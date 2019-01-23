Как общаться с налоговой. Жалуемся-исправляем-добиваемся своего

История из жизни. Клиент не мог начать процедуру ликвидации, так как числится руководителем в давно позабытой учредителями компании. А у компании есть запись о недостоверности адреса. Учредителям она давно не нужна, на связь они не выходят — и приводить сведения в соответствие не планируют. Для клиента замкнутый круг: он не может реализовывать свои права как учредитель и руководитель в других компаниях, и не может нормально вести свой бизнес.
Так и поступаем: план действий такой.
Поскольку ООО «---», а также его участники длительное время бездействовали относительно реализации своих прав и выполнения своих обязанностей, предусмотренных Уставом Общества и Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ, а именно:
- не выходили на связь с генеральным директором, н
- не предпринимали со своей стороны никаких действий для внесения изменений в спорные сведения об адресе ООО «---» в ЕГРЮЛ,
В соответствии с п. 5 ст. 11 Закона о госрегистрации, 03.05.2018 г. (на момент, когда Иванов уже считался уволенным в соответствии с трудовым законодательством) Иванов И. И. предоставил в регистрирующий орган Заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ по форме Р34001.
Казалось бы все. Немного терпения и все должно разрешиться в установленном законом порядке.
Но нет. Снова при попытке внести запись о начале добровольной ликвидации пришел отказ по тем же основаниям: по причине того, что в другой компании заявителя (из которой он уже был уволен и о том была соответствующая запись!) есть сведения о недостоверности адреса.
Дальше начинается детский сад — подаем жалобу в налоговую, чтобы указать на ее же ошибку — запись о недостоверности, внесенная самим заявителем относительно сведений о себе по форме Р34001, не может ограничивать его в правах и не должна являться причиной отказа в регистрационных действиях. Теряем на этом еще месяц. И о чудо – решение об отказе УФНС признала незаконным, отменила его и обязала нижестоящее ведомство произвести регистрацию.
To be continued, надеемся дальше все пройдет без лишней бюрократии.