Кому, кроме банков, нужна ваша кредитная история

История ваших платежей по существующим или уже погашенным кредитам – это своего рода хронология взаимоотношений на добросовестном или недобросовестном уровне с банковской организацией. Эти отношения возникают сразу, как только вы подали заявку на получение любого вида займа.
Кредитная история — теперь не только «о кредитах», всего за 10-11 лет с момента своего появления, она используется все шире и шире. Положительная репутация заемщика будет полезна вам гораздо чаще, чем кажется.
Помимо банков, состоянием вашей истории по кредитам могут заинтересоваться:
1. Страховые компанииСтраховщики видят взаимосвязь между качеством исполнения кредитных обязательств и мошенническими действиями по КАСКО, а также другим страховым продуктам. Даже больше: они видят взаимосвязь между своевременными платежами по кредитам и аккуратным вождением.
Хороший заемщик, считают страховщики, – это хороший, беспроблемный, страхователь. Получить кредитную историю они могут только с вашего согласия. По результатам проверки страховые компании могут отказать в страховании по КАСКО, либо предложить «запретительные» условия, чтобы вы отказались сами. А могут, напротив, сделать скидку на страховку в 10-15%, что при страховании даже среднего по стоимости автомобиля – весьма и весьма серьезные деньги.
2. РаботодателиСегодня все чаще кредитную историю сотрудников проверяют работодатели. С согласия каждого, работодатель может проверить как действующий персонал, так и соискателей. Для чего это делается? Ведь принимающая вас на работу сторона не собирается кредитовать нас? В прямом смысле нет.
Но, нанимая вас, работодатель всегда возлагает на вас некую ответственность. Кому-то по должностным обязанностям придется подписывать договоры от лица предприятия, а кто-то будет иметь прямой доступ к финансам компании или работать с ТМЦ (торгово-материальными ценностями). Работодатель сможет судить о том, можно ли вам доверить какие-либо ресурсы компании, исходя из того, как вы исполняете свои кредитные обязательства в том числе.
Получили отказ в разных банках? Программа исправления кредитной истории.
3. АрендодателиПроверка кредитной истории арендодателем логична и пришла с новой тенденцией снимать жилье надолго, цивилизованно и через агентство, а не у знакомых «бабушек» или «тетушек».
Обязательства в таком случае схожи с выплатами по кредиту: в течение долгого времени, регулярно вы будете вынуждены вносить плату за площадь, которую занимаете. И нет ничего страшного в том, чтобы по просьбе арендодателя документ по вашей кредитной истории предоставить.
Многие боятся, что предоставление такой информации будет являться нарушением закона о банковской тайне, но это не так. Когда вы делаете запрос своей кредитной истории, то вам доступны все 4 её части с указанием банков и сумм. Если же кто-то запрашивает вашу кредитную историю с вашего согласия, он видит только 3 части, при этом вся «коммерческая информация» остается для проверяющего скрытой.
4. ПокупателиЕсли вы продаете недвижимость или машину, будьте готовы к тому, что ваш покупатель попросит вашу кредитную историю. С 1 октября 2015 года в силу вступил закон «О банкротстве физических лиц».
Если вы, как продавец, прошли процедуру банкротства (этот факт отражается в кредитной истории) или вас «обанкротил» ваш банк, а деньги от реализации имущества не были вами направлены на погашение долга, ваши кредиторы могут попытаться забрать вашу бывшую собственность за 80% от заявленной в договоре купли-продажи стоимости.
При том, что суммы сделок как правило занижаются сторонами, чтобы не платить лишних налогов, поэтому покупатель может оказаться буквально ни с чем. Во избежание подобных прецедентов проверка кредитной истории крайне рекомендуется и вам перед покупкой квартиры или машины на вторичном рынке.
Как бесплатно проверить свою кредитную историюНеобходимо регулярно проверять свою кредитную историю. Удобнее всего это сделать через БКИ (Национальное бюро кредитных историй) — компания, оказывающая в соответствии с законодательством услуги по составлению, хранению и предоставлению кредитных историй.
Бесплатно это можно сделать раз в год, но мы советуем проверять кредитную историю чаще, особенно если человек активно пользуется кредитами.Проверять информацию сразу после выплаты долга нет смысла — не все банки передают сведения в БКИ день в день. Кроме того, банк не всегда закрывает счет кредита в момент его погашения. Иногда это происходит через несколько дней, а в случаях с кредитными картами закрытие счета может занять до полутора месяцев.
Например, имеет смысл запросить историю чуть больше чем через полтора месяца после погашения очередного кредита.
В некоторых случаях кредитная история может быть испорчена по вине кредитора. Чаще всего случаи ухудшения кредитных историй по вине банка или МФО объясняются техническими сбоями, в редких случаях — невнимательностью персонала.
Довольно часто кредитная организация не обновляет информацию о счете в установленный законом срок — пять дней с даты последнего изменения. Тогда может возникнуть ситуация, когда заемщик погасил кредит, а в кредитной истории это не отображено. Кроме того, зачастую в истории могут быть указаны просрочки, которых на самом деле не было, или дважды отражено одно и то же обязательство.
Стоит учитывать и тот факт, что, если вы согласовали ссуду, но при этом не получили её по каким-то причинам, это не идет вам на руку, так как сразу становится видно, что вы потратили время и деньги кредитной организации, но при этом отказались её получать. Встречаются и случаи мошенничества, когда человек теряет паспорт, и на его имя оформляют кредит. Всё это может испортить положительную репутацию заёмщика, поэтому так важно вовремя отслеживать и исправлять свою кредитную историю.
Исправьте свою кредитную историю.
Если в кредитной истории ошибкиЕсли заемщик обнаружит в кредитной истории неверные данные, он, согласно закону о кредитных историях, имеет право оспорить их. Для начала советуем написать в банк, который внес в кредитную историю неверную информацию. Сроки рассмотрения таких обращений в каждом банке разные, в среднем около 30 дней. Впрочем, если банк готов общаться с заемщиком, то ответ приходит гораздо раньше — в течение нескольких рабочих дней, после чего банк самостоятельно передает обновленную информацию в бюро. В этом случае исправление неверных сведений в кредитной истории занимает около десяти дней.
Доказать ошибку банка будет проще, если у заемщика есть документы, подтверждающие его правоту. Например, убедить кредитора в отсутствии просрочки поможет квитанция об оплате ежемесячного платежа, в которой указана дата внесения средств. При долгосрочных кредитах также можно время от времени брать в банке справку о текущем состоянии счета.Следите за состоянием своей кредитной истории, если вы являетесь активным пользователем кредитных и страховых продуктов, и даже если вы не являетесь таковыми. Проверяйте ее хотя бы раз в год, устраняйте неточности или ошибки, оспаривайте некорректные данные. Это поможет вам при кредитовании, страховании, устройстве на новую работу и в других жизненных обстоятельствах.