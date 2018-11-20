Бухучет для налоговой? Как бы не так!

Наш автор Алексей Иванов пишет статьи, которые многие бухгалтеры воспринимают в штыки. Алексей уверен, что бизнес страдает от некомпетентных бухгалтеров. А по-настоящему грамотных мало.

На этот раз в своем Телеграм-канале он рассуждает о том, что бухучет для расчета большинства налогов не нужен. И если бухгалтер всерьез рассуждает о том, что бухучет ведется для налоговой – это повод, как минимум, насторожиться.

«Перечислю основные налоги, которые платит компания (спецрежимники и индивидуальные предприниматели – не в счет):

📌 НДС;

📌 налог на прибыль организаций;

📌 транспортный налог;

📌 земельный налог;

📌 налог на имущество организаций.

Как же используется бухучет для расчета каждого из них?

📎 Чтобы исчислить НДС необходимы специальные налоговые документы – счета-фактуры, книги покупок и книги продаж. Они ведутся независимо от бухгалтерского учета. Бухучет нужен только для подтверждения вычета «входящего» НДС. При этом принятие приобретенных ценностей к бухгалтерскому учету – необходимое, но далеко не достаточное условие для получения вычета. И налоговую интересует только сам факт принятия ценностей к учету, суммы налога берутся из книги покупок.

📎 Налог на прибыль организаций исчисляется на основании налогового учета, который специально ведется для определения суммы налогооблагаемой прибыли. Его правила сильно отличаются от бухгалтерских. Это связано с тем, что при ведении налогового учета во главу угла ставятся интересы государства – наполнение бюджета. А при ведении бухгалтерского – интересы собственников, менеджмента и рынка. Не слишком квалифицированные бухгалтеры смешивают налоговый учет с бухгалтерским. Они начинают вести налоговый учет, руководствуясь требованиями Налогового кодекса. Но используют при этом инструменты бухгалтерского учета. Получается обычно не очень хорошо, ибо помесь двух красивых животных иногда бывает красивой. Например, зубробизон. А помесь красивого и некрасивого животного почему-то всегда получается уродливой.

Вот и от скрещивания благородного жеребца (бухгалтерского учета), имеющего массу возможных предназначений, с заточенной на выполнение сугубо трудовой функции ослицей (налоговым учетом) получается лошак.

📎 Сумма транспортного налога зависит от мощности двигателей транспортных средств компании. В бухучете мощность двигателя не фигурирует, а налоговая сама узнает эти данные от доблестных гаишников и накажет организацию, если они не подтвердятся.

📎 Земельный налог рассчитывается на основании кадастровой стоимости земельных участков, принадлежащих организации. Кадастровая стоимость в бухучете не отражается – земельные участки учитываются по стоимости приобретения. Налоговой при необходимости вас сдадут ребята из Росреестра.

📎 И лишь при расчете налога на имущество организаций используется бухучет. Для некоторых объектов имущества Налоговый кодекс требует рассчитывать их стоимость на основании бухгалтерских регистров. Эта стоимость служит базой для расчета суммы налога. Но и здесь за последние годы государство старается отойти от использования бухгалтерских оценок: для большинства объектов недвижимости налог уже считается, исходя из кадастровой стоимости.

Еще компании уплачивают страховые взносы на обязательное страхование работников, которые формально не являются налогом. Но с точки зрения собственника бизнеса представляет собой такой же отъем денег государством. С 2017 года исчисление и уплата этих взносов даже переданы под контроль Федеральной налоговой службы. И здесь та же картина: бухучет не используется для расчета страховых платежей. Налоговую интересует расчет страховых взносов, составляемый по утвержденной форме. Конечно, бухгалтерские данные используются при проверке правильности исчисления страховых взносов, но зарплата – это не тот показатель, который можно как-то по-разному учитывать. Другое дело, что некоторые работодатели грешат сокрытием от государства всей суммы зарплаты :) Но в этом случае ее не показывают и в бухгалтерском учете (если, конечно, их бухгалтер не круглый идиот).

Таким образом, последняя тоненькая ниточка, на которой пока еще держится миф о том, что бухучет ведется для налоговой – налог на имущество организаций. И эта ниточка уже довольно ветхая.

Если бухучет не для налоговой, то для кого?

Главный потребитель бухгалтерских данных – это собственники и менеджмент компании. Конечно, содержимое конечного продукта бухгалтерского учета – финансовой отчетности интересно государству, инвесторам, кредиторам и другим стейкхолдерам. Но вот более детализированная информация, формирующаяся в бухгалтерии, нужна именно этим ребятам. При этом правильно настроенный бухгалтерский учет способен поставлять данные, необходимые для разных уровней управления компанией: от очень подробной – для линейных руководителей до максимально обобщенной – для топ-менеджеров и владельцев бизнеса. И такая информация охватывает все сферы деятельности компании, связанные с деньгами. Ловите примеры.