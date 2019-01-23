Главбух как финдир. Коэффициенты ликвидности

Методичка про то, как бухгалтерам разбираться в показателях банкротов.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 25.06.2003 N 367 «Об утверждении Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа» к коэффициентам, характеризующим платежеспособность должника относятся коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент текущей ликвидности, показатель обеспеченности обязательств должника его активами, степень платежеспособности по текущим обязательствам. Значения и динамика указанных коэффициентов используются арбитражными управляющими при выявлении признаков преднамеренного банкротства в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 855 «Об утверждении Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства». Однако ни в одном указанном источнике не приведены нормативные значения коэффициентов.

Формула расчета (строки Баланса): стр.1200 / стр.1500

Коэффициент абсолютной ликвидности (Кабл) показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена немедленно, и рассчитывается как отношение наиболее ликвидных оборотных активов к текущим обязательствам должника.

Формула расчета (строки Баланса): (стр.1250 стр.1240) / стр.1500

Ниже в таблице приведены «нормативные» значения показателей, встречающиеся в специализированной литературе.

Таблица 1

Рекомендуемое значение [3] Нормальное значение [4] Приемлемый диапазон [5] Коэффициент текущей ликвидности 2 2 2,0-2,5 Коэффициент абсолютной ликвидности 0,2 0,05-0,15 0,2-0,25

В книге «Как читать баланс» авторы указывают: «В экономически развитых странах считается нормальным, когда коэффициент текущей ликвидности варьирует около 2. Данное значение ни в коем случае не является нормативным, это аналитическая средняя величина. Во многих отраслях значение коэффициента текущей ликвидности может существенно отклоняться в любую сторону. Рост показателя в динамике в принципе рассматривается как положительная характеристика финансово-хозяйственной деятельности. Вместе с тем слишком большое его значение также нежелательно, поскольку может свидетельствовать о неэффективном использовании ресурсов, выражающемся в замедлении оборачиваемости средств, сложенных в производственные запасы, неоправданном росте дебиторской задолженности».

Для проверки на соответствие значений нормативных и фактических показателей из базы сообщений в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) осуществлялся поиск данных о должниках, используя фильтр:

Тип сообщения — сообщение о судебном акте.

Судебный акт — о введении наблюдения.

Период публикации — с 01.01.2017 по 31.01.2017.

В период работы над статьей база отчетности за 2017 год еще не была доступна, поэтому анализировались показатели по состоянию на 31.12.2015 и 31.12.2016.

Анализ основывается на допущении, что ранее «здоровые» компании, попавшие по описанному правилу отбора в выборку, стали к концу 2016 года обладать признаками неплатежеспособности, кредиторы вынуждены были обратиться в суд с заявлением о признании должника банкротом. Неплатежеспособность отразилось на показателях отчетности по состоянию на 31.12.2016. При этом на результаты финансово-хозяйственной деятельности еще не повлияли факторы, связанные с законодательными ограничениями и иными последствиями при банкротстве.

В результате поиска получена информация о 703-х должниках, в отношении которых введена процедура наблюдения в начале 2017 г. В качестве источника показателей, используемых при расчете коэффициентов ликвидности, использовалась информационная система «СПАРК», которая формируется на основании данных отчетности юридических лиц ГМЦ Росстата. Для получения данных бухгалтерского баланса конкретного предприятия также можно напрямую использовать сайт Росстата.

Следует отметить, что многие должники вообще не отчитывались в Росстат. Не анализировалась отчетность юридических лиц, которые формируют бухгалтерскую отчетность по упрощенной системе. Так как расчет коэффициентов формализован, отчетность таких лиц исключалась из выборки. Исключались из анализа показатели деятельности компаний с нулевой выручкой, так как интерес представляют действующие компании. В результате отбора в выборке осталось только 212 компаний. Некоторые процедуры по анализируемым должникам были завершены мировыми соглашениями, либо в связи с отсутствием имущества, достаточного для возмещения судебных расходов и финансирования процедуры. Их показатели учитывались в расчетах, так как все же свидетельствуют о неплатежеспособности.

Ниже представлено распределение значений коэффициентов текущей ликвидности.

Из гистрограмм видно, как коэффициенты рассматриваемых компаний ухудшается в позднюю дату: распределение смещается влево, прижимается к началу оси. При этом «нормативное» значение Ктл из таблицы № 1 равное 2, имеют только 10 компаний по итогам 2015 года и 7 компаний по итогам 2016 года, что составляет менее 5% от всех компаний в выборке.

Среднее значение коэффициента текущей ликвидности в 2015 составило 1,12, медиана 1. В 2016 среднее значение 0,8, медиана 0,69. При расчете не учитывались данные ООО «Базис» (ИНН 4502017541) в 2016 объем краткосрочной кредиторской задолженности снизился с 23 млн. руб., до 154 тыс. руб., у общества остались в основном долгосрочные обязательства. Из-за этого накануне банкротства коэффициент текущей ликвидности существенно вырос.

Среднее значение изменения коэффициентов за год и медиана близки и равны —16,23% и —20,2%, соответственно. Если исключить показатели компаний, коэффициенты текущей ликвидности которых улучшились, то среднее значение ухудшения Ктл составляет 39,19%, медиана 34,9%. Таким образом, уменьшение коэффициента текущей ликвидности более чем на 35% может свидетельствовать о наличии признаков неплатежеспособности и риске банкротства.

При анализе коэффициентов абсолютной ликвидности компаний из выборки, следует отметить что у 31 предприятия по состоянию на 31.12.2015 отсутствовали высоколиквидные активы, следовательно, значение коэффициента составляет 0. Чуть более чем через 12 месяцев в отношении рассматриваемых должников было введено наблюдение, то есть требования кредиторов были признаны обоснованными. Накануне банкротства высоколиквидные активы отсутствовали уже у 57 должников, что составляет 27% от общего числа предприятий в выборке. А если учитывать компании, значения Кабл которых от 0 до 0,05 (меньше наименьшего «норматива» из таблицы 1), то их доля будет равна 83,5%. Таким образом, теоретически существует небольшая вероятность, которая заключается в том, что 16,5% компаний при введении наблюдения способны погасить заявленные требования кредиторов (хотя бы частично, например, заключив мировое соглашение).

Распределение значений коэффициентов абсолютной ликвидности представлено ниже.

Среднее значение коэффициента абсолютной ликвидности по состоянию на 31.12.2015 составило 0,1, медиана — 0,01. Среднее в конце 2016 — 0,056, медиана 0,0013.

Если исключить из анализа показатели компаний, значения Кабл которых улучшились, а также компаний с нулевыми высоколиквидными активами, то среднее значение падения Кабл составляет 59%, медиана 68%.

Имеет смысл также рассмотреть значения коэффициентов в зависимости от видов деятельности. Ниже в таблице представлены показатели по отраслям, к которым относятся большинство должников из выборки, а также расчетные данные из информационного ресурса «СПАРК» и сервиса «ТестФирм» .

Таблица 2

* В некоторых отраслях коэффициенты из СПАРК имеют аномально высокие значения, вероятно, при обработке не производится фильтрация заведомо некорректных данных бухгалтерской отчетности.

Выводы

Анализируя коэффициенты ликвидности, следует сопоставлять полученные данные не с нормативными значениями, а с фактическими показателями по отрасли, к которой относится компания. В зависимости от вида деятельности коэффициенты существенно варьируются. При этом для выводов о платежеспособности компании следует учитывать изменение коэффициентов ликвидности в динамике.

Уменьшение коэффициента текущей ликвидности на 35%, а коэффициента абсолютной ликвидности на 60% и выше может служить индикатором наличия признаков неплатежеспособности и риске банкротства контрагента. При выявлении признаков преднамеренного банкротства арбитражным управляющим можно считать такое падение существенным ухудшением значений и, следовательно, анализировать сделки, совершенные в период такого падения.

При введении наблюдения у 27 % компаний из выборки отсутствуют высоколиквидные активы: денежные средства и финансовые вложения. 16,5% компаний имеют значение коэффициента абсолютной ликвидности выше нормативного, и только у 11,8% значение коэффициента выше фактических данных по отрасли. То есть почти каждый десятый должник, в отношении которого введена процедура наблюдения, может погасить хотя бы часть задолженности и избежать банкротства.

Список литературы

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2. Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 855 «Об утверждении Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства»

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