Запрет на оскорбление чиновников: как теперь правильно критиковать власть?

29 марта 2019 года начал свое действие так называемый «закон о запрете оскорбления власти»: в Кодекс об административных правонарушениях внесены поправки, предусматривающие ответственность за распространение в интернете оскорбительной информации в отношении общества, государства и органов власти.

И если за оскорбление рядового гражданина предусмотрен штраф в 3 000 рублей, то за те же действия в отношении органов власти может быть назначен штраф до 100 000 рублей. И это только за первый раз: штраф за повторное правонарушение составит от 100 000 до 200 000 рублей, а за последующие — от 200 000 рублей до 300 000.

Но это не означает, что теперь запрещена критика, и о власти можно говорить либо хорошо, либо никак. Никто не может быть лишен права на свободное выражение своего мнения. Поэтому необходимо разобраться, как теперь можно выразить свою оценку работы чиновников и органов власти, не рискуя при этом получить колоссальный штраф.

Что запрещено?

В первую очередь стоит понимать, что в действующем российском законодательстве нет четкого определения неприличной формы высказываний, и по каждому отдельному случаю принимается отдельное судебное решение, для которого не всегда требуется заключение эксперта. В большинстве случаев к таким высказываниям относят нецензурную брань и выражения, явно направленные на оскорбление определенных лиц, ведомств или государственных символов.

При этом стоит отметить, что высказывания, унижающие достоинства лица по религиозным, национальным, языковым признакам, по-прежнему будут квалифицироваться по статье 20.3.1 КоАП.

Что разрешено?

Следует еще раз обратить внимание на то, что наказание следует не за критику власти, а за высказывания, направленные на то, чтобы оскорбить орган власти, чиновника или государственный символ.

Граждане по-прежнему могут давать негативную оценку тому или иному решению правительства, либо высказывать любое свое мнение о результатах работы чиновников и ведомств. При условии, что данные высказывания не будут содержать в себе оскорблений.

Итог

Нельзя сказать, что данные нововведения принесли что-то абсолютно новое: гражданин мог быть привлечен к ответственности за оскорбление власти и до принятия соответствующего закона. Просто сейчас данные действия четко квалифицируются как мелкое хулиганство.

Однако на сегодняшний день, как правило, оскорбительные комментарии, на которые обратили внимание, просто удаляются самими сайтами, намного реже Роскомнадзор блокирует ресурсы, на которых размещены такие посты. Пока что невозможно сказать, как часто будет применяться новый закон. Непонятно и то, кто будет отслеживать оскорбительные выражения.

Остается надеяться, что данные изменения не будут использоваться для подавления любой критики в адрес чиновников и органов власти, а в законодательстве, наконец, появится более четкое определение «нецензурных» и «оскорбительных» выражений, защищающее граждан от незаслуженных штрафов.