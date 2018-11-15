Новый мировой кризис – как страшно… Или нет?

На канале «Баблишко» рассуждают, что часто слышно в последние месяцы: «Вот сейчас 2008 повторится... все как в 1998... Великая депрессия вернется».

А давайте без паники — по полочкам:

1. При всем уважении к экспертам (а среди них есть и Роберт Кийосаки, финансовый «гуру» многих финансистов), которые со 100% вероятностью говорят о кризисе — прогнозы по мировой экономике всегда сомнительны. До сих пор спорят о причинах кризиса 2008 года, так что все аналогии «все как 10 лет назад» могут и не работать.

2. Финансовый рынок сейчас и 10 лет назад — это немного разные вещи (не говоря уж о Великой депрессии). Работают сейчас такие же закономерности кризиса? Возможно, но не факт.

3. Мировой кризис обычно сопровождается скрытыми и явными сигналами — в 2008 году перед кризисом в США (и в мире) случился обвал ипотечного рынка. 2018 уже заканчивается, а таких явных катаклизмов пока нет. Либо мирового кризиса не будет вообще, либо он случится не в этом году.

Но повторяем — нет ничего невозможного. Кризис реален даже когда все выглядит внешне хорошо. Помните «Игру на понижение»? В 2005 году все тоже улыбались после предсказаний об обрушении рынка ипотечных кредитов. Через 3 года стало совсем не смешно...

Что нас ждет в случае нового кризиса? Как уже говорили — предсказывать дело неблагодарное.

Но давайте попробуем:

— Спрос на криптовалюты. Биткоин создавался как раз после кризиса 2008 с целью обезопасить средства от обвалов рынка. Если грохнет снова — криптовалюты могут пережить второй рост, сравнимый с бумом прошлого года.

— Акции — мусор. В 2008 году фондовый рынок США рухнул быстрее, чем вы прочитали эту фразу. А если даже бумаги самой сильной экономики мира стали макулатурой — представляйте, что произойдет с другими акциями?

— Россия. Как это не странно, но первая волна кризиса Россию коснется меньше всех остальных. У нас с 2014 отток капитала и падение нацвалюты. Тем более что есть простая формула: меньше интеграция в мировую торговлю = позже кризис. Но до нас он в конце концов доберется.

А потом... переживет ли наша экономика ещё одно глобальное падение при дешевой нефти и ограниченных резервах? Вопрос открытый.

Если нашли интересные мнения о грядущем «кризисе» — пишите в комментариях. Как знать, может кто из всех этих «пророков» окажется правым.

Источник: @BablishkoChannel