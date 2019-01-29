Что изменится в банкротстве физлиц в 2019 году

Закон о банкротстве физических лиц действует уже более 3-х лет. С каждым годом число дел о банкротстве граждан увеличивается. По данным Судебного департамента при ВС РФ за первую половину 2018 г. было рассмотрено 15,3 тыс. дел о банкротстве граждан (осталось неоконченными 47,7 тыс.), в то время как за аналогичный период 2017 г. было рассмотрено 10 тыс. дел, остаток составлял — 33,7 тыс. дел.

Как сообщает Федресурс, в 1,5 раза выросло число решений о признании гражданина несостоятельным. При этом подавляющее большинство заявлений подается самими гражданами. Так, в 2018 г. этот показатель составил 86 % по сравнению с количеством заявлений кредиторов и уполномоченного органа. И желающих расстаться с личными долгами по-прежнему очень много.

Вместе с тем, для многих граждан даже минимальная сумма расходов на процедуру банкротства не подъемна (госпошлина, вознаграждение финансового управляющего, публикации в «Коммерсантъ» и ЕФРСБ, минимальные услуги юриста, итого минимум 40-45 тыс. рублей). При этом если долг небольшой, то возбуждать процедуру банкротства вообще не выгодно. Именно в интересах такой категории граждан Минэкономразвития РФ активно выступает с инициативой введения упрощённых процедур банкротства.

Применить процедуру реализации имущества гражданина в упрощенном порядке можно будет в следующих случаях:

при сумме задолженности не менее 50 000 рублей и не более 700 000 рублей, если заявление о банкротстве подает сам гражданин;

при сумме задолженности не менее 500 000 рублей и не более 700 000 рублей, если заявление подает кредитор.

В указанную сумму не входят неустойки, пени, штрафы.

Еще про изменения в законе о банкротстве в 2019 году — тут.

Смысл упрощенной процедуры заключается в том, чтобы минимизировать временные и денежные затраты на ее проведение, в т.ч. посредством освобождения финансового управляющего от исполнения ряда обязанностей.

Так, управляющему не нужно будет направлять кредиторам уведомления о признании гражданина банкротом, проводить собрания кредиторов, делать анализ финансового состояния гражданина и выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства. При этом собрание может быть проведено, но все расходы возлагаются на лицо, требующее его проведения.

Рассматривать требования кредиторов также предполагается в упрощенном порядке.

Кредитором признается любое лицо, указанное должником в списке кредиторов, без дополнительного обращения в суд, а также лицо, требования которого получены финансовым управляющим либо приняты арбитражным судом.

Если возражения относительно требования кредитора не поступили в суд в течение 15 дней, то требование такого кредитора признается обоснованным без рассмотрения судом и без вынесения определения. И только при наличии возражений требования рассматриваются в обычном порядке.

В целях сокращения расходов полномочия по реализации имущества могут быть возложены на гражданина. Если кредиторы настаивают на продаже имущества финансовым управляющим или организатором торгов, то сами оплачивают расходы, связанные с такой продажей.

Законопроект об упрощенных процедурах банкротства находится на рассмотрении в Госдуме уже 2 года. Насколько удастся продвинуться в этом направлении в 2019 г., пока не понятно.

Еще одна законодательная инициатива связана с тем, что большинство граждан не могут самостоятельно составить заявление о признании должника банкротом, собрать необходимый пакет документов и направить его в суд. Приходится обращаться к юристам и нести дополнительные расходы, что далеко не всем гражданам под силу.

В связи с этим Роспотребнадзор и Минэкономразвитие предложили возложить обязанность по приему заявлений от граждан на МФЦ. В настоящее время пилотный проект стартовал в некоторых субъектах РФ. Сотрудники МФЦ помогают правильно оформить и собрать необходимые документы для подачи заявления о признании должника банкротом. Перечень документов можно также получить в МФЦ.

В первом квартале 2019 года эффективность работы МФЦ в данном направлении будет проанализирована, после чего практику либо свернут, либо распространят на все субъекты РФ.