобретения имущества и (или) контролируемых иностранных компаний на листе И декларации могут быть указаны:

сделки, операции и (или) иные действия (включая совокупность последовательных сделок, операций и (или) иных действий,

в том числе действий по отчуждению, приобретению и (или) ликвидации имущества, имущественных прав, иностранных структур без образования юридического лица),

в результате или в процессе совершения которых было получено (сформировано) имущество (в том числе активы контролируемых иностранных компаний), информация о котором содержится в декларации.

То есть физические лица могут в декларации не только указать конкретное имущество, КИК и счета, но еще указать отдельно цепочки операций (сделки) по приобретению имущества и активов КИК, перечислению денежных средств на счета, информация о которых содержится в декларации. В таком случае все гарантии, предоставляемые декларанту, будут распространяться и на эти связанные с ними операции.

В законе разъяснено, что под использованием имущества в виде акций, долей в российских и (или) иностранных компаниях, собственником или фактическим владельцем которых является декларант, а также использованием КИК понимаются операции по приобретению и распоряжению активами указанных организаций (КИК) (п 1.1. ст. 4 Закона № 140-ФЗ).

представить документы, подтверждающие права декларанта и (или) номинального владельца в отношении объектов имущества, указанных в декларации.

Условия амнистии действуют независимо от факта возвращения движимого имущества в Россию из этих стран (статья 6 Закона). Таким образом, российские владельцы или контролирующие лица при амнистии офшорных компаний и денежных средств на их счетах, не обязаны переводить денежные средства с их счетов на российские счета или акции (облигации) с офшорных компаний на территорию России, но только при условии продолжения ведения ими деятельности. В случае ликвидации КИК денежные средства должны быть возвращены на российские счета, так как перевод денежных средств ликвидированной КИК на зарубежные счета признается незаконной валютной операцией.

Ссылка № 2. О том, как избежать уголовной ответственности...

Механизм освобождения от уголовной ответственности.

Лицо представляет в установленный срок специальную декларацию об активах, счетах и связанных с ними операциях до возбуждения в отношении него уголовного дела (см. ниже Обязательное требование для целей освобождения от перечисленных видов ответственности), которая хранится в ФНС в запечатанном конверте и ни в какие правоохранительные органы не передается.

После подачи декларации в отношении декларанта было возбуждено уголовное дело по установленным преступлениям. В таком случае декларант представляет копию специальной декларации с отметкой о ее соответствии оригиналу в следственные органы или суд для целей получения освобождения от уголовной ответственности;

При представлении декларантом копии декларации суду и следственным органам 2 пути разрешения ситуации:

1) суд, а также следователь с согласия руководителя следственного органа прекращает уголовное преследование в отношении подозреваемого или обвиняемого в соответствующих преступления, если претензии (предъявленные обвинения) к физическому лицу не превышают задекларированную информацию об активах (п. 3.1. ст. 28.1. УПК РФ).

2) В случае если предъявленные обвинения правоохранительных органов выходят за рамки задекларированного имущества и операций, то руководитель следственного органа может мотивированно отказать в прекращении уголовного дела, о чем незамедлительно уведомляется лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, Ген. прокурор РФ и Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей (п. 3.2. ст. 28.1. УПК РФ).

Ссылка № 3. По каким правонарушениям предоставляется освобождение...

Лица, подавшие декларацию и/или указанные в декларации иного лица, не могут быть привлечены к:

1) уголовной ответственности по следующим шести преступлениям (список статей УК РФ, на которые была распространена амнистия капитала, был согласован с FATF):

1.1) ст. 193 «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ» УК РФ (невозвращение денежных средств в крупном размере -> 9 млн.руб. или особо крупном — > 45 млн. руб.);

1.2) ч. 1 и ч. 2 ст. 194 «Уклонение от уплаты таможенных платежей» УК РФ

(в крупном размере — >2 млн. руб. или особо крупном размере -> 6 млн. руб.);

1.3) ст. 198 «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица» УК РФ

(в крупном размере — за 3 года подряд сумма неуплаченных налогов > 900 000 руб. и их доля при этом > 10 % подлежащих уплате налогов либо > 2 700 000 руб.;

в особо крупном размере — за 3 года подряд сумма неуплаченных налогов > 4 000 000 руб. и их доля при этом > 20 % подлежащих уплате налогов либо > 13 500 000 рублей.);

1.4.) ст. 199 «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов организации» УК РФ

(в крупном размере — за 3 года подряд сумма неуплаченных налогов > 5 000 000 руб. и их доля при этом > 25 % подлежащих уплате налогов либо > 15 000 000 рублей.;

в особо крупном размере — за 3 года подряд сумма неуплаченных налогов > 15 000 000 руб. и их доля при этом > 50 % подлежащих уплате налогов либо > 45 000 000 рублей.);

Отмечаем, что положения ст. 198 и 199 УК РФ распространяются также на невключение в налоговую базу контролирующего лица нераспределенной прибыли КИК.

1.5) ст. 199.1. «Неисполнение обязанностей налогового агента» УК РФ (крупный и особо крупный размеры определяются как в ст. 199 УК РФ), в том числе при неудержании НДФЛ по правилам фактического получателя дохода;

1.6) ст. 199.2 «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или ИП, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов» (в крупном размере — > 2,25 млн. руб.; в особо крупном размере — > 9 млн. рублей).

Представление специальной декларации не освобождает от уголовной ответственности по следующим преступлениям:

ст. 159. 4 УК РФ «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности»;

ст. 173. 1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица»;

ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица;

ст. 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»;

ст. 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»;

2) административной ответственности по следующим административным правонарушениям:

2.1) ст. 14.1. «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)» КоАП РФ;

2.2) ст. 15.1. «Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, а также нарушение требований об использовании специальных банковских счетов» КоАП РФ;

2.3) ст. 15.3. «Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе» КоАП РФ;

2.4) ст. 15.4. «Нарушения срока представления сведений об открытии и о закрытии счета в банке или иной кредитной организации» КоАП РФ;

2.5) ст. 15.5. «Нарушение сроков представления налоговой декларации» КоАП РФ;

2.6) ст. 15.6. «Непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осуществления налогового контроля» КоАП РФ;

2.7) ст. 15.11. «Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности» КоАП РФ;

2.8) ст. 15.25. «Нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования» КоАП РФ;

3) ответственности за налоговые правонарушения, связанные с приобретением, использование либо распоряжением имущества, и(или) КИК, и (или) открытием и (или) зачислением денежных средств на счета, информация о которых содержится в декларации.

4) ответственности по валютному законодательству по нарушениям, совершенным вплоть до даты подачи декларации.