Как общаться с налоговой. Жалуемся-исправляем-добиваемся своего

История из жизни. Клиент не мог начать процедуру ликвидации, так как числится руководителем в давно позабытой учредителями компании. А у компании есть запись о недостоверности адреса. Учредителям она давно не нужна, на связь они не выходят — и приводить сведения в соответствие не планируют. Для клиента замкнутый круг: он не может реализовывать свои права как учредитель и руководитель в других компаниях, и не может нормально вести свой бизнес.

Мы рекомендуем клиенту воспользоваться правом, предусмотренным с 2017 года — внести запись о себе самом как недостоверную относительно руководства этой брошенной компанией. Так и поступаем: план действий такой. Поскольку ООО «---», а также его участники длительное время бездействовали относительно реализации своих прав и выполнения своих обязанностей, предусмотренных Уставом Общества и Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ, а именно: не выходили на связь с генеральным директором, н

не предпринимали со своей стороны никаких действий для внесения изменений в спорные сведения об адресе ООО «---» в ЕГРЮЛ, а также учитывая необходимость соблюдения принципа публичной достоверности реестра, необходимость защиты своих прав как руководителя общества в ситуации, когда общество бездействует, генеральный директор, Иванов И. И. (имя изменено), действуя добросовестно, на основании ст. 80 и ст. 280 Трудового кодекса РФ, отправил заявление об увольнении от 28.03.2018 г. на единственно известный ему адрес – адрес ООО «----». а также учитывая необходимость соблюдения принципа публичной достоверности реестра, необходимость защиты своих прав как руководителя общества в ситуации, когда общество бездействует, генеральный директор, Иванов И. И. (имя изменено), действуя добросовестно, на основании ст. 80 и ст. 280 Трудового кодекса РФ, отправил заявление об увольнении от 28.03.2018 г. на единственно известный ему адрес – адрес ООО «----». В соответствии с п. 5 ст. 11 Закона о госрегистрации, 03.05.2018 г. (на момент, когда Иванов уже считался уволенным в соответствии с трудовым законодательством) Иванов И. И. предоставил в регистрирующий орган Заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ по форме Р34001.

11.05.2018 г. соответствующая запись о недостоверности сведений об Иванове И. И. как о генеральном директоре ООО «----» была внесена регистрирующим органом на основании указанного заявления.

Казалось бы все. Немного терпения и все должно разрешиться в установленном законом порядке.

Но нет. Снова при попытке внести запись о начале добровольной ликвидации пришел отказ по тем же основаниям: по причине того, что в другой компании заявителя (из которой он уже был уволен и о том была соответствующая запись!) есть сведения о недостоверности адреса.

Дальше начинается детский сад — подаем жалобу в налоговую, чтобы указать на ее же ошибку — запись о недостоверности, внесенная самим заявителем относительно сведений о себе по форме Р34001, не может ограничивать его в правах и не должна являться причиной отказа в регистрационных действиях. Теряем на этом еще месяц. И о чудо – решение об отказе УФНС признала незаконным, отменила его и обязала нижестоящее ведомство произвести регистрацию.

To be continued, надеемся дальше все пройдет без лишней бюрократии.