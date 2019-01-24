Налог на имущество организаций в 2019 году

Федеральным законом от 03.08.2018 № 302-ФЗ в НК РФ внесены изменения, согласно которым с 01.01.2019 года объектом налогообложения налогом на имущество для российских организаций признается недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или полученное по концессионному соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств.

Таким образом, движимое имущество с 01.01.2019 перестает облагаться налогом на имущество.

Однако, что именно считать движимым или недвижимым имуществом, в НК РФ не конкретизировано.

В соответствии с ч. 1 ст. 11 НК РФ институты, понятия и термины гражданского и других отраслей законодательства Российской Федерации, используемые в НК РФ, применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено НК РФ.

В связи с тем, что НК РФ не содержит норм, конкретизирующих признаки классификации имущества на движимое и недвижимое, использование норм и понятий из смежных отраслей права является правомерным на основании ч.1 ст.11 НК РФ.

Минфин РФ в своих разъяснениях ссылается, прежде всего, на нормы гражданского законодательства (письма от 20.12.2013 № 03-05-05-01/56232, от 04.10.2013 № 03-05-05-01/41301, от 10.09.2013 № 03-03-06/1/37238).

Налоговики в письме ФНС РФ от 01.10.2018 № БС-4-21/19038@ разъяснили, что к недвижимости относятся земельные участки, а также объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно. В частности:

здания, сооружения, объекты незавершенного строительства;

помещения;

машино-места;

жилые дома, квартиры, комнаты;

дачи и гаражи.

В соответствии с ГК РФ вещные права на объекты недвижимости подлежат

При этом недвижимостью может быть признано и имущество, в отношении которого такая госрегистрация не была произведена. Для обоснованного отнесения имущества к недвижимости нужно учитывать не только наличие/отсутствие записи об объекте в ЕГРН, но и наличие оснований, подтверждающих прочную связь объекта с землей и невозможность перемещения его без несоразмерного ущерба его назначению.

Например, для объектов капитального строительства такими основаниями могут быть документы, в которых содержатся сведения о соответствующих характеристиках объекта (документы технического учета или технической инвентаризации, разрешение на строительство и/или ввод объекта в эксплуатацию, проектная документация и т.д.).

Таким образом, принимая во внимание нормы ГК РФ, в целях исчисления налоговой базы по налогу на имущество организаций, к объекту недвижимости относится также имущество, составляющее с объектом недвижимости неделимую вещь .

Все остальное имущество признается движимым (п. 2 ст. 130 ГК РФ). Движимым имуществом считаются автомобили, мотоциклы и другие транспортные средства, за исключением тех, которые отнесены к недвижимым.

Изменение порядка исчисления налога вследствие пересмотра кадастровой стоимости

С 01.01.2019 начнет действовать Федеральный закон от 03.08.2018 № 334-ФЗ , который вносит поправки в НК РФ по налогу на имущество компаний и граждан, а также земельному налогу.

Закон меняет порядок расчета имущественных налогов вследствие пересмотра кадастровой стоимости объекта. Применение нового порядка исчисления налога зависит от причин пересмотра кадастровой стоимости.

Если стоимость имущества меняется по причине изменения характеристик объекта, таких как площадь, назначение и т.п., тогда налог на имущество рассчитают по новой кадастровой стоимости со дня внесения сведений в ЕГРН. Если изменение кадастровой стоимости имущества происходит в случае ее обжалования, тогда применяется следующий порядок пересчета налога на имущество.

В 2018 году, если налогоплательщик оспаривает кадастровую стоимость в комиссии при территориальном Росреестре или суде, то обновленные данные для расчета налога применяют с того налогового периода, в котором

С 2019 года сведения о кадастровой стоимости, установленной решением комиссии или суда, будут учитывать при определении налоговой базы с начала налогообложения объекта по оспоренной кадастровой стоимости, а не с момента подачи заявления.

Например, если налог на имущество рассчитан по кадастровой стоимости объекта с 2017 года, а заявление об оспаривании этой стоимости удовлетворено в 2019 году, то плательщику пересчитают налоговые платежи с 2017 года.

А значит, если кадастровая стоимость после 01.01.2019 года изменится в результате обжалования или исправления ошибки, можно будет вернуть или зачесть налог и за предыдущие годы

Новая декларация по налогу на имущество

С 01.01.2019 отчитываться по налогу на имущество необходимо по новой форме, утвержденной приказом ФНС РФ от 04.10.2018 № ММВ-7-21/575.

Декларация по налогу на имущество за 2018 год подает по старой форме.

С 2019 года сдавать отчетность по налогу на имущество должны только те компании, у которых есть недвижимость. Если в 2019 году недвижимости на балансе нет, расчет авансовых платежей и декларацию можно не представлять (письма Минфина от 28.02.2013 № 03-02-08/5904, от 17.04.2012 № 03-02-08/41).

Основные изменения произошли в разделах 2, 2.1 и 3 отчетности. Рассмотрим их подробнее.

Раздел 2. В Разделе 2 обновленной формы отражается исчисленная сумма налога только в отношении недвижимого имущества.

Из расчета по авансовым платежам удалили строку 210. В ней указывалась остаточная стоимость основных средств по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября соответственно.

В декларации нет строки 270. В ней отражалась остаточную стоимость основных средств по состоянию на 31 декабря.

Раздел 2.1 также скорректирован. Теперь по строке 010 нужно указывать код номера объекта. А именно:

«1» — если имеется кадастровый номер, указанный в ЕГРН;

«2» — если нет кадастрового, но есть условный номер;

«3» — если имеется только инвентарный номер и объекту присвоен адрес;

«4» — если имеется только инвентарный номер, но объекту не присвоен адрес.

Помимо этого, в разделе появились графы для указания адреса объекта недвижимости. Они заполняются, если у объекта есть инвентарный номер, а кадастрового или условного номера нет. Но, если объекту адрес не присвоили, в новых полях поставьте прочерки. Сейчас в отчетах надо прописать кадастровый, условный или инвентарный номер объекта.

Раздел 3. Изменения внесены и в раздел 3 отчетности (он предназначен для расчета налога, который исчисляется исходя из кадастровой стоимости недвижимости).

В отчетах появилось поле, в котором указывается код кадастрового номера недвижимости.

Код 1 — для зданий, строений, сооружений.

Код 2 — для помещений, гаражей, машино-мест.

В действующих формах указывают только кадастровые номера объектов.

В разделе 3 также добавили строки «Коэффициент Ки». В расчете это строка 085, а в декларации — 095.

Их нужно заполнить, если в течение года изменились качественные или количественные характеристики недвижимости. Например, поменялась площадь или назначение объекта.

Чтобы определить коэффициент Ки, воспользуйтесь формулой:

Строка 085 (095) раздела 3 Коэффициент Ки = Число полных месяцев, в которых объект недвижимости был со старой кадастровой стоимостью : Число месяцевв отчетном(налоговом) периоде

Кроме того, коэффициент К переименовали в Кв (строка 080 в расчете, 090 — в декларации). Формула расчета показателя не изменилась:

Строка 080 (090) раздела 3 КоэффициентКв = Число полных месяцев владения объектом недвижимости : Число месяцев в отчетном (налоговом) периоде

Ки и Кв рассчитывайте в виде десятичной дроби с четырьмя знаками после запятой.

Новый порядок согласования единой декларации по налогу на имущество

В связи с изменением в законодательстве налоговики скорректировали порядок согласования представления единой декларации по налогу на имущество (письмо ФНС России от 21.11.2018 № БС-4-21/22551@).

Если налогоплательщик состоит на учете в нескольких инспекциях одного региона, то он вправе выбрать ИФНС, в которую будет представлять единую отчетность в отношении всех недвижимых объектов, налоговая база по которым определяется как их среднегодовая стоимость.

Для этого необходимо представить в УФНС субъекта уведомление, форму которого налоговики рекомендовали в своем письме.

В уведомлении должны быть указаны:

сведения, позволяющие определить налогоплательщика;

налоговый орган, куда будет представляться единая налоговая отчетность;

налоговый (отчетные) период, в течение которого применяется вышеуказанный порядок представления налоговой отчетности.

Уведомление представляется налогоплательщиком в календарном году, являющемся налоговым периодом, однократно, до начала представления налоговой отчетности по налогу на имущество организаций за первый отчетный период этого года, то есть до 1 апреля года, за который необходимо отчитываться.

Единый расчет (декларацию) подавать нельзя, если законом субъекта РФ установлены нормативы отчислений в местные бюджеты от налога на имущество организаций.

Кроме того, ведомства разъяснили, как поступать с кодами 214 и 281 при указании инспекции, в которую сдают отчетность.

Код 281 применяется при представлении налоговой отчетности в налоговый орган по месту нахождения объекта недвижимого имущества в пределах территории соответствующего субъекта РФ, т.е. при представлении налоговой отчетности в налоговый орган по месту постановки на учет налогоплательщика в качестве собственника (владельца) объекта недвижимого имущества либо в налоговый орган по месту нахождения объекта недвижимого имущества, в котором налогоплательщик состоит на учете по иным основаниям, предусмотренным НК РФ.

в пределах территории соответствующего субъекта РФ, т.е. при представлении налоговой отчетности в налоговый орган по месту постановки на учет налогоплательщика в качестве недвижимого имущества либо в налоговый орган по месту нахождения объекта недвижимого имущества, в котором налогоплательщик состоит на учете по иным основаниям, предусмотренным НК РФ. Код 214 применяется при представлении налоговой отчетности в налоговый орган по месту нахождения российской организации, не являющейся крупнейшим налогоплательщиком, в случае отсутствия основания для представления налоговой отчетности в иные налоговые органы (например, налогоплательщик — российская организация, не являющаяся крупнейшим налогоплательщиком, не состоит на учете в налоговом органе по месту нахождения объекта недвижимого имущества в качестве собственника (владельца) указанного объекта либо по иным основаниям, предусмотренным Налоговым кодексом).

Таким образом, основным кодом является код 281 — по месту нахождения недвижимости. Если же ни 281, ни какой-либо другой код не подходит, необходимо применять 214.

По материалам журнала «Наша бухгалтерия»