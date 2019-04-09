Клерк.Ру

Счета самозанятых блокируют в банках. Как себя обезопасить?

Сегодня мы поговорим о такой популярной теме, как самозанятые и блокировка их счетов. Как подстелить соломку, чтобы не был заблокирован счет по 115-ФЗ?

Одним из первых говорить о такой проблеме начал «Клерк». Вот тут история предпринимателя — Примеч. ред.

Источник видео: телеграм — канал Налоги, законы, бизнес

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