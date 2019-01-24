Как выбрать банковскую карту для ребенка

В борьбе за клиента банки берутся не только за взрослых, но и за детей: предлагают уроки финансовой грамотности, вклад для ребенка или пластиковые карты. У последних принцип простой — дети платят картами наравне с взрослыми, получают кэшбэк, делают покупки в интернет-магазинах.

Сами дети, несомненно, в восторге от возможности прикоснуться к миру взрослых, получить свободу распоряжаться финансами. Но не все родители разделяют восторги своих чад: многие оказываются против не то, чтобы карт, наличных денег. В этой статье с помощью финансово-аналитического сервиса «Выберу.ру» мы выясним, какие банки предлагают услуги для детей и главное — на что обратить внимание при оформлении карты на ребенка.

«Недетские» услуги

Не так много российских банков предлагает дебетовые карты для детей: продукт только начинает набирать популярность.

«Детские карты появились на рынке сравнительно недавно, но их популярность у населения стремительно растет. Это удобный продукт, который позволяет не только контролировать расходы ребенка и следить за балансом онлайн, но приучать его к финансовой самостоятельности», — рассказывает директор по сегментам розничного бизнеса Альфа-Банка Алексей Ермаков.

На отечественном рынке детские и подростковые карты предлагают Сбербанк, Альфа-Банк, Райффайзенбанк, «Русский Стандарт» и Почта Банк.

Галерея изображений Сбербанка

Разделим карты условно на несколько видов: собственно детские карты, которые оформляют на имя ребенка, и «пластик», выпускаемый в дополнение к родительской карте. Первый тип оформляют для подростков от 14 лет. Счет карты привязывается к личному счету подростка в банке. Второй оформляют детям до 14 лет. Карта, в таком случае, не является именной, счет привязан к основному счету мамы или папы. В обоих случаях согласие одного из родителей или опекунов — это обязательное условие выпуска продукта.

Первый банк России представляет три вида таких карт: «Молодежная 14 », «Молодежная с индивидуальным дизайном» и «Молодежная League of Legends». Все карты оформляются строго с 14 лет, управлять тратами можно в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

Молодежная карта от Сбербанка

Для детей от 7 до 14 лет Альфа-Банк оформляет карты категории «Kids», которую привязывают к родительскому счету. Мама или папа контролирует расходы ребенка в мобильном приложении, устанавливают лимит на покупки или переводят нужную сумму денег в любой момент. А для подростков с 14 лет кредитная организация выпускает карты «Teens».

Карты «Teens» Альфа-Банка

«Карты категории „Teens“ — это практически „взрослые“ карты, оплата происходит с личного счета подростка», — рассказали Выберу.ру в пресс-службе Альфа-Банка.

Райффайзенбанк выпускает карты для детей с 6 до 14 лет как дополнительные к родительским. А с 14 лет карту также привязывают к собственному счету подростка, действует «пластик» до совершеннолетия владельца.

Детская дебетовая карта от Райффайзенбанка

Продукт с броским названием «Карта финансовой свободы» для подростков выпускает «Русский Стандарт». «Пластик» банк эмитирует для клиентов с 14 до 17 лет.

На что бы такое потратить...

Представители банков отмечают, что среди владельцев детских карт мальчиков и девочек практически поровну. Так, в Альфа-Банке рассказали, что 55% «пластиков» пришлось на мальчиков, а 45% — на девочек.

«Это распределение близко соответствует демографическими данными Росстата (51% мальчиков возраста 7–18 лет и 49% девочек), что свидетельствует о высокой степени гендерного равенства в экономически активных российских семьях. 40% детских карт Альфа-Банка выпускается состоятельными клиентами банка, которые заняты вопросами финансовой грамотности своих детей», — ответили на вопрос «Выберу.ру» в банке.

В Райффайзенбанке данные — ровно 50 на 50, основной возраст клиентов от 10 до 15 лет. В Сбербанке точные цифры «Выберу.ру» не назвали, однако сообщили, что большой популярностью пользуется приложение банка для детей и родителей «Сбер Kids». Программой активно пользуются семьи с детьми от 12 лет.

Тратить деньги юные клиенты банков любят не меньше, чем взрослые. Альфа-Банк проанализировал активность по детским картам и заметил, что траты по всем категориям товаров и услуг выросли в два раза.

«Большую часть покупок по детским картам Альфа-Банка юные клиенты совершают в супермаркетах и продуктовых магазинах: около 25%. На втором месте по популярности — кафе и столовые с 18% транзакций. Далее по списку следуют магазины одежды и обуви, игрушек, электроники и гаджетов», — добавили в кредитной организации.

В Сбербанке данные подтвердили: большая часть покупок пришлась на продуктовые магазины, за ними следовали кафе, столовые и рестораны. Замыкают тройку лидеров универсальные магазины.

Карта League of Legends от Сбербанка

Кроме обычных дебетовых карт на рынке есть игровые, или геймерские. Сбербанк и Почта Банк выпускают такие карты для клиентов с 14 лет. Тарифы предусматривают уникальную программу для любителей компьютерных игр, но при этом карта работает как обычная дебетовая.

Для мамы, папы и меня

Каждая подростковая карта, оформленная с 14 лет, открывает доступ в мобильный банк. С помощью такой программы можно контролировать свои расходы, узнавать категории трат, копить деньги и переводить средства между счетами. Отдельного внимания заслуживает мобильное приложение «Сбер Kids», разработанное Сбербанком. Программа была презентована осенью 2018 года, и она уже пользуется популярностью.

С помощью «Сбер Kids» родитель открывает в приложении виртуальную карту для детей. Это очень удобно — на руках у детей нет пластиковой карты, а значит, ребенок не сможет ее потерять. Через приложение мама или папа переводят без комиссии деньги на карманные расходы ребенку, просматривают траты и устанавливают лимиты. Ребенок оплачивает покупки с помощью Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay, может попросить деньги у родителей в случае необходимости. Кроме того, юный пользователь может выбрать в приложении подарок и намекнуть на него родителям — уведомление они получат в своем приложении. Программу необходимо установить на смартфон родителя, у которого есть карта Сбербанка, и ребенку. Скачать приложение бесплатно можно в Google Play и App Store.

В «Сбер Kids» есть функция копилки — с ее помощью ребенок может отложить деньги на свою мечту.

«Дети пользуются копилкой, чтобы самим достичь каких-либо целей», — добавили в Сбербанке. — «Чаще всего дети копят на телефон, наушники AirPods, ноутбук, косметику, гироскутер или велосипед. Также ребенок может использовать вишлист и намекнуть родителям на подарок».

Создавать списки желаний и копить на их исполнение дети могут и с мобильным приложением Райффайзенбанка. В кредитной организации добавили, что юные клиенты делятся списками желаний с родными и близкими.

Готовьтесь платить за обслуживание

От «взрослых» детские карты ничем не отличаются: с их помощью также можно оплачиваться покупки в супермаркетах, кафе, интернет-магазинах. За обслуживание взимается плата — от 150 до 790 руб., в зависимости от банка и карты, а за траты начисляются бонусные баллы или проценты кэшбэк. При покупках у партнеров банка или платежных систем Visa и MasterCard предоставляются скидки. Главное отличие — возраст владельца.

Платить за обслуживание детской карты придется вполне взрослые деньги — Райффайзенбанк предоставляет годовое обслуживание счета «пластика» за 490 рублей, Альфа-Банк — за 790 рублей.

Сбербанк, хоть и не выпускает чисто «детские» карты, возьмет за обслуживание «Молодежной 14 » всего лишь 150 рублей в год. По данным Выберу.ру, на рынке детских карт это самая низкая цена за содержание пластика. Но, при заказе «Молодежной» с индивидуальным дизайном, придется выложить 650 рублей — 150 за первый год обслуживания карты и 500 рублей за выбранную картинку. В последующие годы обслуживание также обойдется в 150 рублей.

За выпуск и годовые обслуживание «Карты финансовой свободы» «Русский стандарт» возьмет 499 рублей. Также не стоит забывать, что у всех банков взимается плата за SMS-информирование — от 50 до 60 рублей в месяц.

Заработай и потрать

Бонусы детских карт такие же, как и у взрослых — кэшбэк или начисление баллов, скидки. Так, Альфа-Банк по детским «пластикам» предлагает повышенный кэшбэк 5% за траты в кафе и столовых. Райффайзенбанк вернет те же 5%, но за все покупки.

«По детской карте клиенты в возрасте от 14 лет могу получать кэшбэк 5% за любые покупки, но не более 200 рублей в месяц. Также действуют скидки до 30% при оплате картой по программе „Скидки для вас“. Карта подключена к ApplePay и мобильному приложению», — добавили в Райффайзенбанке.

Сбербанк делает «возврат» по молодежным картам бонусами «Спасибо». Плюсов у них примерно столько же, сколько и минусов. Баллы начисляются только за покупки у партнеров банка в размере от 0,5% суммы. Потратить их можно там же. Однако подросткам опция нравится за счет сети ресторанов Burger King — накопил 300 бонусов «Спасибо» и купил себе бесплатный обед.

Выбери свой стиль

Сбербанк, Райффайзенбанк и «Русский Стандарт» предлагают юным клиентам подчеркнуть свою индивидуальность и выбрать карту с индивидуальным дизайном. Такие «пластики» выпускаются не в стандартном банковском оформлении: на лицевой стороне напечатана картинка, которую выбирает владелец. Выбрать картинку можно как на свой вкус, так и из галереи банка.

Галерея изображений Райффайзенбанка

Однако в клиентской службе госбанка отметили, что наносить на карту можно далеко не все изображения. Так, нельзя печатать фото и картины, защищенные авторскими правами, номера телефонов, адреса, названия интернет-сайтов, медали и денежные знаки, политические, религиозные лозунги и символы, фотографии публичных людей, кадры из кино и мультфильмов, иллюстрации из книг. И это далеко не полный список.

В таком случае проще выбрать картинку из галереи Сбербанка, например, с забавным Сберкотом.

Дизайн молодежной карты Сбербанка

Кстати, подписавшись на его группу в «ВКонтакте», можно получать рассылку об акциях банка для подростков, уроки финансовой грамотности и анимированные стикеры.

Родители разошлись во мнениях

Вместе с банками Выберу.ру опросил и родителей. Многие мамы и папы не только слышали о детских «пластиках», но и оформили такие своим детям. В основном, подросткам от 12 до 14 лет. Но не все взрослые поддерживают такие платежные инструменты. Среди причин отказа от детских карт родители называли либо неподходящий возраст, либо бльшую ответственность к наличным деньгам по сравнению с виртуальными.

Преимущественно, мамы и папы видят в банковских картах плюсы. Во-первых, это удобно — в любой момент можно перевести ребенку деньги и узнать, на что они были потрачены. Во-вторых, свои деньги, например, подарочные, дети тратят с большой неохотой, предпочитая копить.

«Я просто сделал карту в Сбербанке и привязал ее к своему счету. Я не только не против, я „за“ карты, это позволяет контролировать расходы ребенка, перевести деньги при необходимости. Благодаря карте и приложению я могу видеть, где совершает покупки мой ребенок», — поделился мнением генеральный директор проекта «Выберу.ру» Григорий Бурденко. — «Карты гораздо удобнее и надежнее карманных денег. Ну а про ApplePay, AppleWatch и прочие приложения дети знают лучше родителей».

При выборе детской карты многие отталкиваются от банка, клиентом которого является один из родителей. Оформить «пластик» для ребенка в том же банке — выгоднее и проще. Чаще всего родители выбирают Сбербанк — карта госбанка есть практически у всех, к тому же родители и дети оценили «Сбер Kids» по достоинству. Однако у разных карт есть особенности обслуживания. Например, программа «Спасибо» от Сбербанка выглядит слабее на фоне кэшбэка реальными деньгами. Зато вместо денег можно потратить бонусные баллы. Это не только покажет выгодную сторону бонусных программ, но и возможность сэкономить реальные деньги.