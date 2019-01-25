Малый бизнес освободят от проверок до конца 2020 года

Надзорные каникулы продлены, но с оговорками.
Что произошло?Президент России подписал Федеральный закон от 25.12.2018 № 480-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и статью 35 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении».
Документ вступил в силу 5 января 2019 года.
В чём суть документа?Установлены особенности проведения некоторых видов плановых проверок и частично продлён мораторий на проведение плановых проверок в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства.
Зачем потребовались такие поправки?С 2016 по 2018 годы уже действовал запрет на плановые проверки малых предприятий (ст. 26.1 Закона № 294-ФЗ). Законодатели решили перенести полученный опыт на новый период, в том числе с целью поддержки малого бизнеса и развития экономики.
На какой период продлены «надзорные каникулы»?«Надзорные каникулы» продлены на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года. Однако продление коснётся только тех юрлиц и ИП, которые относятся к категории малого бизнеса и включены в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
Что представляет собой Единый реестр субъектов МСП?«Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства» — специализированный сервис, запущенный 1 августа 2016 года, ведением которого занимается ФНС России. Одна из целей создания реестра — освободить организации и ИП, относящиеся к малому и среднему бизнесу от необходимости подтверждать свой статус при получении льгот, преференций и мер поддержки от государства.
Реестр формируется, в первую очередь, на основании сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ (ЕГРИП), а также сведений из сданной налоговой отчётности. То есть изначально без участия организации или ИП. Если же вашей организации (ИП) нет в реестре, хотя она там должна быть, то следует направить заявку на проверку сведений реестра.
Малый бизнес вовсе избавят от проверок?Нет, в некоторых ситуациях и при некоторых видах деятельности «надзорные каникулы» не действуют. Плановые проверки смогут проводиться в случаях:
— проведения плановых проверок в рамках видов государственного контроля (надзора), по которым установлены категории риска, классы (категории) опасности, а также критерии отнесения деятельности юрлиц и ИП к определённой категории риска;
— плановых проверок юрлиц и ИП, осуществляющих виды деятельности, определённые Правительством РФ;
— плановых проверок лиц, привлекавшихся к административной ответственности за грубое нарушение обязательных требований;
— плановых проверок, проводимых по лицензируемыми видам деятельности и др.
Касаются ли «надзорные каникулы» налоговых проверок?Нет, мораторий действует только в отношении плановых НЕналоговых проверок, то есть не распространяется на налоговые, прокурорские, полицейские, таможенные, валютные, страховые, банковские, в сфере обработки персональных данных, ПОД/ФТ и прочие проверки, проведение которых в принципе не подпадает под действие норм Закона № 294-ФЗ.
Кроме того, следует учитывать, что мораторий никак не касается внеплановых проверок.