Перевозите своих сотрудников в автобусах? Получите лицензию

Что произошло?

Президент России подписал Федеральный закон от 30.10.2018 № 386-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами».

В чём суть изменений?

Поправками введено лицензирование любых перевозок людей автобусами, даже если это делается по заказам или для собственных нужд.

Сейчас предусмотрена лицензия на перевозку пассажиров автотранспортом, в котором оборудовано больше восьми мест. Исключение составляет как раз перевозка по заказам или для собственных нужд.

Будет запрещено заниматься перевозками с использованием автобусов, сведения о которых не включены в реестр лицензий.

Зачем потребовались такие поправки?

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ деятельность по регулярным перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек, подлежит лицензированию. Однако Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ до введения поправок было установлено, что если перевозка осуществлялась по заказу, то лицензия не требовалась, и начало осуществления предпринимательской деятельности носило уведомительный характер.

Этим и пользовались перевозчики, которые во избежание исполнения лицензионных требований, предусмотренных Положением о лицензировании, осуществляли, по сути, регулярные перевозки под видом заказных.

При этом игнорировались установленные правила пассажирских перевозок и требования обеспечения безопасности пассажиров — не проводился регулярный технический осмотр транспортного средства и медицинское освидетельствование водителя, путевые листы и договоры фрахтования не оформлялись. Выявление таких перевозчиков и составление соответствующих протоколов об административном правонарушениях также вызывало серьёзные сложности: для проведения проверки обязательно одновременное участие представителей ГИБДД и Ространснадзора.

В результате резко возросло количество аварий в сфере транспортных перевозок пассажиров автомобильным транспортом, многие из которых повлекли за собой гибель и нанесение серьёзных повреждений здоровью граждан.

Поправки приняты с целью урегулирования механизма проверок перевозчиков, устранения лазейки для недобросовестных представителей рынка и, в конечном итоге, для повышения безопасности дорожного движения.

На какие автобусы распространяется новое требование?

Закон этого не уточняет. Из буквального прочтения нормы теперь лицензия будет нужна для любого автобуса, в котором оборудовано более 8 мест.

Есть ли исключения?

Да, закреплён перечень перевозок, в отношении которых лицензирование не осуществляется. Это автобусы пожарной охраны, скорой медицинской помощи, полиции, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции и других специальных служб.

Кроме того, лицензия не потребуется для автобусных перевозок вне автодорог общего пользования (например, по закрытой территории предприятия).

Как получить лицензию?

Для этого нужно подать заявление и комплект документов лицензирующему органу (сейчас это Ространснадзор) о включении информации об автобусе в реестр лицензий. Сделать это можно и в электронном виде.

Лицензирующий орган в течение трёх рабочих дней со дня получения заявления должен его рассмотреть и направить юрлицу выписку из положительного решения или уведомление об отказе.

Действующие профессиональные перевозчики могут спать спокойно?

Не совсем, компаниям с действующей лицензией необходимо получить новую, но без прохождения внеплановой документарной проверки. Однако в следующих случаях проверка обязательна:

— реорганизация компании в форме преобразования;

— изменилось наименование юрлица, адрес места нахождения.

Компаниям с действующей лицензией не нужно будет указывать в заявлении реквизиты документов о соответствии лицензионным требованиям и прилагать их копии.

Лицензирование платное?

Да, в настоящее время госпошлина за выдачу лицензии составляет 7 500 рублей (пп. 92 п. 1 ст. 333.33 НК РФ).

На какой срок выдаётся лицензия?

Выданная лицензия действует бессрочно.

Какая ответственность предусмотрена?

В действующей редакции КоАП РФ есть ст. 14.1.2 «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии», предусматривающая для нарушителей штраф

Какие ещё изменения принёс Закон?

Поправками в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» введено определение понятие «тахограф», и установлено, что в целях осуществления контроля за оснащением транспортных средств тахографами и соблюдением водителями норм времени управления транспортным средством и отдыха, а также режима труда и отдыха должностные лица органов государственного надзора имеют право доступа к тахографу, установленному на транспортном средстве.

Когда Закон № 386-ФЗ вступает в силу?

Документ вступил в силу 31 октября 2018 года, однако новые положения о лицензировании вступают в силу по истечении 120 дней после официального опубликования (с 1 марта 2019 года), а положения о тахографе — по истечении одного года.

Когда нужно получить лицензию?

В Законе предусмотрена отсрочка: юрлица и ИП обязаны получить лицензию до 29 июня 2019 года. В этот срок должны уложиться:

— компании, которые сейчас перевозят людей автобусами (как профессионально, так и по заказам или для собственных нужд);

— компании, которые только начнут такие перевозки до 1 марта.

Если организация намерена начать перевозки в период с 1 марта до 29 июня 2019 года, то получить лицензию необходимо до начала этой деятельности.