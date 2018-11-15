Как снизить штраф по налогам

Ответственность за налоговые правонарушения возникает в случаях, предусмотренных главами 16, 18 НК РФ. К ответственности могут быть привлечены как юридические, так и физические лица, но последние привлекаются только с шестнадцатилетнего возраста.

Обстоятельствами, исключающими привлечение к ответственности, являются (п. 1 ст. 109 НК РФ):

▪ отсутствие события налогового правонарушения;

▪ отсутствие вины лица в совершении налогового правонарушения;

▪ совершение деяния, содержащего признаки налогового правонарушения, физическим лицом, не достигшим к моменту совершения деяния шестнадцатилетнего возраста;

▪ истечение сроков давности привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения.

Срок давности привлечения к ответственности за налоговые правонарушения составляет 3 года (п. 1 ст. 113 НК РФ):

▪ со дня совершения налогового правонарушения либо со следующего дня после окончания налогового (расчетного) периода, в течение которого было совершено это правонарушение;

▪ со следующего дня после окончания соответствующего налогового периода – в отношении налоговых правонарушений, предусмотренных статьями 120 и 122 НК РФ.

Поэтому в случае наложения штрафа нужно самостоятельно провести анализ, а были ли основания, есть ли вина налогоплательщика. Ведь без вины нельзя никого привечать к ответственности. А если есть смягчающие вину обстоятельства, то размер санкции можно снизить.

Рассмотрим, какие обстоятельства исключают вину, а какие является поводом для его смягчения.

Обстоятельства сильнее меня, или «Не ведал, что творил»

Не всегда совершение нарушения, за которое НК РФ предусмотрена ответственность, означает наложение штрафов. Ведь в совершении налогового правонарушении должна быть вина налогоплательщика, иначе его привлечь к ответственности нельзя (пп. 2 п. 1 ст. 109 НК РФ). Если же в совершении налогового правонарушении вины нет, то и ответственности не должно быть.

Налогоплательщик не может быть привлечен к ответственности, если налоговое правонарушение совершено вследствие стихийного бедствия или других чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств (пп. 1 п. 1 ст. 111 НК РФ).

При этом такие обстоятельства устанавливаются наличием общеизвестных фактов, публикаций в средствах массовой информации и иными способами, не нуждающимися в специальных средствах доказывания.

Кроме того, налогоплательщик не может быть привлечен к налоговой ответственности, если нарушение допущено по причине болезненного состояния налогоплательщика, при котором он не мог отдавать себе отчета в своих действиях или руководить ими (пп. 2 п. 1, п. 2 ст. 111 НК РФ). При этом наличие такого состояние надо подтвердить документально. Подтверждающий документ должен относится к периоду совершения налогового правонарушения.

Но это вовсе не значит, что ответственности можно избежать при наличии любого болезненного состояния. Так в Постановлении Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.05.2018 № 13АП‑10670/2018 по делу № А42–4277/2017 не признали обстоятельством, исключающим вину, диагноз «рассеянный склероз цереброспинальная форма, ухудшение, прогрессирующее течение, астенический синдром». Но это послужило поводом для снижения размера штрафа по пункту 1 статьи 122 НК РФ чуть более чем 10 раз – с 103 577 до 10 000 руб., а по п. 1 ст. 126 НК РФ в 15.6 раза – с 15600 до 1000 руб.

Что сказали – то и сделал

Еще одним основанием, исключающим вину в совершении налогового правонарушения, служит выполнение налогоплательщиком письменных разъяснений налогового органа или Минфина РФ по вопросам налогообложения, данных ему либо неопределенному кругу лиц (пп. 3 п. 1, п. 2 ст. 111 НК РФ). При этом такие разъяснения должны быть даны в пределах компетенции соответствующего органа и относится к налоговым (расчетным) периодам, в которых совершено налоговое правонарушение, независимо от даты издания такого документа. Кроме того, выполнение мотивированного мнения налогового органа, направленного налогоплательщику в ходе проведения налогового мониторинга, также освобождает от ответственности.

Однако, если налогоплательщик представил неполную или недостоверную информацию, на основании которого выдано письменные разъяснения, мотивированное мнение налогового органа, то избежать ответственности не получится. По мнению Конституционного суда РФ (далее – КС РФ), изложенной в Постановлении от 28.11.2017 № 34-П, это положение не предполагает уклонение от дачи по запросам налогоплательщиков письменных разъяснений по вопросам применения законодательства о налогах и сборах уполномоченными на это органами.

Кроме того, следует учитывать, что акты и решение по камеральной налоговой проверке не являются разъяснением по вопросам применения законодательства о налогах и сборах даже при наличии в них разъяснений. Поэтому по итогам выездной проверки вполне могут до начислить налог и пени (п. 15 письма ФНС России от 17.04.2017 № СА‑4–7/7288@). Данный вывод поддержан и КС РФ в Определении от 20.12.2016 № 2672-О: правила осуществления выездной налоговой проверки предполагают возможность пересмотра размера налоговой обязанности налогоплательщика за конкретный налоговый период по сравнению с ранее установленным ее размером в рамках камеральной налоговой проверки и представляют собой механизм определения действительного размера налоговой обязанности налогоплательщика.

Суду виднее

Кроме выше названных оснований, исключающих вину в совершении налогового правонарушения, могут учитываться и иные обстоятельства, которые могут быть признаны судом или налоговым органом как исключающие вину лица в совершении налогового правонарушения (пп. 4 п. 1 ст. 111 НК РФ. Так в Кассационном определении от 30.08.2017 № 5-КГ17–99 Верховный Суд РФ (далее – ВС РФ) указал, что глава 23 НК РФ не содержит положений, предписывающих физическому лицу определять налоговую базу по НДФЛ исходя из рыночной стоимости недвижимого имущества, полученной в дар, стороны которого не являются взаимозависимыми лицами. Поэтому налогоплательщик определил стоимость недвижимости в целях налогообложения исходя из инвентаризационной стоимости, сведения о которой получены в установленном порядке из органов технической инвентаризации.

Кроме того, налогоплательщик руководствовался действующими разъяснениями ФНС РФ. По этим основаниям ВС РФ признал не правомерным начислении пени и штрафа по причине пересчета стоимости недвижимости исходя из его рыночной стоимости, хотя доначисления НДФЛ исходя из рыночной стоимости недвижимости признал правомерным на основании пункта 2 статьи 40 НК РФ, так как инвентаризационная стоимость отклонялась от рыночной более чем на 20%. А в Постановлении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 07.09.2018 № Ф04–3006/2018 по делу № А45–1752/2017 признано неправомерным наложение штрафа на основании пункта 1 статьи 122 НК РФ по причине того, что кадастровая стоимость в 1 рубль была внесена ошибочно сотрудником кадастровой палаты, вины общества в этом нет.

Виновен, но есть мягчащие обстоятельства

Даже если вина в совершении налогового правонарушения есть, то все равно есть шанс уменьшить штрафные санкции.

В пункте 1 статьи 112 НК РФ приведен перечень обстоятельств, смягчающих ответственность налогоплательщика.

Смягчающим вину обстоятельством являются:

▪ совершение правонарушения вследствие стечения тяжелых личных или семейных обстоятельств (пп. 1 п. 1 ст. 112 НК РФ).

▪ совершение правонарушения под влиянием угрозы или принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости (пп. 2 п. 1 ст. 112 НК РФ);

▪ тяжелое материальное положение физического лица, привлекаемого к ответственности за совершение налогового правонарушения (пп. 2.1 п. 1 ст. 112 НК РФ);

▪ иные обстоятельства, которые судом или налоговым органом, рассматривающим дело, могут быть признаны смягчающими ответственность (пп. 3 п. 1 ст. 112 НК РФ).

Смягчающие обстоятельства могут применить как налоговые органы, рассматривающие дело, так и суды (п. 4 ст. 112 НК РФ).

Так, в постановлении Четвертого арбитражного апелляционного суда от 21.06.2018 № 04АП‑2806/2018 по делу № А78–20228/2017 (Постановлением Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 07.09.2018 № Ф02–3954/2018 решение оставлено без изменения) в качестве смягчающего вину налогоплательщика обстоятельства признан тот факт, что налогоплательщик ранее не привлекался к налоговой ответственности за аналогичное правонарушение, надлежащая уплата НДФЛ при отсутствии претензий со стороны налогового органа до результатов выездной налоговой проверки.

В другом судебном решении основанием для уменьшения размера штрафа послужило (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 05.07.2016 № Ф05–8762/2016 по делу № А40–206594/2015): отсутствие в действиях налогоплательщика умысла на совершение правонарушения, нарушение сроков предоставления отчетности не повлекли нанесения материального ущерба органу ФСС РФ, нарушение сроков допущено впервые, период просрочки является незначительным.

В следующем судебном решении совершение правонарушения впервые признали смягчающим обстоятельством в совокупности со следующими обстоятельствами ( Постановление Арбитражного суда Московского округа от 29.06.2016 № Ф05–8478/2016 по делу № А40–171961/2015 ): несвоевременное перечисление удержанного НДФЛ было обусловлено несвоевременным поступлением финансирования от государственных заказчиков, срок перечисления НДФЛ в некоторых месяцах нарушен незначительно, просрочка в среднем составляла от 1 до 6 дней, что свидетельствует об отсутствии значительного вреда охраняемым публичным правоотношениям.

Как видим, в решениях судов в качестве смягчающего вину обстоятельства часто используется незначительность просрочки в исполнении обязательств. Значительный же срок просрочки играет против налогоплательщика. Так в Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.06.2018 № 09АП‑18060/2018 по делу № А40–250625/17 суд отказал в снижении размера начисленного штрафа ввиду значительного периода просрочки представления сведений в орган ПФ РФ, а также неоднократного нарушения сроков представления данных сведений.

Не любые основания суд готов рассматривать в качестве смягчающих вину обстоятельств. Например, в Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.08.2018 № 09АП‑38016/2018 по делу № А40–1968/18 суд не внял следующим доводам налогоплательщика:

▪ отсутствие нарушений в течение 12 месяцев (по мнению суда – это является обстоятельством, не отягчающим вину);

▪ добровольная уплата налога до проверки (по мнению суда – является безусловной обязанностью каждого лица и нормой поведения);

▪ социальная значимость деятельности общества (по мнению суда – налогоплательщик является коммерческой организацией и крупнейшим налогоплательщиком, имеющим значительные активы и имущество).

Кроме того, суд указал на систематическое нарушение налогоплательщиком сроков уплаты НДФЛ. В связи с чем суд признал требование об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов на общую сумму более 40 млн руб. правомерным.

В следующем судебном решении также не учли деятельность организации (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.03.2018 № 09АП‑3449/2018 по делу № А40–155153/17). Налогоплательщик в качестве смягчающего обстоятельства указал, что он является бюджетным учреждением. Суд отклонил этот довод и указал, что налогоплательщик намеренно не перечислял удержанный НДФЛ, незаконно пользовался данными денежными средствами по своему усмотрению. Похоже, что времена, когда бытовало мнение «бюджетников кто накажет?», кануло в лета безвозвратно.

Также не является смягчающим вину обстоятельством тот факт, что налогоплательщик просил продлить срок предоставления документов на 35 рабочих дней, что налогоплательщик находится в процедуре банкротства (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 05.06.2018 № Ф05–7704/2018 по делу № А40–104152/2017). Кроме того, суд обратил внимание на то, что налогоплательщик нарушил порядок обращения в налоговый орган с уведомлением о продлении срока представления документов по требованию.

Насколько можно снизить штраф?

Как указано в пункте 3 статьи 114 НК РФ при наличии хотя бы одного смягчающего ответственность обстоятельства размер штрафа подлежит уменьшению не меньше, чем в два раза.

В связи с чем, при наличии смягчающих ответственность обстоятельств суд может уменьшить налоговые санкции более чем в два раза. При этом суду следует учитывать характер совершенного правонарушения, количество смягчающих ответственность обстоятельств, личность налогоплательщика, его материальное положение. На это указал Пленум ВАС РФ в Постановлении от 30.07.2013 № 57.

Кроме того, суд может применить смягчающие обстоятельства и без заявления налогоплательщика. Так, в Постановлении Президиума ВАС РФ от 12.10.2010 № 3299/10 по делу № А32–19097/2009–51/248 указано, что отсутствие ходатайства налогоплательщика о применении судом смягчающих обстоятельств не исключает обязанности суда дать оценку соразмерности исчисленного штрафа тяжести совершенного правонарушения, а также применить иные смягчающие ответственность обстоятельства даже в том случае, если налоговый орган по ходатайству налогоплательщика частично применил смягчающие обстоятельства.

В этом деле штраф в итоге был снижен в 100 раз (Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 16.02.2011 по делу № А‑32–19097/2009 (решение приятно после направления на новое рассмотрение Постановлением Президиума ВАС РФ от 12.10.2010 № 3299/10 по делу № А32–19097/2009–51/248)). В данном деле налогоплательщик представил декларацию по налогу на прибыль за отчетный период с нарушением срока в один день; налоговый орган наложил штраф по статье 119 НК РФ в размере 846 638 руб., так как сумма налога, подлежащая к уплате на основании этой декларации, составляла более 16 млн налогоплательщик написал ходатайством об уменьшении суммы штрафа в 100 раз, указывая на нарушение срока всего на 1 день по причине сбоя в работе компьютерной программы; налоговый орган снизил штраф до 200 тыс. руб. В итоге штраф снижен до 8 466 руб. 38 коп.

Как видим, если налоговый орган наложил на налогоплательщика штраф, то не надо безропотно соглашаться. Сначала надо оценить, по какой-причине допущено налоговое правонарушение.

Если вашей вины в случившемся нет, то обязательно надо на это указать в своем возражении. Например, вы руководствовались разъяснениями налоговых органов, данным неопределенному кругу лиц.

Если даже в совершении налогового правонарушения есть вина, но есть обстоятельства, которые смягчают вину, то обязательно об этом нужно указать в своем возражении. Ведь даже наличие одного смягчающего обстоятельства поможет снизить санкции в два раза. Даже такое снижение может быть для налогоплательщика значимым, в особенности если сумма штрафов существенная. А суды иногда снижают штрафы аж в 100 раз. И это не предел, так как максимального размера снижения наложенного штрафа нет.

Обязательно надо подать возражение, если нарушение совершено впервые, или сроки нарушены незначительно, или наказание несоразмерно ущербу бюджету.