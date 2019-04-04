Три совета про оспаривание результатов проверок

При проведении проверок как камеральных, так и выездных, налоговые органы, практически всегда принимают решения о привлечении налогоплательщика к ответственности. Для того чтобы оспорить решение налоговиков, налогоплательщик должен в первую очередь подать жалобу в вышестоящий налоговый орган.

Решение по жалобе налоговики должны принять в течение 1 месяца со дня ее получения (п. 6 ст. 140 НК РФ). Срок рассмотрения жалобы может быть продлен, но не более чем на 1 месяц, о чем налогоплательщик должен быть извещен в течение 3 дней с момента принятия решения такого решения вышестоящим налоговым органом.

В течение 3 месяцев после получения решения вышестоящего налогового органа по проведенной проверке налогоплательщик может обратиться в суд с тем, чтобы обжаловать данное решение. Если вышестоящий налоговый орган не успеет вынести решение по жалобе налогоплательщика в сроки, установленные п. 6 ст. 140 НК РФ, налогоплательщику можно обратиться в суд, не дожидаясь вынесения данного решения.

Судья единолично рассматривает дело не более 3 месяцев, включая срок на подготовку к судебному разбирательству и принятие решения. Данный срок может быть продлен, если дело окажется достаточно сложным или в процессе будет задействовано большое количество участников (п. 1 ст. 200 АПК РФ).

Если решение арбитражного суда не устроит налогоплательщика, то он может обжаловать его в судах вышестоящих инстанций.

Обращаю внимание на то, что повторно обратиться в арбитражный суд по одному и тому же решению налогового органа уже не удастся, даже если позднее будут приведены новые доводы в обоснование позиции заявителя.

При повторном обращении по тому же делу арбитражный суд должен прекратить производство по делу со ссылкой на п. 2 ч. 1 ст. 150 АПК РФ. В возобновлении того же самого дела налогоплательщику будет отказано (ч. 3 ст. 151 АПК РФ).

Пример:

В арбитражный суд поступило заявление налогоплательщика о признании решения по итогам налоговой проверки незаконным в связи с нарушениями налоговой инспекции, допущенными в ходе проверки. Других доводов заявлено не было. Суд не удовлетворил требование заявителя.

Позднее налогоплательщик повторно обратился в арбитраж с заявлением о признании того же решения недействительным, в котором указал, что доначисления по налогу на прибыль были произведены неправомерно. Хотя в заявлении были приведены новые доводы, суд обязан прекратить производство по данному делу.

Еще одна ошибка: налогоплательщик пытается жаловаться во все налоговые инстанции, вплоть до ФНС. На это уходит много времени, а результат один — отказ налогоплательщику. В итоге налогоплательщик пытается оспорить решение вышестоящей налоговой инстанции, но это не дает положительного результата.

Очень показательно в этом случае Постановление АС Московского округа от 27.02.2019 по делу N А40-129754/2018 . Акционерное общество «Оборонэнерго» обратилось в Арбитражный суд города Москвы к ФНС с требованием о признании недействительным решение от 18.04.2018 N СА-4-9/7348@.

Суть дела:

Как следует из материалов дела, инспекция приняла решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, вынесла и направила налогоплательщику в порядке ст. ст. 101.3, 69, 70 НК РФ требование об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов N 7441 от 21.12.2017, указав в качестве основания на решение по камеральной проверке.

Налогоплательщик обжаловал требование в порядке установленном ст. 138 НК РФ в УФНС России по Волгоградской области, которое решением N 164 от 29.01.2018 оставила жалобы общества без удовлетворения.

Общество в свою очередь, не согласившись с решением УФНС России по Волгоградской области по жалобе, обратилось с жалобой в ФНС России, которое по результатам рассмотрения жалобы вынесла решение N СА-4-9/7348@ от 18.04.2018 об оставлении жалобы налогоплательщика без удовлетворения.

После получения решения по жалобе, общество, посчитав, что данное решение управления нарушает его права и законные интересы, обратилось в суд с настоящим заявлением.

Суды первой и апелляционной инстанции, руководствуясь положениями ст. ст. 138, 140 НК РФ, п. 75 Постановления Пленума ВАС РФ N 57 от 30.07.2013 «О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой НК РФ», пришли к выводу, что оспариваемое решение Управления не нарушает права и законные интересы налогоплательщика, не налагает на него дополнительные обязанности, а лишь констатирует факт оставления жалобы заявителя без удовлетворения, что соответствует требованиям статьи 140 НК РФ и отказали в удовлетворении заявленных требований.

Суды правильно отметили, что фактически права налогоплательщика затронуты ненормативным актом нижестоящего налогового органа, поскольку именно этим актом нарушаются его права в сфере предпринимательской деятельности (право на возмещение налога, другие права, предусмотренные налоговым законодательством), а также возлагаются на него определенные обязанности (уплатить недоимку, осуществить определенные действия).

Суды сослались, в том числе на позицию Пленума ВАС РФ, согласно которой, если вышестоящий налоговый орган изменяет решение инспекции, то суды должны оценивать это решение с учетом изменений. А само по себе решение вышестоящего органа можно обжаловать, только если оно новое. Это возможно в ситуации, когда инспекция нарушила процедуру либо вышестоящий орган вышел за пределы своих полномочий.