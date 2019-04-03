Расходы на выплату больничного: что нового в учете?

Как отражаются в бюджетном учете операции по начислению и выплате пособия по временной нетрудоспособности в 2019 году?

Финансовое обеспечение расходов на выплату пособия. Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается на основании больничного листа в период работы сотрудника по трудовому договору, осуществления служебной или иной деятельности, в течение которого он подлежал обязательному социальному страхованию, а также в случаях, когда заболевание застрахованного лица наступило в течение 30 календарных дней со дня прекращения такой работы или деятельности.

Размеры и условия выплаты данного пособия установлены Федеральным законом № 255-ФЗ. В соответствии с ч. 2 ст. 3 этого закона если утрата трудоспособности произошла вследствие заболевания или травмы, в том числе в связи с операцией по искусственному прерыванию беременности или осуществлением экстракорпорального оплодотворения, то первые три дня временной нетрудоспособности застрахованного лица оплачиваются за счет средств работодателя, начиная с четвертого дня временной нетрудоспособности — за счет средств ФСС.

Полностью за счет средств бюджета Фонда социального страхования, то есть с первого дня временной нетрудоспособности, согласно ч. 3 ст. 3 Федерального закона № 255ФЗ пособие выплачивается застрахованному лицу в случае:

необходимости осуществления ухода за больным членом семьи;

карантина застрахованного лица, а также карантина ребенка в возрасте до 7 лет, посещающего дошкольную образовательную организацию, или другого члена семьи, признанного в установленном порядке недееспособным;

осуществления протезирования по медицинским показаниям в стационарном специализированном учреждении;

долечивания в установленном порядке в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории РФ, непосредственно после оказания медицинской помощи в стационарных условиях.

На сумму выплачиваемого за счет ФСС пособия учреждение уменьшает сумму страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ч. 1, 2 ст. 4.6 Федерального закона № 255-ФЗ).

Учреждения, расположенные на территории субъекта РФ, участвующего в реализации пилотного проекта, выплачивают пособие по временной нетрудоспособности только за первые три дня болезни. Остальной период, начиная с четвертого дня, оплачивается непосредственно территориальным органом ФСС (п. 6 Положения № 294).

Бюджетный учет. Согласно положениям порядков № 132н, 209н расходы на оплату больничного листа отражаются в 2019 году по следующим КВР и кодам КОСГУ:

Наименование расходов КВР Код КОСГУ Расходы на оплату больничного листа за счет средств работодателя (первые три дня временной нетрудоспособности): — работнику учреждения 111 «Фонд оплаты труда учреждений» 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме»* — государственному (муниципальному) служащему 121 «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов» — бывшему работнику (служащему) 321 «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств» 264 «Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам»** Расходы на оплату больничного листа за счет средств ФСС (начиная с четвертого дня временной нетрудоспособности): — работнику (бывшему работнику) учреждения 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений» 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» — государственному (муниципальному) служащему (бывшему служащему) 129 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов»

* В 2018 году указанные расходы отражались по подстатье 211 «Заработная плата» КОСГУ.

** В 2018 году применялась подстатья 263 «Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления» КОСГУ.

Расходы на уплату НДФЛ, удержанного при выплате пособия по временной нетрудоспособности, отражаются по тем же КВР и кодам КОСГУ, что и расходы на оплату больничного листа.

Страховыми взносами пособие по временной нетрудоспособности не облагается (пп. 1 п. 1 ст. 422 НК РФ, пп. 1 п. 1 ст. 20.2 Федерального закона от 24.07.1998 № 125ФЗ).

Инструкцией № 162н предусмотрены следующие корреспонденции счетов, применяемые для отражения в бюджетном учете расчетов по выплате больничного в 2019 году:

Содержание операции Дебет Кредит Оплата больничного за счет средств работодателя... ...работнику (служащему) Начислено пособие по временной нетрудоспособности 140120266 1109×0266 130266737* Удержан НДФЛ с суммы пособия 130266837* 13030131* Выплачено пособие: — путем перечисления на карту получателя 130266837* 130405266 — из кассы учреждения 130266837* 120134610 Забалансовый счет 18 ...бывшему работнику (служащему) Начислено пособие по временной нетрудоспособности 140120264 1109×0264 130264737* Удержан НДФЛ с суммы пособия 130264837* 130301731* Выплачено пособие: — путем перечисления на карту получателя 130264837* 130405264 — из кассы учреждения 130264837* 120134610 Забалансовый счет 18 Оплата больничного за счет средств ФСС Начислено пособие по временной нетрудоспособности 130302831* 130213737* Удержан НДФЛ с суммы пособия 130213837* 130301731* Выплачено пособие: — путем перечисления на карту получателя 130213837* 130405213 — из кассы учреждения 130213837* 120134610 Забалансовый счет

* Подстатьи КОСГУ указаны в соответствии с положениями Порядка № 209н.

Согласно представленному больничному листу работник казенного учреждения был нетрудоспособен с 01.02.2019 по 15.02.2019. Сумма облагаемых страховыми взносами доходов сотрудника за расчетный период равна:

за 2017 год — 320000руб.;

за 2018 год — 390000руб.

Страховой стаж работника, учитываемый при назначении пособия по временной нетрудоспособности, составляет 6 лет 5 месяцев. Пособие перечислено на его банковскую карту. Учреждение не является участником пилотного проекта ФСС.

Средний дневной заработок работника равен 972,60руб. ((320000 390000) руб. / 730) (ч. 3 ст. 14 Федерального закона № 255ФЗ).

Больничный будет оплачен в размере 80%, поскольку стаж работника составляет 6 лет 5 месяцев (ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 255ФЗ).

Сумма пособия по временной нетрудоспособности за 15 календарных дней — 11671,20руб. (972,60руб. х 80% х 15 дн.) (ч. 4, 5 ст. 14 Федерального закона № 255ФЗ).

За счет работодателя подлежит оплате 2334,24руб., а за счет ФСС — 9336,96руб.

В бюджетном учете будут отражены следующие корреспонденции

счетов: