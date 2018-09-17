Московским налоговикам не нужны налогоплательщики, поэтому им отказывают в смене юрадресов

С проблемами из-за якобы недостоверных адресов своей организации уже столкнулись многие руководители и собственники. Однако история, рассказанная в Фейсбуке владельцем одной из таких фирм, выходит за всякие рамки разумного. Публикуем её с небольшими купюрами, ввиду того, что автору уже трудно обходиться только цензурными словами.

У меня есть фирмочка зарегистрированная на мое имя. Давным-давно в 2007 году, когда я был на перепутье и думал, чем заниматься в жизни дальше, я зарегистрировал это ООО, но потом жизнь изменилась и я получил хорошее предложение от работодателя. Фирму ликвидировать не стал, поразмыслив, что, если планы поменяются, у меня всегда будет готовое предприятие и к тому же не только что образованное, а уже с некоторым стажем. Скажу сразу, речь идет не о брошенном юр. лице, поскольку все эти годы, по этой компании сдавалась вся отчетность и велась переписка с налоговой и всеми фондами. Юридическим адресом в момент регистрации был выбран центр по развитию малого бизнеса ЦАО Москвы (если кто помнит, были такие околостоличные структуры в свое время).

И вот, в конце 2017 года, я обнаруживаю в выписке из ЕГРЮЛ по этой фирме запись о недостоверности сведений о юр. адресе. Кто разбирается, тот знает, что сейчас у нас началась очередная новомодная кампания по обелению юр.адресов. Ну, ОК. Раз государство сказало, что надо, значит надо. Я поехал в знакомый бизнес-центр на Востоке Москвы (поскольку, ранее будучи сотрудником одной крупной компании уже сидел в нем) и заключил договор аренды на РЕАЛЬНОЕ помещение. Здраво рассудив, что связываться как многие мелкие фирмы с «левыми» адресами смысла нет, все равно снова придут и снова запишут, что мол нет его там).

Далее я пошел к знакомым юристам и попросил зарегистрировать изменения в 46-й налоговой. Через пять дней, оттуда пришел отказ. ИФНС №46 по г. Москве мотивировала свое решение тем, что ИФНС_№20 (налоговая по месту нахождения моего нового офиса) не подтверждает факт моего присутствия на данной территории и мол разбирайтесь с ними. И это несмотря на представленную копию договора аренды и акт приемки-передачи помещения.

Я если честно слегка охренел и глядя на лежащий передо мной ключ от офиса попытался понять, как это, меня нет там, где я ФАКТИЧЕСКИ есть… Вот же дверь, вот окно, вот пол с кругами от офисного стула…

Я приехал в ИФНС №20 и меня направили в отдел оперативного контроля. Итог один. «Вам не подтвердили адрес офиса потому, что (ВНИМАНИЕ) вы не предоставили данных о своей регистрации». Спрашиваю, а где написано, что я должен предоставить информацию о своей регистрации, в каком документе? В ответ, пожимание плечами и задумчивое: «Нууууу, нигде не написано, это просто у нас практика такая»…

Слегка офигеваю от происходящего и иду к заместителю руководителя налоговой Назаровой Дине Николаевне. Иду к ней лишь только потому, что руководитель в отпуске и будет не скоро…

Назарова Дина Николаевна, надушенная и накрашенная дама лет 35, хлопает глазами и в ответ на просьбу прокомментировать действия ее сотрудников произносит следующее: «вы пойдите и запишитесь ко мне на прием, я вам сейчас ничего не скажу, может вы вообще массовый директор или еще кто…» Иду, записываюсь к ней на официальный прием…

Через несколько дней, когда настало время приема, я появляюсь в здании ИФНС №20 и захожу к ней в кабинет. Дальше – форменный цирк. Сидит «особая тройка», в составе самой Назаровой и еще каких-то двух амбалов и посередине кабинета одиноко стоит коченогий стульчик, на который меня просят присесть. Со стороны это все выглядит как вынесение решения о расстреле. Хорошо хоть на колени не поставили или руки не связали.

Снова перечисляю вопросы. Дальше начинается такое…. Назарова говорит мне, что им на территории такие налогоплательщики как я не нужны (!), что я нарушаю закон, и когда я начинаю отвечать ей и парировать ее бредни, она доходит до того, что (ВНИМАНИЕ) «Мы вообще соберем арендодателей и поговорим с ними, чтобы с вами расторгли договор аренды и другие, чтобы не заключали» Напомню, что в нашей стране я НЕ ДОЛЖЕН СПРАШИВАТЬ РАЗРЕШЕНИЯ, а УВЕДОМЛЯЮ налоговую о факте своего нахождения на вверенной им территории. Таким образом г-жа Назарова фактически говорит мне о том, что считает ВАО г. Москвы собственной, частной территорией и вольна пущать или не пущать туда понравившихся или в моем случае непонравившихся налогоплательщиков… У меня пропадает дар речи. Менее всего, я ожидал услышать в Москве, в 21 веке от государственного служащего подобное…

Далее мне наговорили о том, что «такие как я», никогда не смогут «сесть» не территории 20-й налоговой, что я, если хочу, могу попытать счастья на территории какой-нибудь другой ИФНС. На мои какие-то попытки оправдаться, и объясниться надо мной просто РЖАЛИ В ГОЛОС…

Хочу сразу сказать, что поскольку до этой официальной аудиенции, я уже предварительно общался и с оперативниками и самой Назаровой, я перед тем как войти в ее кабинет включил диктофон, так, что на данный момент располагаю полной записью этого шабаша чинуш…

После этой памятной для меня встречи, я решил пойти на прием непосредственно к руководителю ИФНС №20, г-ну Сидорову. Однако он снова оказался в отпуске.

Попытка пожаловаться на горячую линию ФНС России 8-800-222-22-22 привела к тому, что оператор погоревал вместе со мной, сказал, что бред какой-то и дал телефоны в центральном аппарате Службы. Когда я туда дозвонился (Любой, кто пытался связаться с какой-либо структурой ФНС знает, что это такое. Есть скрины с пяти! экранов мобильного с перебором этих номеров) мне сказали, что это вообще управление по работе с корреспонденцией и они ничего сказать не могут и вообще комментариев не дают.

Поняв, что ситуация заходит в тупик, я решил, что коль скоро в нашей стране на ручном управлении все решения принимает один человек, то нужно обратиться сразу к нему… И я написал на сайте kremlin.ru жалобу на имя В.В.Путина.

С сайта Президента быстро пришел официальный ответ о том, что моя жалоба рассмотрена и направлена для разбирательства в профильное ведомство, т.е. в ФНС России.

ФНС России прислало бумажку о том, что они спустили жалобу для решения вопросов в ФНС России по г. Москве, а те прислали ответ, что если я не согласен, то могу повторно подать документы в 46-ю налоговую или обратиться в суд…. ШАХ И МАТ товарищи…

При этом в моей жалобе содержалось подробное описание всех разговоров на встрече в ИФНС №20 и знаете что? Никого ни в ФНС России, ни в ФНС по г. Москве не заинтересовал факт, что их сотрудники фактически подрывают статус государственного служащего, фактически превышают свои полномочия… НИ-КО-ГО….

Поняв, что Путин пасует перед мощью налоговиков из Новогиреево, я написал жалобу в ФНС по г. Москве, приложил фотографии двери офиса с висящей на ней табличкой, фотографии коридоров бизнес-центра, и мне пришел ответ, что моя жалоба необоснована, поскольку они передали ее (ТАДАММММ!!!!!!!) в ИФНС№20 и те проверили адрес местонахождения моего офиса и не нашли его там!

Я позвонил в центральный аппарат ФНС России и попытался записаться на прием к Руководителю Михаилу Мишустину, тому самому, который любит давать такие красивые интервью госканалам и так красиво рассуждать о работе с налогоплательщиками и знаете, что? Мне сказали, что записаться к нему на прием нельзя!!! Вдумайтесь. Налогоплательщик не может записаться на прием к чиновнику которого содержат на деньги этого самого налогоплательщика!!! Можно лишь написать очередное письмо в ФНС и его рассмотрят и если посчитают, что оно интересное, то пригласят на встречу с ним….

Я стал писать комментарии на страничке ФНС России в Фейсбуке и сохранять скрины (теперь я научен и буду фиксировать любое общение с чинушами) и они стали их удалять. Молча, без попыток связаться со мной…

Я позвонил на горячую линию ФНС России по противодействию коррупции в самих структурах ФНС, там очень вежливый автоответчик попросил надиктовать информацию, что я и сделал и мне, как вы уже догадываетесь, наверное, никто не перезвонил…

Вот собственно пока и все. В данный момент адвокаты изучают аудиозапись моей встречи с г-жой Назаровой и ее амбалами, а я готовлюсь к личной встрече в Администрации #Президента с сотрудниками этой самой Администрации…. Буду продолжать войну…

И еще… Если кто-то вспомнит, о чем было написано в начале данного опуса… Я уже не хочу вести бизнес в России, не хочу заниматься никаким импортозамещением, потому, что все это долбаная провокация и фикция… Но я вынужден дорешать эту проблему до конца, хотя бы потому, что без юр. адреса, я не могу даже закрыть эту чертову фирму. Да-да… Чтобы закрыть компанию мне нужно иметь легальный юр. адрес, а его мне не подтверждает налоговая…

P.S. Судя по комментариям к этой истории, автор не единственный, кто оказался в такой безвыходной ситуации.