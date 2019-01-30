Количество форм отчетности в Росстат измеряется сотнями. Как же выбрать нужные, чтобы и закон соблюсти, и не заниматься лишней работой по заполнению ненужной отчетности?

Проще всего субъектам малого и среднего предпринимательства (далее СМП) - их обязаны уведомлять о проведении в отношении их деятельности выборочного статистического наблюдения с использованием средств факсимильной связи, электронной почты или иных средств связи, позволяющих зафиксировать факт соответствующего уведомления. Такая обязанность содержится в Постановлении Правительства РФ от 26 декабря 2017 года № 1649.

Остальным же приходится пользоваться сайтом https://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes. Однако отчетность там может появиться задним числом, с чем бухгалтеры и кадровики уже сталкивались. Поэтому мы подготовили список основных отчетов, которые сдает большинство организаций и ИП. Но помните, что у Росстата очень много форм по видам деятельности, которые в таблицы не попали. Отчетность СМП выделена в отдельную таблицу, поэтому некоторые формы могут попасть в обе таблицы

Статистические формы, сдаваемые организациями, не являющимися СМП, в Росстат за 2018 год и 1 квартал 2019 года

Название формы Кто сдает Срок сдачи Примечания 1 Сведения о неполной занятости и движении работников (№ П-4 (НЗ))

Юридические лица (кроме СМП), средняя численность работников которых превышает 15 человек)

9 января, 8 апреля Вместо нулевого отчета можно направить письмо об отсутствии показателей 2 Сведения об объеме платных услуг населению по видам (форма № П (услуги))

(месячная форма) Юридические лица (кроме СМП), оказывающие платные услуги населению, среднесписочная численность работников которых по итогам деятельности за предыдущий год превышает 15 человек 9 января, 4 февраля, 4 марта, 4 апреля Вместо нулевого отчета нужно направить письмо об отсутствии показателей 3 Сведения об объеме платных услуг населению по видам (форма № П (услуги)) (квартальная форма) Юридические лица (кроме СМП), оказывающие платные услуги населению, среднесписочная численность работников которых по итогам деятельности за предыдущий год не превышает 15 человек 15 января, 15 апреля Вместо нулевого отчета нужно направить письмо об отсутствии показателей 4 Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг (форма № П-1) (месячная форма) Юридические лица (кроме СМП), средняя численность работников которых превышает 15 человек 14 января, 6 февраля, 6 марта, 8 апреля Вместо нулевого отчета можно направить письмо об отсутствии показателей 5 Сведения о численности и заработной плате работников (форма № П-4) (месячная форма) Юридические лица (кроме СМП) всех видов экономической деятельности и форм собственности, средняя численность работников превышает 15 человек 15 января, 15 февраля, 15 марта, 15 апреля Вместо нулевого отчета можно направить письмо об отсутствии показателей 6 Сведения о численности и заработной плате работников (форма № П-4)

(квартальная форма) Юридические лица (кроме СМП) всех видов экономической деятельности и форм собственности, средняя численность работников которых

не превышает 15 человек 15 января, 15 апреля Вместо нулевого отчета можно направить письмо об отсутствии показателей 7 Сведения о финансовых вложениях и обязательствах (форма № П-6) (квартальная форма) Юридические лица (кроме СМП, государственных и муниципальных учреждений, банков и небанковских кредитных организаций, имеющих лицензии на осуществление банковских операций, страховых организаций и НПФ*) 21 января, 22 апреля Нулевая форма не представляется 8 Сведения о численности и заработной плате работников (форма № 1-Т) (годовая) Юридические лица (кроме СМП) 21 января Вместо нулевого отчета можно направить письмо об отсутствии показателей 9 Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма № 7-травматизм)

за 2018 г. (и приложение к форме) Юридические лица (кроме микропредприятий), 25 января Нулевая форма представляется, письмом не заменяется 10 Сведения о финансовом состоянии организации (форма № П-3) (квартальная форма) Юридические лица (кроме СМП), средняя численность работников которых за предыдущий год превышает 15 человек 30 января, 30 апреля Вместо нулевого отчета можно направить письмо об отсутствии показателей 11 Сведения о финансовом состоянии организации (форма № П-3) (месячная форма) Юридические лица (кроме СМП), средняя численность работников которых за предыдущий год превышает 15 человек 28 февраля, 28 марта Вместо нулевого отчета можно направить письмо об отсутствии показателей 12 Основные сведения о деятельности организации (форма № П-5 (м)) (годовая форма) Юридические лица (кроме СМП), средняя численность работников которых не превышает 15 человек 30 января Вместо нулевого отчета можно направить письмо об отсутствии показателей 13 Сведения об инвестициях в нефинансовые активы (форма № П-2) (годовая форма) Все юридические лица (кроме СМП), осуществляющие все виды экономической деятельности 8 февраля Вместо нулевого отчета можно направить письмо об отсутствии показателей 14 Сведения об объеме платных услуг населению (форма № 1-услуги)

(годовая форма) Юридические лица, оказывающие платные услуги населению, адвокатские образования (кроме адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты) 1 марта Вместо нулевого отчета нужно направить письмо об отсутствии показателей 15 Основные сведения о деятельности организации (форма № 1-предприятие) (годовая форма) Юридические лица (кроме СМП, государственных, муниципальных учреждений, банков, страховых и прочих финансовых и кредитных организаций) 1 апреля Не работающие организации должны сдать форму с разделами 1, 2, 3, 4. 16 Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов (форма № 11) (годовая форма) Юридические лица (кроме СМП и некоммерческих организаций), осуществляющие все виды экономической деятельности 1 апреля Нулевая форма представляется, письмом не заменяется 17 Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций (форма № 11 (краткая)) (годовая форма) НКО, осуществляющие все виды экономической деятельности 1 апреля Нулевая форма представляется, письмом не заменяется 18 Сведения об использовании денежных средств (форма № 12-Ф) (годовая форма) Юридические лица (кроме СМП, государственных и муниципальных учреждений, банков и небанковских организаций, имеющих лицензии на осуществление банковских операций, страховых организаций и НПФ) 1 апреля Нулевая форма представляется, письмом не заменяется 19 Сведения о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации (форма № 1-СОНКО) (годовая форма) Социально-ориентированные НКО 1 апреля Нулевая форма представляется, письмом не заменяется

Статистические формы, сдаваемые организациями, являющимися СМП, в Росстат за 2018 год и 1 квартал 2019 года