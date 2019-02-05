Клерк.Ру

Контроль ФНС над импортными товарами и ID в декларациях и счетах-фактурах – уже скоро

Анонсированный руководителем ФНС России Михаилом Мишустиным пилотный проект по прослеживанию импортных товаров начинает приобретать свои очертания.
 
Нам стали известны некоторые подробности.
 
Так, суммарный оборот прослеживаемых товаров, оценивается ФНС России в 162,6 млрд. рублей в год.
 
Первыми, в очередь на прослеживание, запланированы следующие товары:
 
1️⃣ Промышленная техника – 92,6 млрд. рублей;
2️⃣ Мониторы и проекторы – 32,9 млрд. рублей;
3️⃣ Холодильники – 18,5 млрд. рублей;
4️⃣ Машины стиральные – 7,9 млрд. рублей;
5️⃣ Коляски детские – 6,1 млрд. рублей;
6️⃣ Посудомоечные машины – 2,5 млрд. рублей
7️⃣ Детские кресла для автомобилей – 1,9 млрд. рублей.
 
Критериями выбора, именно этих товаров, для прослеживания, стали:
 
☝🏻низкая вероятность их переработки на территории РФ;
☝🏻обязательная сертификация;
☝🏻партийный (серийный) учет товаров производителями;
☝🏻они не включены в перечень уже маркируемых товаров.
 
Каждому из этих товаров, при ввозе на территорию РФ, будет присваиваться ID-товара, на основе номера таможенной декларации и номера товарной позиции. 
ID-товара в обязательном порядке подлежит указанию в счет-фактурах, книгах покупок и книгах продаж, налоговых декларациях по НДС. 
Соответствующие поправки в порядок их ведения будут подготовлены в ближайшее время.
 
Старт реализации проекта запланирован на 2020 год. 
 
Он будет происходить во взаимодействии с ФТС России. 
 
 
Современные информационные технологии, позволят с легкостью отслеживать перемещение товаров как внутри страны, так и при, импортно-экспортных операциях. 
Вдобавок к «разрывам» по НДС, может добавиться потеря ID-товара.
Хорошая новость. 
 
Применение штрафных санкций начнется с 1 января 2021 года.
 

папва

Время готовиться, друзья!

Источник: канал «Мытарь»