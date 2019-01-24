Налог на имущество организаций в 2019 году

Федеральным законом от 03.08.2018 № 302-ФЗ в НК РФ внесены изменения, согласно которым с 01.01.2019 года объектом налогообложения налогом на имущество для российских организаций признается недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или полученное по концессионному соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств.
Таким образом, движимое имущество с 01.01.2019 перестает облагаться налогом на имущество.
Однако, что именно считать движимым или недвижимым имуществом, в НК РФ не конкретизировано.
В соответствии с ч. 1 ст. 11 НК РФ институты, понятия и термины гражданского и других отраслей законодательства Российской Федерации, используемые в НК РФ, применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено НК РФ.
В связи с тем, что НК РФ не содержит норм, конкретизирующих признаки классификации имущества на движимое и недвижимое, использование норм и понятий из смежных отраслей права является правомерным на основании ч.1 ст.11 НК РФ.
Минфин РФ в своих разъяснениях ссылается, прежде всего, на нормы гражданского законодательства (письма от 20.12.2013 № 03-05-05-01/56232, от 04.10.2013 № 03-05-05-01/41301, от 10.09.2013 № 03-03-06/1/37238).
Налоговики в письме ФНС РФ от 01.10.2018 № БС-4-21/19038@ разъяснили, что к недвижимости относятся земельные участки, а также объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно. В частности:
- здания, сооружения, объекты незавершенного строительства;
- помещения;
- машино-места;
- жилые дома, квартиры, комнаты;
- дачи и гаражи.
При этом недвижимостью может быть признано и имущество, в отношении которого такая госрегистрация не была произведена. Для обоснованного отнесения имущества к недвижимости нужно учитывать не только наличие/отсутствие записи об объекте в ЕГРН, но и наличие оснований, подтверждающих прочную связь объекта с землей и невозможность перемещения его без несоразмерного ущерба его назначению.
Например, для объектов капитального строительства такими основаниями могут быть документы, в которых содержатся сведения о соответствующих характеристиках объекта (документы технического учета или технической инвентаризации, разрешение на строительство и/или ввод объекта в эксплуатацию, проектная документация и т.д.).
Таким образом, принимая во внимание нормы ГК РФ, в целях исчисления налоговой базы по налогу на имущество организаций, к объекту недвижимости относится также имущество, составляющее с объектом недвижимости неделимую вещь.
Все остальное имущество признается движимым (п. 2 ст. 130 ГК РФ). Движимым имуществом считаются автомобили, мотоциклы и другие транспортные средства, за исключением тех, которые отнесены к недвижимым.
- Изменение порядка исчисления налога вследствие пересмотра кадастровой стоимости
Закон меняет порядок расчета имущественных налогов вследствие пересмотра кадастровой стоимости объекта. Применение нового порядка исчисления налога зависит от причин пересмотра кадастровой стоимости.
- Если стоимость имущества меняется по причине изменения характеристик объекта, таких как площадь, назначение и т.п., тогда налог на имущество рассчитают по новой кадастровой стоимости со дня внесения сведений в ЕГРН.
- Если изменение кадастровой стоимости имущества происходит в случае ее обжалования, тогда применяется следующий порядок пересчета налога на имущество.
С 2019 года сведения о кадастровой стоимости, установленной решением комиссии или суда, будут учитывать при определении налоговой базы с начала налогообложения объекта по оспоренной кадастровой стоимости, а не с момента подачи заявления.
Например, если налог на имущество рассчитан по кадастровой стоимости объекта с 2017 года, а заявление об оспаривании этой стоимости удовлетворено в 2019 году, то плательщику пересчитают налоговые платежи с 2017 года.
А значит, если кадастровая стоимость после 01.01.2019 года изменится в результате обжалования или исправления ошибки, можно будет вернуть или зачесть налог и за предыдущие годы
- Новая декларация по налогу на имущество
Декларация по налогу на имущество за 2018 год подает по старой форме.С 2019 года сдавать отчетность по налогу на имущество должны только те компании, у которых есть недвижимость. Если в 2019 году недвижимости на балансе нет, расчет авансовых платежей и декларацию можно не представлять (письма Минфина от 28.02.2013 № 03-02-08/5904, от 17.04.2012 № 03-02-08/41).
Основные изменения произошли в разделах 2, 2.1 и 3 отчетности. Рассмотрим их подробнее.
Раздел 2. В Разделе 2 обновленной формы отражается исчисленная сумма налога только в отношении недвижимого имущества.
Из расчета по авансовым платежам удалили строку 210. В ней указывалась остаточная стоимость основных средств по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября соответственно.
В декларации нет строки 270. В ней отражалась остаточную стоимость основных средств по состоянию на 31 декабря.
Раздел 2.1 также скорректирован. Теперь по строке 010 нужно указывать код номера объекта. А именно:
- «1» — если имеется кадастровый номер, указанный в ЕГРН;
- «2» — если нет кадастрового, но есть условный номер;
- «3» — если имеется только инвентарный номер и объекту присвоен адрес;
- «4» — если имеется только инвентарный номер, но объекту не присвоен адрес.
Раздел 3. Изменения внесены и в раздел 3 отчетности (он предназначен для расчета налога, который исчисляется исходя из кадастровой стоимости недвижимости).
- В отчетах появилось поле, в котором указывается код кадастрового номера недвижимости.
Код 2 — для помещений, гаражей, машино-мест.
В действующих формах указывают только кадастровые номера объектов.
- В разделе 3 также добавили строки «Коэффициент Ки». В расчете это строка 085, а в декларации — 095.
Чтобы определить коэффициент Ки, воспользуйтесь формулой:
|Строка 085 (095) раздела 3
Коэффициент Ки
=
|Число полных месяцев, в которых объект недвижимости был со старой кадастровой стоимостью
:
|Число месяцевв отчетном(налоговом) периоде
|Строка 080 (090) раздела 3
КоэффициентКв
=
|Число полных месяцев владения объектом недвижимости
:
|Число месяцев в
отчетном (налоговом) периоде
- Новый порядок согласования единой декларации по налогу на имущество
Если налогоплательщик состоит на учете в нескольких инспекциях одного региона, то он вправе выбрать ИФНС, в которую будет представлять единую отчетность в отношении всех недвижимых объектов, налоговая база по которым определяется как их среднегодовая стоимость.
Для этого необходимо представить в УФНС субъекта уведомление, форму которого налоговики рекомендовали в своем письме.
В уведомлении должны быть указаны:
- сведения, позволяющие определить налогоплательщика;
- налоговый орган, куда будет представляться единая налоговая отчетность;
- налоговый (отчетные) период, в течение которого применяется вышеуказанный порядок представления налоговой отчетности.
Единый расчет (декларацию) подавать нельзя, если законом субъекта РФ установлены нормативы отчислений в местные бюджеты от налога на имущество организаций.
Кроме того, ведомства разъяснили, как поступать с кодами 214 и 281 при указании инспекции, в которую сдают отчетность.
- Код 281 применяется при представлении налоговой отчетности в налоговый орган по месту нахождения объекта недвижимого имущества в пределах территории соответствующего субъекта РФ, т.е. при представлении налоговой отчетности в налоговый орган по месту постановки на учет налогоплательщика в качестве собственника (владельца) объекта недвижимого имущества либо в налоговый орган по месту нахождения объекта недвижимого имущества, в котором налогоплательщик состоит на учете по иным основаниям, предусмотренным НК РФ.
- Код 214 применяется при представлении налоговой отчетности в налоговый орган по месту нахождения российской организации, не являющейся крупнейшим налогоплательщиком, в случае отсутствия основания для представления налоговой отчетности в иные налоговые органы (например, налогоплательщик — российская организация, не являющаяся крупнейшим налогоплательщиком, не состоит на учете в налоговом органе по месту нахождения объекта недвижимого имущества в качестве собственника (владельца) указанного объекта либо по иным основаниям, предусмотренным Налоговым кодексом).