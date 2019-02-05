Система быстрых платежей: что это и зачем нужно?

Все, что вы хотели спросить про масштабный проект Центробанка.

Важная особенность: чтобы совершить перевод в СБП, банк-отправитель и банк-получатель должны быть подключены к системе. Переводы осуществляются по любым счетам, кроме кредитных (так как это, по сути, ссудный счет самого банка). Счет может быть как карточный (при этом неважно, какая у вас платежная система), так и текущий или депозитный.

Изначально банки будут сами «встраивать» в свои мобильные и интернет-банки возможность осуществления переводов через СБП. Пользователю будет достаточно зайти в то же банковское мобильное приложение, выбрать нужный раздел, выбрать номер телефона, к которому привязан нужный счет для перевода (а при необходимости еще и банк), ввести сумму и подтвердить перевод. Дополнительно регистрироваться в СБП не нужно, идентификатором клиента служит его номер мобильного.

С 28 января 2019 года в России начинает работать Система быстрых платежей (СБП). Она позволит физическим лицам переводить деньги со счета на счет в разных банках как самим себе, так и друг другу, указав только номер телефона. В ближайшее время новый функционал смогут опробовать лишь некоторые клиенты банков — участников СБП, но через месяц банки смогут предложить его всем своим клиентам.

СБП построена на двух основных принципах: мгновенность и срочность. Это значит, что с момента отправки перевода до его зачисления пройдет менее 15 секунд. При этом переводы в системе можно будет совершать круглосуточно 365 дней в году, даже в выходные и праздники они дойдут до получателя в кратчайший срок. Однако есть одна особенность: переводы безотзывные, то есть процедура chargeback в системе СБП не действует.

Сколько это стоит?

Обычно комиссия за один перевод из банка в банк составляет 1—1,5% от суммы. В Системе быстрых платежей тарифы будут ниже. Так, в 2019 году для банков установлен льготный период действия СБП, в рамках которого ЦБ РФ не взимает с них комиссию за переводы физлиц. С 2020 года комиссия за один перевод составит для банка от 0,5 до 3 рублей за операцию. Эта комиссия будет взиматься как с банка-отправителя, так и с банка-получателя.

Банки сами будут устанавливать тарифы за переводы в СБП для своих клиентов. Принимая во внимание льготный период с нулевым тарифом, Банк России ожидает, что в 2019 году банки предложат своим клиентам симметричные льготные тарифы. ЦБ совместно с ФАС обещает следить за тем, чтобы комиссии для пользователей оставались на приемлемом уровне. Единоразово с помощью Системы быстрых платежей можно будет перевести до 600 тыс. рублей — это традиционное ограничение для любых денежных переводов в России, регламентированное ЦБ РФ. Одновременно банки могут устанавливать собственные ограничения по сумме переводов внутри СБП в соответствии со своей политикой управления рисками.

Какие банки уже подключены?