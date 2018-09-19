Что делать, если мошенники украли деньги с банковской карты?

Случилась беда, мошенники добрались до вашей карты и сняли с неё деньги. Что делать? Сотрудник банка дал рекомендации по тому, как себя вести в таком случае.

Три шага, которые надо сделать как можно скорее:

1. Позвонить в банк, который вам выдал карту. Сообщите им о несанкционированном списании денег и заблокируйте карту, так как мошенники могут списать деньги еще раз, если там что-то еще осталось.

2. Написать заявление в банк об опротестовании несанкционированной операции. Претензию надо успеть составить либо в тот же день, когда украли деньги, либо на следующий день, не позже!

Заявить о мошенничестве можно по телефону или в отделении — всё зависит от банка. Условия можно узнать у оператора колл-центра.

Эксперты рекомендуют писать заявление в банке, чтобы у владельца карты осталась на руках копия его обращения с отметкой сотрудника о приеме заявления. Если дело дойдет до суда, бумага точно не будет лишней.

3. Обратиться в полицию и написать заявление о мошеннических действиях.

Когда банк вернет деньги?

Процесс рассмотрения заявления и изучение ситуации может занять от одного до нескольких месяцев. Почему так? Помимо банка и платежной системы разбираться в факте мошенничества будут и правоохранительные органы, которые заводят уголовное дело, занимаются поиском преступников, передают дело в суд и т. п.

Кому банк точно вернет незаконно списанные с карты деньги?

По закону, банк должен вернуть клиенту деньги при соблюдении двух условий:

Клиент не нарушал правила безопасного использования карты.

Клиент сообщил банку о несанкционированной операции не позднее одного дня после получения от банка уведомления о совершении такой операции.

Если банк отказал в рассмотрении, то он владеет доказательствами вины клиента. И это не значит, что владелец карты был в сговоре с мошенниками, речь идет о нарушении правил безопасного использования карты.

Например, ему позвонили мошенники и, представившись сотрудниками банка, «выудили» логин и пароль для входа в интернет-банк или пароль, который пришел по СМС, CVC-код и пр. Или, например, клиент потерял карту, но не заблокировал ее и не оповестил об этом банк.

Также банк имеет право отказать клиенту, если он не успел подать в отведенные сроки заявление в банк о краже денег.

Важно: кредитная организация обязана возместить клиенту убытки в полном объеме, если она не сообщила ему о проведении операции.

Дело в том, что банк должен бесплатно уведомлять клиентов о совершении любых операций по карте. Способ информирования можно прочитать в договоре (это могут быть уведомления по СМС, письма на электронную почту, информирование через интернет-банк и пр.).

Что делать, если банк отказался возвращать деньги?

Обращаться в суд и оспаривать решение банка и платежной системы.

Как защитить свою карту от мошенников?