«1С» для интернет-магазина: блеск золота для франчайзи и нищета функциональности для пользователя

Что ожидать от использования системы «1С» для интернет-магазина? Все знакомы с картинкой-мемом «ожидание-реальность». Автор работает в давно функционирующем интернет-магазине без единой товаро-учётной системы (Excel, макросы и прочий хардкор).

Поэтому автор имеет представление нормальной схемы работы интернет-торговли и хорошо сформированное «ожидание» от внедрения нового ПО, а в статье на на vc.ru рассказывается, как неприглядна «реальность» при внедрении «1С» даже для небольшого интернет-магазина.

Взгляд на рынок и догадка, почему нет аналогов «1С»

Если спросить у обычных людей, даже не айтишников, какая есть товаро-учётная система, то большинство ответит «1С». Граждане с особо расширенным кругозором назовут еще Ultima ERP. Даже если как следует поискать в интернете, выходит, что конкурентов у «1С» и нет.

Как такое могло произойти? Наверно, «1С» настолько хорошая система, что переиграла всех конкурентов в борьбе и осталась в гордом одиночестве, предположит наивный читатель. У меня, человека знакомого с термином «ошибка выжившего» и наукой «маркетинг», более реалистичное и циничное объяснение этому факту.

Думаю, успех «1С» связан с успехом маркетинга.

Позвоните в небольшую компанию, занимающуюся внедрением «1С». Скажите, что вам надо внедрить «1С» и ничего из программ не куплено, — вы почувствуете, как на той стороне телефона разгорится желание с вами работать.

Повторите эксперимент и скажите, что все лицензии уже куплены, и большинство мелких компаний и частников попробуют «слиться». Кто-то скажет прямо, кто-то витиевато. Ведь секрета никого нет, внедренцы «1С» зарабатывают 50% от стоимости всех проданных вам лицензий. Доходы от продажи лицензий составляют немалую часть денег, которую может заработать франчайзи при работе с маленькой компанией, с которой много не возьмёшь.

Подозреваю, что успех в распространении «1С» связан не с офигенностью программы, а с построением умелой сети продаж.

Поставьте себя на место софтверной фирмы. При наличии двух программ, что вам выгоднее использовать в работе: программу, которая пусть даже будет удобнее и лучше, или программу, на которой вы сразу заработаете половину?

«1С» — это дорого

Капля вводной информации, которая сэкономит вам время: «1С» восьмой версии — это своего рода среда, нечто вроде операционной системы, в которой в дальнейшем можно запускать конфигурации, своего рода программы. Конфигурации делает как сама «1С», так и её крупные партнёры, их может делать вообще кто угодно.

Сейчас самой продвинутой системой для торговли от «1С» является «Управление Торговлей 11», для сайта — «Битрикс» в самой полной-неурезанной версии «Бизнес». У вас есть прайс-лист по ссылке выше, легко можно прикинуть, во сколько выйдет внедрить «1С» для интернет-магазина.

Итак, нужна система товароучёта и сайт, а также возможность подключаться к системе для десяти человек. Десять человек много для начала? Любое подключение к системе — пользователь. Два менеджера, закупки-приёмка, менеджер, директор или владелец, бухгалтер, контент-менеджер или товаровед, касса в точке самовывоза — уже больше пяти, пусть будет ещё запас.

Считаем.

«1С: Предприятие 8. Управление Торговлей» (USB) + «1С Битрикс: Управление сайтом. Бизнес» + «1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия» на пять рабочих мест (USB).

79 815 + 28 100 х 2 = около 136 тысяч рублей.

Нормальная цена. А что сейчас дёшево стоит? Идём далее, все франчайзи вам расскажут, что в файловом режиме базы данных «1С» работает плохо, медленно, и рано или поздно база поломается. Работа встанет, оно вам надо? Нужно, чтобы всё работало на сервере.

«1С: Предприятие 8.3. Лицензия на сервер» (x86-64) (USB) за 103 700 рублей всяко дешевле пары дней простоя.

Промежуточный итог: на лицензии от «1С» для небольшого интернет-магазина требуется 240 тысяч рублей.

Немало? Ахаха, это только начало!

Файловый режим работы — это когда база данных в виде файла на жёстком диске, а серверный режим предполагает наличие системы управления базой данных (СУБД). В теории есть платная Microsoft SQL и бесплатная PostgreSQL. На практике большинство компаний не хочет возиться с PostgreSQL, не умеют или невыгодно (наверняка неплохой процент от продажи даёт и Microsoft) — не знаю, но такова суровая действительность.

Поэтому покупаем СУБД: Лицензия на сервер MS SQL Server 2014 Standard Runtime для пользователей «1С: Предприятие 8» + Клиентский доступ на пять рабочих мест к MS SQL Server 2014 Runtime для «1С: Предприятие 8».

26 116 + 61 375 х 2 +149 тысяч = 389 тысяч рублей.

Кстати, для «1С» нужна специальная операционная система:

Microsoft Windows Server Standard 2016 64-bit Russian 1pk DSP OEI DVD 16 Core с RDP стоит 44 374 рубля.

389 тысяч + 44 тысячи = 433 тысячи рублей.

И вообще, к «1С» мы хотим иметь возможность подключаться удалённо, а не только в офисе, поэтому покупаем доступ к удалённому рабочему столу RDP:

(Microsoft Windows Server CAL 2016 Single Open No Level User CAL + Microsoft Windows Remote Desktop Services CAL 2016 Single Open No Level User CAL) х10.

(1975 + 6871) x 10 = около 88 тысяч рублей.

389 тысяч + 88 тысяч = 521 тысяча рублей.

Полмиллиона на лицензии для простого интернет-магазина. И это без установки. На установку накидываем ещё 100 тысяч рублей сверху.

Естественно, для работы программ требуется компьютер-сервер, в умеренно-разумном виде этого ещё 100 тысяч рублей.

Более 700 тысяч рублей уплачено, ну теперь-то у меня всё будет по красоте, думаете вы, и жестоко обламываетесь!

Импорт базы товаров в «1С», точнее его отсутствие

Работа по внедрению «1С» для уже работающего магазина начинается с импорта всего, что можно. Для максимального упрощения это может быть только каталог товаров. Думаете, потратили на софт от «1С» около 240 тысяч рублей, выгрузили всю базу товаров в табличном виде в CSV-v или XLS-файл — и сейчас быстренько всё импортируете?

Нет, в «Управление Торговлей 11» нет импорта каталога товаров. Есть на просторах форумов какие-то обработки (подпрограммы) для этой цели, но все они одинаково ограниченны и ущербны. Каждый программист каждый раз пишет новую обработку для импорта каталога товаров. Как вы понимаете, это деньги, минимально 30 тысяч рублей.

Ведение каталога товаров и услуг в «1С»

Наберите в лёгкие воздуха и лучше сядьте, сейчас будет явление карточки товара в лучшем программном продукте от «1С». Лидер рынка, десятки тысяч работающих магазинов, интернет-магазинов и гигантов торговли в СНГ.

Карточка товара в «1С» УТ11. Не надо быть Безосом, чтобы понять, что перед нами функциональный инвалид.

Это не фотомонтаж, и я не прикалываюсь — всё выглядит действительно так.

Фатальные недостатки каталога товаров в «1С Управление Торговлей 11»

Картинка для товара добавляется только одна. Как надо: сколько угодно фотографий. Картинка без водяного знака. Как надо: в БД должно быть оригинальное фото, на сайте с водяным знаком. Картинка модификации товара (цвет, размер) не добавляется. Как надо: как везде — фотографии для всех цветов и размеров. Описание товара просто текстом без HTML-оформления. Как надо: с красивым оформлением. Вес товара указывается только один. Поясню важность. Стоимость доставки, как мы все знаем, считается по весу. Банка краски 1 л и бочка 50 л, ботинки 30 размера и 46 размера, лестница 2 метра и 4 метра — эти и прочие товары по логике ведения каталога должны быть выполнены как разные модификации одного товара и присутствовать в интернете на одной странице (с переключателями). Логика работы УТ11 делает это невозможным в принципе, вес товаров и стоимость доставки не будут иметь общего с реальностью. Не записывается дата добавления товара, дата начала продаж и прочее. Как надо: служебная информация должна быть, она облегчает работу.

Я и представить себе не мог, что всё настолько плохо. «1С Управление Торговлей 11» в 2018 году — это уровень 2003 года. В программе для торговли начисто отсутствует жизненно важная функциональность, без которой просто нельзя работать в современном мире.

Что делать, читайте в продолжении в источнике vc.ru.