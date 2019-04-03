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Расходы на выплату больничного: что нового в учете?

Как отражаются в бюджетном учете операции по начислению и выплате пособия по временной нетрудоспособности в 2019 году?

Финансовое обеспечение расходов на выплату пособия. Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается на основании больничного листа в период работы сотрудника по трудовому договору, осуществления служебной или иной деятельности, в течение которого он подлежал обязательному социальному страхованию, а также в случаях, когда заболевание застрахованного лица наступило в течение 30 календарных дней со дня прекращения такой работы или деятельности.

Размеры и условия выплаты данного пособия установлены Федеральным законом № 255-ФЗ. В соответствии с ч. 2 ст. 3 этого закона если утрата трудоспособности произошла вследствие заболевания или травмы, в том числе в связи с операцией по искусственному прерыванию беременности или осуществлением экстракорпорального оплодотворения, то первые три дня временной нетрудоспособности застрахованного лица оплачиваются за счет средств работодателя, начиная с четвертого дня временной нетрудоспособности — за счет средств ФСС.

Полностью за счет средств бюджета Фонда социального страхования, то есть с первого дня временной нетрудоспособности, согласно ч. 3 ст. 3 Федерального закона № 255ФЗ пособие выплачивается застрахованному лицу в случае:

  • необходимости осуществления ухода за больным членом семьи;
  • карантина застрахованного лица, а также карантина ребенка в возрасте до 7 лет, посещающего дошкольную образовательную организацию, или другого члена семьи, признанного в установленном порядке недееспособным;
  • осуществления протезирования по медицинским показаниям в стационарном специализированном учреждении;
  • долечивания в установленном порядке в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории РФ, непосредственно после оказания медицинской помощи в стационарных условиях.

На сумму выплачиваемого за счет ФСС пособия учреждение уменьшает сумму страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ч. 1, 2 ст. 4.6 Федерального закона № 255-ФЗ).

Учреждения, расположенные на территории субъекта РФ, участвующего в реализации пилотного проекта, выплачивают пособие по временной нетрудоспособности только за первые три дня болезни. Остальной период, начиная с четвертого дня, оплачивается непосредственно территориальным органом ФСС (п. 6 Положения № 294).

Бюджетный учет. Согласно положениям порядков № 132н, 209н расходы на оплату больничного листа отражаются в 2019 году по следующим КВР и кодам КОСГУ:

Наименование расходов

КВР

Код КОСГУ

Расходы на оплату больничного листа за счет средств работодателя (первые три дня временной нетрудоспособности):

 

 

— работнику учреждения

111 «Фонд оплаты труда учреждений»

266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме»*

— государственному (муниципальному) служащему

121 «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов»

— бывшему работнику (служащему)

321 «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств»

264 «Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам»**

Расходы на оплату больничного листа за счет средств ФСС (начиная с четвертого дня временной нетрудоспособности):

 

 

— работнику (бывшему работнику) учреждения

119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»

213 «Начисления на выплаты по оплате труда»

— государственному (муниципальному) служащему (бывшему служащему)

129 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов»

* В 2018 году указанные расходы отражались по подстатье 211 «Заработная плата» КОСГУ.

** В 2018 году применялась подстатья 263 «Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления» КОСГУ.

Расходы на уплату НДФЛ, удержанного при выплате пособия по временной нетрудоспособности, отражаются по тем же КВР и кодам КОСГУ, что и расходы на оплату больничного листа.

Страховыми взносами пособие по временной нетрудоспособности не облагается (пп. 1 п. 1 ст. 422 НК РФ, пп. 1 п. 1 ст. 20.2 Федерального закона от 24.07.1998 № 125ФЗ).

Инструкцией № 162н предусмотрены следующие корреспонденции счетов, применяемые для отражения в бюджетном учете расчетов по выплате больничного в 2019 году:

Содержание операции

Дебет

Кредит

Оплата больничного за счет средств работодателя...

...работнику (служащему)

Начислено пособие по временной нетрудоспособности

140120266

1109×0266

130266737*

Удержан НДФЛ с суммы пособия

130266837*

13030131*

Выплачено пособие:

 

 

— путем перечисления на карту получателя

130266837*

130405266

— из кассы учреждения

130266837*

120134610

Забалансовый счет 18

...бывшему работнику (служащему)

Начислено пособие по временной нетрудоспособности

140120264

1109×0264

130264737*

Удержан НДФЛ с суммы пособия

130264837*

130301731*

Выплачено пособие:

 

 

— путем перечисления на карту получателя

130264837*

130405264

— из кассы учреждения

130264837*

120134610

Забалансовый счет 18

Оплата больничного за счет средств ФСС

Начислено пособие по временной нетрудоспособности

130302831*

130213737*

Удержан НДФЛ с суммы пособия

130213837*

130301731*

Выплачено пособие:

 

 

— путем перечисления на карту получателя

130213837*

130405213

— из кассы учреждения

130213837*

120134610

Забалансовый счет

* Подстатьи КОСГУ указаны в соответствии с положениями Порядка № 209н.

Согласно представленному больничному листу работник казенного учреждения был нетрудоспособен с 01.02.2019 по 15.02.2019. Сумма облагаемых страховыми взносами доходов сотрудника за расчетный период равна:

  • за 2017 год — 320000руб.;
  • за 2018 год — 390000руб.

Страховой стаж работника, учитываемый при назначении пособия по временной нетрудоспособности, составляет 6 лет 5 месяцев. Пособие перечислено на его банковскую карту. Учреждение не является участником пилотного проекта ФСС.

Средний дневной заработок работника равен 972,60руб. ((320000 390000) руб. / 730) (ч. 3 ст. 14 Федерального закона № 255ФЗ).

Больничный будет оплачен в размере 80%, поскольку стаж работника составляет 6 лет 5 месяцев (ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 255ФЗ).

Сумма пособия по временной нетрудоспособности за 15 календарных дней — 11671,20руб. (972,60руб. х 80% х 15 дн.) (ч. 4, 5 ст. 14 Федерального закона № 255ФЗ).

За счет работодателя подлежит оплате 2334,24руб., а за счет ФСС — 9336,96руб.

В бюджетном учете будут отражены следующие корреспонденции
счетов:

Содержание операции

Дебет

Кредит

Сумма, руб.

Начислено пособие по временной нетрудоспособности:

 

 

 

— за счет средств учреждения

140120266

130266737

2334,24

— за счет средств ФСС

130302831

130213737

9336,96

Удержан НДФЛ с суммы пособия, выплачиваемого:

 

 

 

— за счет средств учреждения

(2334,24руб. х 13%)

130266837

130301731

304

— за счет средств ФСС

(9336,96руб. х 13%)

130213837

130301731

1214

Перечислена на банковскую карту работника сумма пособия, начисленного:

 

 

 

— за счет средств учреждения

(2334,24 304) руб.

130266837

130405266

2030,24

 —  за счет средств ФСС

(9336,96 1214) руб.

130213837

130405213

8122,96

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