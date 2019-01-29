Бухгалтерская отчетность за 2018 год: что учесть при составлении

Рекомендации Минфина РФ, как проводить аудит бухгалтерской отчетности за прошлый год, помогут не только аудиторам в их работе, но и компаниям. Они смогут разобраться в отдельных вопросах при ее составлении.

Состав показателей бухотчетности

Состав показателей бухгалтерской отчетности установлен ПБУ 4/99 и Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н. При этом организации самостоятельно определяют детализацию показателей по статьям баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о целевом использовании средств, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств. Если при составлении отчетности выявляется недостаток данных для формирования полного представления о финансовом положении компании, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении, то в отчетность нужно включить дополнительные показатели и пояснения.

Проценты по займам на реконструкцию, модернизацию основных средств

Расходы по займам признаются прочими, за исключением той их части, которая включается в стоимость инвестиционного актива. Обратите внимание: компании, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухучета и отчетности, могут признавать все расходы по займам прочими расходами. Инвестиционный актив — это объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного времени и существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление. К таковым относятся объекты незавершенного производства и незавершенного строительства, которые впоследствии будут приняты к учету заемщиком и (или) заказчиком (инвестором, покупателем) в качестве ОС, НМА или иных внеоборотных активов. При этом проценты по займам, полученным в целях модернизации, реконструкции ОС, формируют затраты на модернизацию, реконструкцию, которые увеличивают первоначальную стоимость объектов.

Отражение величины обесценения нематериальных активов

Нематериальные активы могут проверяться на обесценение в порядке, определенном МСФО. Порядок проверки определен МСФО (IAS) 36. Если в рамках данного мероприятия изменение стоимости НМА вследствие обесценения не изменяет оценку, по которой они были признаны в учете. Величина накопленного убытка от обесценения актива, наряду с начисленной амортизацией по нему, рассматривается в качестве регулирующей величины. НМА отражается в балансе по стоимости за вычетом суммы амортизации по нему и накопленных убытков от его обесценения. Информацию о величине накопленных убытков от обесценения нужно раскрыть в пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах.

Признание дебиторской задолженности сомнительной

Компания создает резервы по сомнительным долгам, если ее дебиторская задолженность признается сомнительной. Суммы резервов относятся на финансовые результаты организации. «Дебиторка» считается сомнительной если она не погашена или, скорее всего не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена гарантиями. Дебиторская задолженность, которая возникла не из-за неисполнения договора (например, задолженность по выплате дивидендов), может признаваться сомнительной также как «деботорка», сроки которой установлены договором.

Увеличение оценочного обязательства при росте его приведенной стоимости

Исходя из ПБУ 8/2010 величина признаваемого оценочного обязательства в зависимости от его характера относится на расходы по обычным видам деятельности или на прочие расходы либо включается в стоимость актива. При этом оценочное обязательство, предполагаемый срок исполнения которого превышает 12 месяцев после отчетной даты или меньший срок, установленный в учетной политике, оценивается в учете путем дисконтирования его величины (по приведенной стоимости). Компания должна проверять обоснованность признания и величина оценочного обязательства в конце года, а также при наступлении новых событий, связанных с этим обязательством. Увеличение оценочного обязательства в связи с ростом его приведенной стоимости на последующие отчетные даты по мере приближения срока исполнения (проценты) признается прочим расходом компании.

Признание выручки от оказания услуг

Выручка от оказания услуг признается в учете при наличии условий, определенных п. 12 ПБУ 9/99. Одним из таких условий является факт оказания услуги. Следовательно, для признания выручки нужен первичный документ, который подтверждает факт оказания услуги и соответствует требованиям закона «О бухгалтерском учете». При этом ни ГК РФ, ни законодательство о бухгучете не содержат требований составлять акт приема-передачи, оформляющий факт оказания услуги. Таким образом, компания вправе самостоятельно выбрать первичный документ для оформления данной операции. Таковым может быть, в том числе счет/инвойс. Главное чтобы бланк содержал все обязательные реквизиты.

Компенсация из бюджета в связи с государственным регулированием тарифов

Если в соответствии с договором об оказании услуг организация получает компенсации из бюджета в связи с государственным регулированием тарифов, то выручка от оказания услуг признается в сумме полученной платы согласно установленному тарифу и сумме компенсации в связи с государственным регулированием тарифов, предусмотренной договором.

Пересчет в рубли стоимости активов и обязательств, используемых для ведения деятельности за рубежом

Стоимость активов и обязательств, которые компания использует для работы за пределами РФ, нужно пересчитать в по курсу Банка России, действующему на отчетную дату. В соответствии с ПБУ 3/2006 разница, возникающая в результате пересчета, зачисляется в добавочный капитал организации.

Раскрытие данных о доходах и расходах некоммерческой организации

Годовая бухотчетность некоммерческой организации состоит, как правило, из баланса, отчета о целевом использовании средств и приложений к ним. Отчет о финансовых результатах не определен в качестве отдельного бухгалтерского отчета некоммерческих организаций. Вместе с тем данные о доходах и расходах некоммерческой организации могут быть значимыми для оценки ее финансового результата. В этой связи компания организация должна раскрывать их. Допустимы следующие способы раскрытия этих данных: непосредственно в отчете о целевом использовании средств;

в пояснениях к балансу и отчету о целевом использовании средств.

Досрочное применение правил ФСБУ

Компании вправе начать досрочно применять ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденный Приказом Минфина РФ от 16.10.2018 № 208н. Для этого организация, воспользовавшаяся такой возможностью, должна раскрыть в бухгалтерской отчетности данный факт.

Раскрытие информации о применении ФСБУ с учетом МСФО

Организация, которая раскрывает составленную в соответствии с МСФО консолидированную финансовую отчетность, вправе при формировании учетной политики руководствоваться ФСБУ с учетом требований МСФО. В частности, такая организация вправе не применять способ ведения бухгалтерского учета, установленный ФСБУ, когда такой способ приводит к несоответствию учетной политики требованиям МСФО. Организация, воспользовавшаяся указанным правом и не применяющая какой-либо способ ведения бухгалтерского учета, установленный ФСБУ, должна раскрыть в бухгалтерской отчетности соответствующую информацию.

Формирование учетной политики дочерними обществами

Компания, имеющая дочерние общества, вправе разрабатывать и утверждать свои стандарты, которые будут приметь ее «дочки». Если головная компания ведет учет в соответствии с МСФО, то при формировании учетной политики она вправе руководствоваться ФСБУ с учетом требований МСФО. Это означает, что она может не применять способ ведения бухучета, установленный ФСБУ, если он приводит к несоответствию учетной политики требованиям МСФО. В этом случае компания вправе разрабатывать и утверждать свои стандарты с учетом требований МСФО.

Составление консолидированной финотчетности