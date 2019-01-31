Когда и как применять линейный способ начисления амортизации

Линейный способ начисления амортизации — самый простой из существующих. Он обладает рядом преимуществ, а иногда является единственным законодательно допустимым. Как проводится расчет амортизации? Когда применение линейного способа невыгодно? Ответы вы найдете в статье.

Какие цифры участвуют в расчете амортизации линейным способом

Линейным называется способ начисления амортизации актива, позволяющий равномерно переносить его стоимость на себестоимость готовой продукции (выполненных работ, оказанных услуг).

Чтобы рассчитать ежемесячную сумму амортизации этим способом, потребуются две цифры:

первоначальная стоимость актива (определяется нормами п. 8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», ст. 257 НК РФ);

срок полезного использования (устанавливается по правилам п. 4 ПБУ 6/01, п. 1 ст. 258 НК РФ).

Отличительная черта этого способа — равные по величине ежемесячные амортизационные начисления. То есть, единожды рассчитав этот показатель, производить дополнительные расчеты не потребуется, если вы не планируете изменение амортизационного способа.

Стоимость актива делим на месяцы использования (пример расчета)

Если срок полезного использования (СПИ) актива выражен в месяцах, формула расчета ежемесячной суммы амортизации линейным способом (СА) выглядит так:

СА = ПСА / СПИ,

где ПСА — первоначальная (восстановительная) стоимость актива.

Покажем на примере расчет амортизации линейным способом.

ПАО «Северный ветер» установило по приобретенному технологическому оборудованию в 2018 году линейный способ начисления амортизации. Затраты на его покупку и пуско-наладочные работы без учета НДС — 7 498 224 руб. Срок полезного использования актива — 36 мес. В январе 2019 года были закончены работы по подготовке оборудования к эксплуатации и его начали использовать.

Сумма ежемесячной амортизации составила:

СА = 7 498 224 / 36 = 208 284 руб./мес.

Показатель СА можно рассчитать и по другой формуле (п. 2 ст. 259.1 НК РФ):

СА = ПСА × 1 / СПИ × 100%

Подставим в нее данные из примера и рассчитаем линейную амортизацию:

СА = 7 498 224 × 1 / × 100% = 208 284 руб./мес.

Результат расчета по обеим формулам одинаковый.

Универсальность и расчетная простота не единственные преимущества метода

Линейный способ отличается двумя главными преимуществами:

универсальностью — отсутствием различий между алгоритмами бухгалтерского и налогового учета и расчета амортизации, что избавляет от необходимости отражения разниц по ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»;

простотой расчета — при выборе линейного способа начисления амортизации не нужны сложные и регулярные вычисления амортизации, используется простая формула при вводе актива в эксплуатацию.

В дополнение можно назвать еще две особенности способа, отличающие его от нелинейных алгоритмов расчета амортизации:

Равномерность включения амортизации в затраты.

Равномерное списание амортизации будет достоинством линейного способа, если компании выгоднее и удобнее переносить затраты в сумме амортизации на себестоимость равномерно. Например, при вводе объекта в эксплуатацию планируется, что он будет приносить одинаковую прибыль в течение всего срока использования. Если же наибольшую прибыль ожидается получить в первые месяцы эксплуатации актива и есть заинтересованность в списании наибольших сумм амортизации в этот период, следует избрать нелинейный способ начисления. Учетная точность.

В отличие от нелинейных способов, где начисление амортизации производится по группе объектов амортизационной группы, линейный способ позволяет отслеживать сумму накопленной амортизации и остаточную стоимость по каждому конкретному объекту. Для этого достаточно выстроить грамотный аналитический учет по счетам 01 «Основные средства» и 02 «Амортизация основных средств».

Технический прогресс и линейный способ

Преимущество равномерного списания амортизации, лежащее в основе линейного способа, полностью исчезает, если активы компании подвержены быстрому моральному износу.

Это могут быть автомобили, станки, исключительные права на компьютерные программы и иные нефинансовые активы, использование которых становится неэффективным вследствие появления новых более совершенных моделей и образцов.

Морально устареть может также недвижимость, если она перестанет соответствовать современным требованиям эргономики, качества и объема предоставляемых услуг.

Если технический прогресс и изменяющиеся требования влияют на быстрое устаревание актива, при выборе амортизационной модели необходимо рассмотреть целесообразность применения нелинейных способов.

В данном случае равномерное начисление амортизации не обеспечивает достаточную концентрацию необходимых для замены актива ресурсов. Тем компаниям, которые планируют быстро обновлять производственные активы, выгоднее применять нелинейные способы начисления амортизации.

Когда без линейной амортизации не обойтись

Если компания сделала выбор не в пользу линейного способа начисления амортизации и закрепила в налоговой учетной политике нелинейную модель, ей следует помнить, что объекты из трех амортизационных групп (VIII, IX и X) амортизируются исключительно линейным способом (п. 3 ст.259 НК РФ).

К таким активам по Классификатору основных средств относятся здания, транспорт, передаточные устройства, машины и оборудование сроком полезного использования от 20 до 30 лет и более. Например, морские и речные суда, самоходные вагоны метрополитена, эскалаторы, электровозы маневровые и магистральные, железнодорожные транспортеры, генераторы к турбинам и др.

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Линейный метод начисления амортизации отличается простотой применения и позволяет равномерно переносить на себестоимость продукции затраты на покупку и доработку актива. Сумма ежемесячной амортизации при таком методе рассчитывается путем деления первоначальной (восстановительной) стоимости амортизируемого объекта на срок полезного использования, выраженный в месяцах.

Источник: юридический и налоговый портал Народный СоветникЪ