Количество форм отчетности в Росстат измеряется сотнями. Как же выбрать нужные, чтобы и закон соблюсти, и не заниматься лишней работой по заполнению ненужной отчетности?
Проще всего субъектам малого и среднего предпринимательства (далее СМП) - их обязаны уведомлять о проведении в отношении их деятельности выборочного статистического наблюдения с использованием средств факсимильной связи, электронной почты или иных средств связи, позволяющих зафиксировать факт соответствующего уведомления. Такая обязанность содержится в Постановлении Правительства РФ от 26 декабря 2017 года № 1649.
Остальным же приходится пользоваться сайтом https://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes. Однако отчетность там может появиться задним числом, с чем бухгалтеры и кадровики уже сталкивались. Поэтому мы подготовили список основных отчетов, которые сдает большинство организаций и ИП. Но помните, что у Росстата очень много форм по видам деятельности, которые в таблицы не попали. Отчетность СМП выделена в отдельную таблицу, поэтому некоторые формы могут попасть в обе таблицы
Статистические формы, сдаваемые организациями, не являющимися СМП, в Росстат за 2018 год и 1 квартал 2019 года
|Название формы
|Кто сдает
|Срок сдачи
|Примечания
|1
|
Сведения о неполной занятости и движении работников (№ П-4 (НЗ))
|
Юридические лица (кроме СМП), средняя численность работников которых превышает 15 человек)
|9 января, 8 апреля
|Вместо нулевого отчета можно направить письмо об отсутствии показателей
|2
|
Сведения об объеме платных услуг населению по видам (форма № П (услуги))
(месячная форма)
|Юридические лица (кроме СМП), оказывающие платные услуги населению, среднесписочная численность работников которых по итогам деятельности за предыдущий год превышает 15 человек
|9 января, 4 февраля, 4 марта, 4 апреля
|Вместо нулевого отчета нужно направить письмо об отсутствии показателей
|3
|Сведения об объеме платных услуг населению по видам (форма № П (услуги)) (квартальная форма)
|Юридические лица (кроме СМП), оказывающие платные услуги населению, среднесписочная численность работников которых по итогам деятельности за предыдущий год не превышает 15 человек
|15 января, 15 апреля
|Вместо нулевого отчета нужно направить письмо об отсутствии показателей
|4
|Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг (форма № П-1) (месячная форма)
|Юридические лица (кроме СМП), средняя численность работников которых превышает 15 человек
|14 января, 6 февраля, 6 марта, 8 апреля
|Вместо нулевого отчета можно направить письмо об отсутствии показателей
|5
|Сведения о численности и заработной плате работников (форма № П-4) (месячная форма)
|Юридические лица (кроме СМП) всех видов экономической деятельности и форм собственности, средняя численность работников превышает 15 человек
|15 января, 15 февраля, 15 марта, 15 апреля
|Вместо нулевого отчета можно направить письмо об отсутствии показателей
|6
|
Сведения о численности и заработной плате работников (форма № П-4)
(квартальная форма)
|
Юридические лица (кроме СМП) всех видов экономической деятельности и форм собственности, средняя численность работников которых
не превышает 15 человек
|15 января, 15 апреля
|Вместо нулевого отчета можно направить письмо об отсутствии показателей
|7
|Сведения о финансовых вложениях и обязательствах (форма № П-6) (квартальная форма)
|Юридические лица (кроме СМП, государственных и муниципальных учреждений, банков и небанковских кредитных организаций, имеющих лицензии на осуществление банковских операций, страховых организаций и НПФ*)
|21 января, 22 апреля
|Нулевая форма не представляется
|8
|Сведения о численности и заработной плате работников (форма № 1-Т) (годовая)
|Юридические лица (кроме СМП)
|21 января
|Вместо нулевого отчета можно направить письмо об отсутствии показателей
|9
|
Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма № 7-травматизм)
за 2018 г. (и приложение к форме)
|Юридические лица (кроме микропредприятий),
|25 января
|Нулевая форма представляется, письмом не заменяется
|10
|Сведения о финансовом состоянии организации (форма № П-3) (квартальная форма)
|Юридические лица (кроме СМП), средняя численность работников которых за предыдущий год превышает 15 человек
|30 января, 30 апреля
|Вместо нулевого отчета можно направить письмо об отсутствии показателей
|11
|Сведения о финансовом состоянии организации (форма № П-3) (месячная форма)
|Юридические лица (кроме СМП), средняя численность работников которых за предыдущий год превышает 15 человек
|28 февраля, 28 марта
|Вместо нулевого отчета можно направить письмо об отсутствии показателей
|12
|Основные сведения о деятельности организации (форма № П-5 (м)) (годовая форма)
|Юридические лица (кроме СМП), средняя численность работников которых не превышает 15 человек
|30 января
|Вместо нулевого отчета можно направить письмо об отсутствии показателей
|13
|Сведения об инвестициях в нефинансовые активы (форма № П-2) (годовая форма)
|Все юридические лица (кроме СМП), осуществляющие все виды экономической деятельности
|8 февраля
|Вместо нулевого отчета можно направить письмо об отсутствии показателей
|14
|
Сведения об объеме платных услуг населению (форма № 1-услуги)
(годовая форма)
|Юридические лица, оказывающие платные услуги населению, адвокатские образования (кроме адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты)
|1 марта
|Вместо нулевого отчета нужно направить письмо об отсутствии показателей
|15
|Основные сведения о деятельности организации (форма № 1-предприятие) (годовая форма)
|Юридические лица (кроме СМП, государственных, муниципальных учреждений, банков, страховых и прочих финансовых и кредитных организаций)
|1 апреля
|Не работающие организации должны сдать форму с разделами 1, 2, 3, 4.
|16
|Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов (форма № 11) (годовая форма)
|Юридические лица (кроме СМП и некоммерческих организаций), осуществляющие все виды экономической деятельности
|1 апреля
|Нулевая форма представляется, письмом не заменяется
|17
|Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций (форма № 11 (краткая)) (годовая форма)
|НКО, осуществляющие все виды экономической деятельности
|1 апреля
|Нулевая форма представляется, письмом не заменяется
|18
|Сведения об использовании денежных средств (форма № 12-Ф) (годовая форма)
|Юридические лица (кроме СМП, государственных и муниципальных учреждений, банков и небанковских организаций, имеющих лицензии на осуществление банковских операций, страховых организаций и НПФ)
|1 апреля
|Нулевая форма представляется, письмом не заменяется
|19
|Сведения о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации (форма № 1-СОНКО) (годовая форма)
|Социально-ориентированные НКО
|1 апреля
|Нулевая форма представляется, письмом не заменяется
Статистические формы, сдаваемые организациями, являющимися СМП, в Росстат за 2018 год и 1 квартал 2019 года
|Название формы
|Кто сдает
|Срок сдачи
|Примечания
|1
|Сведения об обороте торговли малого предприятия (форма № ПМ-торг) (месячная форма)
|Юридические лица, являющиеся СМП (кроме микропредприятий), осуществляющие оптовую торговлю
|9 января, 4 февраля, 4 марта, 4 апреля
|Нулевая форма представляется, письмом не заменяется
|2
|Сведения о производстве продукции малым предприятием (форма № ПМ-пром) (месячная форма)
|
Юридические лица, являющиеся малыми предприятиями, независимо от численности работающих (кроме микропредприятий), а также
индивидуальные предприниматели
с численностью от 16 до 100 человек, осуществляющие производство продукции добывающих, обрабатывающих производств, производство и распределение электроэнергии, газа и пара, лесозаготовки, а также рыболовство
|14 января, 6 февраля, 6 марта, 6 апреля
|3
|Сведения об обороте розничной торговли малого предприятия (форма № 3-ТОРГ (ПМ)) (квартальная форма)
|Юридические лица, являющиеся СМП (за исключением микропредприятий), осуществляющие розничную торговлю (включая торговлю автотранспортными средствами, мотоциклами)
|15 января, 15 апреля
|4
|Сведения о производстве продукции микропредприятием (форма N МП (микро)-натура) (годовая форма)
|Микропредприятия - юридические лица и индивидуальные предприниматели с численностью работающих до 15 человек, осуществляющие производство продукции (товаров, работ, услуг) добывающих, обрабатывающих производств, производство и распределение электроэнергии, газа и пара, лесозаготовки, а также рыболовство
|25 января
|5
|
Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма № 7-травматизм)
за 2018 г. (и приложение к форме)
|Юридические лица, в том числе и СМП (кроме микропредприятий)
|25 января
|6
|Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия (форма № ПМ) (квартальная форма)
|Юридические лица, являющиеся малыми предприятиями (кроме микропредприятий)
|29 января, 29 апреля
|Нулевая форма представляется, письмом не заменяется
|7
|Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия (форма № МП (микро)) (годовая форма)
|Юридические лица, являющиеся микропредприятиями
|5 февраля
|В случае отсутствия деятельности сдавать форму с заполненным разделом 1. "Анкета".
|8
|
Сведения об объеме платных услуг населению (форма № 1-услуги)
за 2018 г. (годовая форма)
|Юридические лица, оказывающие платные услуги населению, адвокатские образования (кроме адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты)
|1 марта
|сдается по выборке Росстата
|9
|Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя (форма № 1-ИП) (годовая форма)
|Индивидуальные предприниматели, за исключением лиц, занимающихся торговлей розничной, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
|4 марта
|сдается по выборке Росстата
|10
|Сведения об объеме платных услуг, оказанных населению индивидуальным предпринимателем (форма № 1-ИП (услуги)) (годовая форма)
|Индивидуальные предприниматели, оказывающие платные услуги населению
|4 марта
|сдается по выборке Росстата