Расходы на выплату больничного: что нового в учете?

Как отражаются в бюджетном учете операции по начислению и выплате пособия по временной нетрудоспособности в 2019 году?
Финансовое обеспечение расходов на выплату пособия. Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается на основании больничного листа в период работы сотрудника по трудовому договору, осуществления служебной или иной деятельности, в течение которого он подлежал обязательному социальному страхованию, а также в случаях, когда заболевание застрахованного лица наступило в течение 30 календарных дней со дня прекращения такой работы или деятельности.
Размеры и условия выплаты данного пособия установлены Федеральным законом № 255-ФЗ. В соответствии с ч. 2 ст. 3 этого закона если утрата трудоспособности произошла вследствие заболевания или травмы, в том числе в связи с операцией по искусственному прерыванию беременности или осуществлением экстракорпорального оплодотворения, то первые три дня временной нетрудоспособности застрахованного лица оплачиваются за счет средств работодателя, начиная с четвертого дня временной нетрудоспособности — за счет средств ФСС.
Полностью за счет средств бюджета Фонда социального страхования, то есть с первого дня временной нетрудоспособности, согласно ч. 3 ст. 3 Федерального закона № 255ФЗ пособие выплачивается застрахованному лицу в случае:
- необходимости осуществления ухода за больным членом семьи;
- карантина застрахованного лица, а также карантина ребенка в возрасте до 7 лет, посещающего дошкольную образовательную организацию, или другого члена семьи, признанного в установленном порядке недееспособным;
- осуществления протезирования по медицинским показаниям в стационарном специализированном учреждении;
- долечивания в установленном порядке в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории РФ, непосредственно после оказания медицинской помощи в стационарных условиях.
На сумму выплачиваемого за счет ФСС пособия учреждение уменьшает сумму страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ч. 1, 2 ст. 4.6 Федерального закона № 255-ФЗ).
Учреждения, расположенные на территории субъекта РФ, участвующего в реализации пилотного проекта, выплачивают пособие по временной нетрудоспособности только за первые три дня болезни. Остальной период, начиная с четвертого дня, оплачивается непосредственно территориальным органом ФСС (п. 6 Положения № 294).
Бюджетный учет. Согласно положениям порядков № 132н, 209н расходы на оплату больничного листа отражаются в 2019 году по следующим КВР и кодам КОСГУ:
Наименование расходов
КВР
Код КОСГУ
Расходы на оплату больничного листа за счет средств работодателя (первые три дня временной нетрудоспособности):
— работнику учреждения
111 «Фонд оплаты труда учреждений»
266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме»*
— государственному (муниципальному) служащему
121 «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов»
— бывшему работнику (служащему)
321 «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств»
264 «Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам»**
Расходы на оплату больничного листа за счет средств ФСС (начиная с четвертого дня временной нетрудоспособности):
— работнику (бывшему работнику) учреждения
119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»
213 «Начисления на выплаты по оплате труда»
— государственному (муниципальному) служащему (бывшему служащему)
129 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов»
* В 2018 году указанные расходы отражались по подстатье 211 «Заработная плата» КОСГУ.
** В 2018 году применялась подстатья 263 «Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления» КОСГУ.
Расходы на уплату НДФЛ, удержанного при выплате пособия по временной нетрудоспособности, отражаются по тем же КВР и кодам КОСГУ, что и расходы на оплату больничного листа.
Страховыми взносами пособие по временной нетрудоспособности не облагается (пп. 1 п. 1 ст. 422 НК РФ, пп. 1 п. 1 ст. 20.2 Федерального закона от 24.07.1998 № 125ФЗ).
Инструкцией № 162н предусмотрены следующие корреспонденции счетов, применяемые для отражения в бюджетном учете расчетов по выплате больничного в 2019 году:
Содержание операции
Дебет
Кредит
Оплата больничного за счет средств работодателя...
...работнику (служащему)
Начислено пособие по временной нетрудоспособности
140120266
1109×0266
130266737*
Удержан НДФЛ с суммы пособия
130266837*
13030131*
Выплачено пособие:
— путем перечисления на карту получателя
130266837*
130405266
— из кассы учреждения
130266837*
120134610
Забалансовый счет 18
...бывшему работнику (служащему)
Начислено пособие по временной нетрудоспособности
140120264
1109×0264
130264737*
Удержан НДФЛ с суммы пособия
130264837*
130301731*
Выплачено пособие:
— путем перечисления на карту получателя
130264837*
130405264
— из кассы учреждения
130264837*
120134610
Забалансовый счет 18
Оплата больничного за счет средств ФСС
Начислено пособие по временной нетрудоспособности
130302831*
130213737*
Удержан НДФЛ с суммы пособия
130213837*
130301731*
Выплачено пособие:
— путем перечисления на карту получателя
130213837*
130405213
— из кассы учреждения
130213837*
120134610
Забалансовый счет
* Подстатьи КОСГУ указаны в соответствии с положениями Порядка № 209н.
Согласно представленному больничному листу работник казенного учреждения был нетрудоспособен с 01.02.2019 по 15.02.2019. Сумма облагаемых страховыми взносами доходов сотрудника за расчетный период равна:
- за 2017 год — 320000руб.;
- за 2018 год — 390000руб.
Страховой стаж работника, учитываемый при назначении пособия по временной нетрудоспособности, составляет 6 лет 5 месяцев. Пособие перечислено на его банковскую карту. Учреждение не является участником пилотного проекта ФСС.
Средний дневной заработок работника равен 972,60руб. ((320000 390000) руб. / 730) (ч. 3 ст. 14 Федерального закона № 255ФЗ).
Больничный будет оплачен в размере 80%, поскольку стаж работника составляет 6 лет 5 месяцев (ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 255ФЗ).
Сумма пособия по временной нетрудоспособности за 15 календарных дней — 11671,20руб. (972,60руб. х 80% х 15 дн.) (ч. 4, 5 ст. 14 Федерального закона № 255ФЗ).
За счет работодателя подлежит оплате 2334,24руб., а за счет ФСС — 9336,96руб.
В бюджетном учете будут отражены следующие корреспонденции
счетов:
Содержание операции
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Начислено пособие по временной нетрудоспособности:
— за счет средств учреждения
140120266
130266737
2334,24
— за счет средств ФСС
130302831
130213737
9336,96
Удержан НДФЛ с суммы пособия, выплачиваемого:
— за счет средств учреждения
(2334,24руб. х 13%)
130266837
130301731
304
— за счет средств ФСС
(9336,96руб. х 13%)
130213837
130301731
1214
Перечислена на банковскую карту работника сумма пособия, начисленного:
— за счет средств учреждения
(2334,24 304) руб.
130266837
130405266
2030,24
— за счет средств ФСС
(9336,96 1214) руб.
130213837
130405213
8122,96