Кому поможет или помешает страхование средств малого бизнеса в банках

С 2019 года счета малых предприятий в банках будут застрахованы — так же, как и счета физических лиц и индивидуальных предпринимателей в размере до 1,4 млн рублей. Скептики говорят, что это увеличит нагрузку на банки, оптимисты — что снизит риски оттока средств из небольших банков и создаст реальную подушку безопасности для микро- и малого бизнеса.

Итак, наконец-то случилось то, чего уже давно ждал российский микро- и малый бизнес. Напомним, что ещё в 2014 году в связи с отзывом лицензий сразу у многих банков, активно привлекавших средства малого бизнеса, эксперты впервые смоделировали ситуацию, если бы счета небольших компаний были застрахованы так же, как застрахованы вклады граждан. По оценкам общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» в этом случае удалось бы получить компенсацию почти 80% пострадавших микро- и малых предприятий. Другим поводом ускорить процесс стал региональный банковский кризис весной прошлого года в Татарстане, когда «посыпалось» сразу несколько банков, а своих капиталов лишились десятки тысяч предприятий малого бизнеса. Тогда к проблеме подключилось правительство страны. И вот, спустя полтора года, документ принят Госдумой и вступил в силу с 1 января 2019 года.

На компенсацию до 1,4 млн рублей от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) теперь могут рассчитывать владельцы 2,458 млн микропредприятий и 224 тысяч малых компаний

На компенсацию до 1,4 млн рублей от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) теперь могут рассчитывать владельцы 2,458 млн микропредприятий и 224 тысяч малых компаний — судя по данным реестра Федеральной налоговой службы (ФНС) по состоянию на 10 декабря 2018 года. В таких компаниях занято более 2,4 млн человек. Добавлю, что к микропредприятиям относят компании с доходами до 120 млн рублей в год и имеющие в своем штате до 15 работников; к малым предприятиям относятся компании, в которых заняты не более 100 сотрудников и с годовыми доходами до 800 млн рублей.

Сколько же хранит малый бизнес на банковских счетах? Оценки разнятся, но по данным Анатолия Аксакова, председателя Комитета Государственной Думы по финансовому рынку, остатки на счетах малых и микропредприятий в кредитных российских учреждениях составляют около 2 трлн рублей.

Что касается отчислений банков в Фонд страхования, то в Министерстве финансов пообещали, что ставка взносов за привлеченные средства микро- и малых предприятий будет сопоставимой со ставкой за привлеченные средства физических лиц. В этом году ставка составила 0,15% от среднего остатка на счетах за квартал. В законе, тем не менее, максимальная ставка обозначена как 0,2%. Таким образом, если предположить, что остатки на счетах малого бизнеса составляют в среднем 2,5 трлн рублей, то банки перечислят в АСВ от 37,5 млрд рублей до 50 млрд рублей. То есть сумма взносов будет равна примерно трети от суммы, которую банки перечисляют в АСВ от вкладов физических лиц.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина недавно заверила общественность, что активная фаза расчистки банковской системы уже позади, регулятор избавил систему от проблемных, «дырявых» банков

В плане же потенциального роста нагрузки на АСВ (возможное увеличение выплат), распространение страховки на малые и микропредприятия не станет критичным. Просто исходя из остатков их средств на банковских счетах. Кроме того, глава Банка России Эльвира Набиуллина недавно заверила общественность, что активная фаза расчистки банковской системы уже позади, регулятор избавил систему от проблемных, «дырявых» банков.

Ряд экспертов обращают внимание, что гарантированная сумма возмещения в 1,4 млн рублей может оказаться недостаточной для полноценной защиты средств малых компаний. Напомним, что претензии к депутатам в этой связи высказывались еще ранее — когда под страхование попали счета индивидуальных предпринимателей. Однако куда важнее сам факт попадания таких счетов под действие Системы по страхованию вкладов. И увеличивать сумму в следующий раз будет куда легче — как это делалось уже неоднократно, например, с максимальной застрахованной суммой по вкладам физических лиц. «Мы надеемся, что данный шаг позволит повысить защищенность малого бизнеса при наступлении соответствующих риск-событий», — отметил руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.

Теперь же у небольших банков — тех, кто остался в строю — появился реальный шанс на конкуренцию с государственными банками

Однако ценность принятого законопроекта даже не в этом, а в том, что можно говорить о реальных действиях по созданию конкурентных условий для российских банков. С момента активной фазы зачистки банковского сектора от недобросовестных и слабых участников основными бенефициарами данного процесса стали крупные и особенно государственные банки. Ведь даже если какой-нибудь небольшой частный банк и имел высокую репутацию, соответствовал всем требованиям регулятора по нормативам, у бизнеса все равно не было гарантии, что завтра этот банк не останется без лицензии. Следствием массовой «чистки рынка» стала массовая же миграция предпринимателей из небольших частных банков в крупные государственные. Теперь же у небольших банков — тех, кто остался в строю — появился реальный шанс на конкуренцию с государственными банками, особенно учитывая, что региональные банки традиционно специализируются на работе с малым и средним бизнесом.

Противники законопроекта указывали, что банки неизбежно предпримут шаги, чтобы компенсировать уплачиваемые в АСВ взносы, что отразится на ставках по кредитам и стоимости других банковских операций как для юридических, так и для физических лиц. Однако повышения, возможно, не случится вовсе, поскольку выгоды от увеличения клиентской базы для банкиров окажутся куда существеннее предполагаемых издержек. Кроме этого, как отмечают эксперты, страхование счетов будет стимулировать малый бизнес проводить больше безналичных операций и пользоваться другими банковскими услугами.