В ТПП РФ рассмотрели ЭДО и ветеринарную сертификацию через призму цифровой экономики

В Торгово-промышленной палате России прошла очередная сессия по вопросам электронного документооборота «ЭДО – путь к цифровой экономике». На мероприятии обсуждались две темы: электронный документооборот и электронная ветеринарная сертификация.

Открыла сессию Заместитель начальника Управления камерального контроля ЦА ФНС России Марина Крашенинникова. Представитель ФНС выделила основные положения и законопроекты национальной программы «Цифровая экономика», утвержденной в конце прошлого года. Изменение Закона об информации и IT-технологиях, Закона об электронной подписи – еще один из шагов в стратегии развития электронного документооборота ФНС России.

Эксперт ФНС озвучила основные цифры B2B- документооборота в России:

· 2,7-3 млн счетов-фактур было создано за год, они составляют 1,8% от мирового объема;

· 11,3% документов были созданы в электронном виде, из них 50,5% составили счета-фактуры.

Что касается B2G-документооборота в РФ, то 10,9% счетов-фактур предоставляется в налоговый орган в электронном виде; из них 85,8% – это скан-образ, 14,2% – формат xml.

Помимо прочего, была затронута актуальная тема маркировки товаров и прослеживания. Марина Крашенинникова рассказала об изменениях в новом формате универсального передаточного документа (УПД), новых реквизитах прослеживания и маркировки в счете-фактуре, изменениях в НК РФ, касающихся прослеживания.

ИванКетов, ведущий специалист Службы проектов электронного взаимодействия ООО «Такском» рассказал о преимуществах автоматизации электронного документооборота. По мнению спикера, электронный документооборот в ближайшее время будет активно набирать обороты, и всё больше компаний переведут свои бизнес-процессы в электронный вид. Предпосылкой к этому является активное развитие Big Data технологий в системах ЭДО. Иван Кетов представил кейс компании «Акрихин»: «Облачное взаимодействие между работником и работодателем». В ходе 8-месячного проекта «Такском», как участник рабочий группы проекта, помог внедрить облачную подпись в существующую систему электронного документооборота (СЭД), обеспечил процесс получения ЭП пользователями «Акрихин», а также подготовил необходимые методические материалы для работы с облачной подписью.

Результатами проекта стали:

· интеграция сервиса облачной криптографии с СЭД компании;

· возможность работы с подписью на разных платформах;

· сокращение скорости ознакомления сотрудников с кадровыми документами – с месяца до одной недели;

· повышение уровня дисциплины сотрудников «Акрихин» по выполнению плана работ;

· процесс утверждения документа полностью переведен на ЭЦП.

Вторая часть сессии рабочей группы была посвящена вопросам электронной ветеринарной сертификации. Их осветил в своем выступлении Заместитель руководителя Россельхознадзора РФ Николай Власов. «Электронная сертификация – это дальнейшая ступень развития ветеринарной сертификации, начавшейся еще в петровские времена» – заявил спикер. «Поначалу, в 2015 году, когда электронная сертификация только запустилась, системой «Меркурий» пользовался лишь Россельхознадзор. Сейчас же это высоконагруженная система, через которую ежедневно оформляется от 5,5 до 6 млн ветеринарных сертификатов, а число пользователей которой превысило 2 десятка миллионов, при том 800 тысяч из них – это хозяйственные субъекты» – привел статистику эксперт. Представитель ведомства подчеркнул: разработчики ФГИС «Меркурий» приветствуют работу с IT-компаниями, создающими собственные программные решения для комфортной работы пользователей в системе. «Такском» – одна из таких компаний.

Михаил Заикин, ведущий менеджер проекта компании «Такском», в своем докладе обозначил бизнес-выгоды от использования линейки «Такском-Ветис»:

· многообразие программных продуктов, позволяющих адаптироваться в системе ветеринарной сертификации: мобильное приложение, онлайн-кабинет и модуль 1с;

· гашение ветеринарно-сопроводительных документов (ВСД) в несколько кликов за пару секунд;

· полная и частичная приемка товара по ВСД;

· возможность массового гашения сертификатов, их сортировки и группировки;

· регулярное и оперативное обновление «Ветиса» в соответствии с требованиями государства благодаря тесному сотрудничеству с Россельхознадзором;

· наличие многопользовательского режима – функция разграничения прав доступа продавцам и кассирам по площадкам.

В рамках сессии представители различных категорий бизнеса могли задать интересующие вопросы.

Василий Зудин, заместитель Руководителя рабочей группы по электронному документообороту так прокомментировал итоги мероприятия:

«Глава ФНС РФ Михаил Мишустин на заседании Совета Федерации высказал мнение, что государство должно создавать цифровые платформы для дальнейшего развития налоговой системы. Основной драйвер для сбора налогов – это внедрение новых элементов администрирования и цифрового контроля. «Такском», являясь основоположником и экспертом ЭДО в России, в свою очередь, стремится сделать документооборот между бизнесом и властью продуктивным с обеих сторон. Сессии рабочей группы по вопросам электронного документооборота при Экспертном совете по совершенствованию налогового законодательства и правоприменительной практики ТПП России – это уникальная возможность из первых уст узнать об инициативах государства и вместе с тем обсудить их с бизнес-сообществом, внося свои предложения по корректировке законодательных актов».