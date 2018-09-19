Что делать, если мошенники украли деньги с банковской карты?

Случилась беда, мошенники добрались до вашей карты и сняли с неё деньги. Что делать? Сотрудник банка дал рекомендации по тому, как себя вести в таком случае.
Три шага, которые надо сделать как можно скорее:1. Позвонить в банк, который вам выдал карту. Сообщите им о несанкционированном списании денег и заблокируйте карту, так как мошенники могут списать деньги еще раз, если там что-то еще осталось.
2. Написать заявление в банк об опротестовании несанкционированной операции. Претензию надо успеть составить либо в тот же день, когда украли деньги, либо на следующий день, не позже!
Заявить о мошенничестве можно по телефону или в отделении — всё зависит от банка. Условия можно узнать у оператора колл-центра.
Эксперты рекомендуют писать заявление в банке, чтобы у владельца карты осталась на руках копия его обращения с отметкой сотрудника о приеме заявления. Если дело дойдет до суда, бумага точно не будет лишней.
3. Обратиться в полицию и написать заявление о мошеннических действиях.
Когда банк вернет деньги?Процесс рассмотрения заявления и изучение ситуации может занять от одного до нескольких месяцев. Почему так? Помимо банка и платежной системы разбираться в факте мошенничества будут и правоохранительные органы, которые заводят уголовное дело, занимаются поиском преступников, передают дело в суд и т. п.
Кому банк точно вернет незаконно списанные с карты деньги?По закону, банк должен вернуть клиенту деньги при соблюдении двух условий:
- Клиент не нарушал правила безопасного использования карты.
- Клиент сообщил банку о несанкционированной операции не позднее одного дня после получения от банка уведомления о совершении такой операции.
Например, ему позвонили мошенники и, представившись сотрудниками банка, «выудили» логин и пароль для входа в интернет-банк или пароль, который пришел по СМС, CVC-код и пр. Или, например, клиент потерял карту, но не заблокировал ее и не оповестил об этом банк.
Также банк имеет право отказать клиенту, если он не успел подать в отведенные сроки заявление в банк о краже денег.
Важно: кредитная организация обязана возместить клиенту убытки в полном объеме, если она не сообщила ему о проведении операции.Дело в том, что банк должен бесплатно уведомлять клиентов о совершении любых операций по карте. Способ информирования можно прочитать в договоре (это могут быть уведомления по СМС, письма на электронную почту, информирование через интернет-банк и пр.).
Что делать, если банк отказался возвращать деньги?Обращаться в суд и оспаривать решение банка и платежной системы.
Как защитить свою карту от мошенников?
- никому не сообщайте конфиденциальные данные;
- не реагируйте на СМС с просьбой назвать персональные данные по карте, если оно пришло с номера, отличного от того, с какого обычно вам пишет банк;
- следите за безопасностью компьютера, с которого осуществляется вход в интернет-банк, установите антивирус;
- когда вы вводите ПИН-код в банкомате или оплачиваете покупки картой, прикрывайте рукой клавиатуру;
- всегда проверяйте банкомат перед использованием, нет ли на нем подозрительных устройств;
- не оплачивайте картой покупки в сомнительных интернет-магазинах, вы можете наткнуться на фишинговый сайт;
- если ваш номер телефона меняется, сразу же оповестите об этом банк.
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