Об отмене зеленого СНИЛС и других изменениях в персучете

Что случилось?

Президент России подписал Федеральный закон от 01.04.2019 № 48-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного страхования“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В чем суть документа?

Изменения внесены в систему индивидуального персонифицированного учёта в системе обязательного пенсионного страхования. Так, расширены направления использования страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС). Его будут применять для идентификации физлица при получении им государственных и муниципальных услуг. Кроме того, карточки СНИЛС переходят в электронный формат.

Также внесены изменения в перечень предъявляемых при трудоустройстве документов.

Зачем потребовались такие поправки?

Поправки направлены на расширение функций индивидуального (персонифицированного) учёта путём закрепления новых целей использования сведений о застрахованных лицах, которыми располагает Пенсионный фонд Российской Федерации. В том числе упорядочены правоотношения в части информационного взаимодействия Пенсионного фонда с различными субъектами в целях обеспечения возможности получения гражданами государственных и муниципальных услуг.

Что такое СНИЛС?

СНИЛС — это страховой номер индивидуального лицевого счёта в системе обязательного пенсионного страхования. Он необходим российским гражданам, а также иностранцам и лицам без гражданства, постоянно или временно проживающим (пребывающим) на территории РФ для формирования и реализации своих пенсионных прав.

Какие введены новые понятия?

Поправками, в частности, введено понятие «зарегистрированные лица» — это физлица, которым открыт индивидуальный лицевой счёт. В свою очередь устанавливается, что «индивидуальный лицевой счёт» — это электронный документ, содержащий сведения о зарегистрированном лице, хранящиеся в информационных ресурсах ПФР.

Кроме того, вводится понятие «страховой номер индивидуального лицевого счёта» — это уникальный номер индивидуального лицевого счёта, используемый для обработки сведений о физическом лице в системе персонифицированного учёта, а также для идентификации и аутентификации сведений при предоставлении государственных и муниципальных услуг, исполнении государственных и муниципальных функций.

Как теперь будет оформляться СНИЛС?

Уже привычные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования в виде «зелёных карточек» оформляться не будут. Вместо выдачи данного документа застрахованным лицам по их обращению органами Пенсионного фонда РФ будет направляться документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учёта и содержащий сведения о страховом номере индивидуального лицевого счёта.

Способ предоставления данного документа выбирает застрахованное лицо: он может быть направлен как в электронном виде с использованием сети «Интернет», включая единый портал госуслуг, так и иным способом, в том числе почтовым отправлением или через МФЦ.

В какой форме будет выдаваться электронное страховое свидетельство?

Форма указанного документа, а также порядок его оформления в электронном виде пока не утверждены. Это должен сделать Пенсионный фонд РФ.

Что делать с ранее выданными «зелёными карточками»?

Страховые свидетельства, выданные ранее, сохраняют свое действие и остаются документами, подтверждающими регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учёта. Обмену они не подлежат.

На что обратить внимание работодателям?

Откорректированная ст. 65 ТК РФ теперь предусматривает обязанность соискателя предъявить при заключении трудового договора по своему выбору:

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учёта. Он скачивается в личном кабинете на сайте ПФР. Информацию можно прислать и в электронном виде;

выданную ранее карточку СНИЛС.

Если же у сотрудника ещё не открыт индивидуальный лицевой счёт (например, устраивается на работу впервые), сведения о нём нужно будет передать в территориальный орган ПФР.

Как будет использоваться СНИЛС при оказании госуслуг?

СНИЛС будет использоваться в качестве идентификатора сведений о физлице при оказании ему госуслуг. Кроме того, содержащиеся в индивидуальном лицевом счёте сведения систематически будут уточняться и дополняться, в том числе на основании информации, полученной от органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, и иных организаций.

Когда Закон № 48-ФЗ вступает в силу?

Документ вступил в силу 1 апреля 2019 года.