Что изменилось в процессуальном законодательстве в 2019 году

Текущий 2019 год богат на законодательные нововведения, значительные изменения произойдут и в процессуальной сфере.

Весь 2018 год законодательные органы плотно занимались вопросами совершенствования норм процессуального законодательства РФ. Председатель Комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что 2018 год ознаменовался проведением судебной реформы — реформы судоустройства судопроизводства. С начала 2018 года на рассмотрении Комитета находилось около 30-и законопроектов по данной тематике, число которых практически не менялось за весь год, поскольку перечень уменьшался за счет принятых и пополнялся за счет вновь вносимых проектов.

В настоящее время принято около полутора десятков федеральных законов в рамках судебной реформы. Основной из них — Федеральный конституционный закон от 29.07.2018г. № 1-ФКЗ, согласно которому, в системе судов общей юрисдикции создаются обособленные надрегиональные апелляционные и кассационные суды, не связанные рамками административно-территориального деления РФ (по аналогии с арбитражной системной). До 1 октября 2019 года будет создано 5 апелляционных и 9 кассационных судов, а также 1 апелляционный военный суд и 1 кассационный военный суд".

Так, апелляционные суды будут созданы в:

Калуге (на судебные акты Белгородского, Брянского, Владимирского, Воронежского, Ивановского, Калининградского, Калужского, Костромского, Курского, Липецкого, Московского, Новгородского, Орловского, Псковского, Рязанского, Смоленского, Тамбовского, Тверского, Тульского, Ярославского областных судов, Московского городского суда); Санкт-Петербурге (на судебные акты Верховных Судов Республик Карелия, Коми, Архангельского, Вологодского, Курганского, Ленинградского, Мурманского, Свердловского, Тюменского, Челябинского областных судов, Санкт-Петербургского городского суда, судов Ненецкого, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов); Сочи (на судебные акты Верховных Судов Республик Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарския, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Республики, Крым, Северная Осетия — Алания, Чеченя, Краснодарского, Ставропольского краевых судов, Астраханского, Волгоградского, Ростовского областных судов, Севастопольского городского суда); Нижнем Новгороде (на судебные акты Верховных Судов Республик Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртии, Чувашии, Пермского краевого суда, Кировского, Нижегородского, Оренбургского, Пензенского, Самарского Саратовского, Ульяновского областных судов); Новосибирске (на судебные акты Верховных Судов Республик Алтай, Бурятия, Саха (Якутия), Тыва, Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Камчатского, Красноярского, Приморского Хабаровского краевых судов, Амурского, Иркутского, Кемеровского, Магаданского, Новосибирского, Омского, Сахалинского, Томского областных судов, суда Еврейской автономной области, суда Чукотского автономного округа).

Кассационные суды общей юрисдикции разместятся в:

Саратове (пересмотр судебных актов, принятых судами Республики Мордовия, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Московской, Нижегородской, Пензенской, Саратовской, Тульской областей, а также судебных актов апелляционных судов общей юрисдикции, принятых по жалобам и представлениям на судебные акты указанных судов); Москве (Владимирская, Ивановская, Костромская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Ярославская области, город Москва); Санкт-Петербурге (Республики Карелия, Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, город Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ); Краснодаре (Республики Адыгея (Адыгея), Калмыкия, Крым, Краснодарский край, Астраханская, Волгоградская, Ростовская области, город Севастополь); Пятигорске (Республики Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия — Алания, Чечня, Ставропольский край); Самаре (Республики Башкортостан, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Кировская, Оренбургская, Самарская области, Ульяновской области); Челябинске (Пермский край, Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ); Кемерово (Республики Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия, Алтайский, Забайкальский. Красноярский край, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская области); Владивостоке (Республики Саха (Якутия), Камчатский. Приморский, Хабаровский край, Амурская, Магаданская, Сахалинская области, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ).

Апелляционный военный суд будет находиться в городском округе Власиха Московской области, кассационный — городе Новосибирске.

В целях приближения правосудия к месту нахождения (жительства) лиц, участвующих в деле, № 1-ФКЗ от 29.07.2018г. предусмотрена также возможность создания постоянных судебных присутствий судов апелляционной и кассационной инстанций, располагающихся вне места постоянного пребывания соответствующих судов. Информацию о создании таких судебных присутствий следует ожидать, вероятно, не ранее начала деятельности судов апелляционной и кассационной инстанций. Начать действовать новые суды апелляционной и кассационной инстанций должны не позднее 1 октября 2019 года. Решение о начале их деятельности примет Пленум Верховного Суда РФ.

В связи с созданием обособленных апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции, изменится и процессуальное законодательство (ГПК РФ, КАС РФ) в части полномочий создаваемых кассационных и апелляционных судов, а также порядка рассмотрения кассационных и апелляционных жалоб (представлений) на судебные акты, вынесенные по гражданским и административным делам. Соответствующие изменения были приняты Федеральным законом 28.11.2018 № 451-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации«,который получил оценку как одного из наиболее важных законов в рамках проводимой судебной реформы. Изменения вступят в силу со дня начала деятельности новых кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции.

Законом № 451-ФЗ внесены изменения и в схожие между собой нормы процессуального законодательства (ГПК, АПК, КАС РФ), регулирующие порядок рассмотрения гражданских и административных дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах. Остановимся на некоторых из них подробнее.

1) Исключается термин «подведомственность» применительно к разграничению полномочий судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Вместо него законодатель вводит понятие «компетенция суда». Нововведение, на наш взгляд, упрощает процедурные моменты, позволит избежать ситуаций прекращения производства по делу «в связи с неподведомственностью». Теперь, если при рассмотрении арбитражным судом дела выяснится, что оно подлежит рассмотрению судом общей юрисдикции, арбитражный суд должен будет передать дело в суд общей юрисдикции того же субъекта РФ (областной, краевой и проч.) для направления его в суд общей юрисдикции, к подсудности которого дело отнесено законом (ч. 4 ст. 39 АПК РФ в редакции № 451-ФЗ).

Аналогичная по сути норма вводится и в ГПК РФ. Так, согласно ч. 2.1. ст. 33 ГПК РФ (в редакции № 451-ФЗ) если при рассмотрении дела в суде выявилось, что оно подлежит рассмотрению арбитражным судом, суд передает дело в арбитражный суд, к подсудности которого оно отнесено законом.

2) Меняется порядок разрешения отвода судьи. Вопрос об отводе судьи, рассматривающего дело единолично, будет разрешаться в арбитражном процессе тем же судьей. Вопрос об отводе судьи при рассмотрении дела в коллегиальном составе будет разрешаться этим же составом суда большинством голосов в отсутствие судьи, которому заявлен отвод. При равном числе голосов, поданных за отвод и против отвода, судья будет считается отведенным (ст. 25 АПК РФ в редакции № 451-ФЗ). Аналогичная норма будет предусмотрена и в ч. 2 ст. 20 ГПК РФ.

Представляется, что такой порядок рассмотрения отвода судьи может повлечь нарушение принципа объективной беспристрастности и, как следствие, права сторон на справедливое рассмотрение дела. Вводя указанному норму, законодатель, по сути игнорирует основополагающее правило о том, что «никто не может быть судьей в собственном деле». Поэтому указанное изменение сложно назвать прогрессивным и способствующим повышению качества российского правосудия.

3) Законом № 451-ФЗ корректируются правила о представительстве. Предполагается, что изменения повысят качество юридической помощи.

В АПК РФ будет закреплена норма о наличии у представителя высшего юридического образования либо ученой степени по юридической специальности. Указанное требование не будет распространяться на патентных поверенных по спорам, связанным с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, арбитражных управляющих при исполнении возложенных на них обязанностей в деле о банкротстве, а также иных лиц, указанных в федеральном законе (ч. 3 ст. 59 АПК РФ в редакции № 451-ФЗ).

Такие же изменения будут внесены и в ГПК РФ (ст. 49 ГПК РФ в редакции № 451-ФЗ).

В настоящее время аналогичные требования уже применяются на практике при рассмотрении дел в соответствии с КАС РФ. Закон № 451-ФЗ в отношении КАС РФ вводит лишь дополнительный критерий «или учетную степень по юридической специальности».

4) Претерпели изменения иТеперь, наряду с привычными сведениями о фамилии, имя, отчество (при наличии) и месте жительства, дате и месте рождения, месте работы (если они известны) должен быть указан один из идентификаторов: СНИЛС, ИНН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, ОГРНИП, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства (п. 3 ч.2 ст. 125 АПК РФ в редакции № 451-ФЗ).

Законом № 451-ФЗ закреплено право председательствующего в судебном заседании судьи ограничить от имени суда выступление участника судебного разбирательства, если он самовольно нарушает последовательность выступлений, дважды не исполняет требования председательствующего, допускает грубые выражения или оскорбительные высказывания либо призывает к осуществлению действий, преследуемых в соответствии с законом (ч. 4.1, 4.2. ст. 154 АПК РФ в редакции № 451-ФЗ).

Также будут повышены и размеры судебных штрафов, налагаемых судом и арбитражным судом (ч. 1 ст. 105 ГПК РФ, ст.119 АПК РФ в редакции № 451-ФЗ).

5) Срок на взыскание судебных расходов по АПК и ГПК РФ будет сокращен с шести до трех месяцев (ч. 2 ст. 112 АПК РФ, ч. 1 ст. 103.1 ГПК РФ в редакции № 451-ФЗ).

По новым правилам ГПК РФ указанный срок будет исчисляться со дня вступления в законную силу последнего судебного акта, принятием которого закончилось рассмотрение дела (ч. .1 ст. 103.1 ГПК РФ в редакции № 451-ФЗ). В АПК РФ срок будет исчисляться по прежним правилам — с даты принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу.

6) Увеличивается лимит по заявлениям о взыскании денежных средств, рассматриваемым арбитражными судами в порядке упрощенного производства. Для юридических лиц он составит 800 000 рублей, для предпринимателей — 400 000 рублей (ст. 227 АПК РФ в редакции № 451-ФЗ). В настоящее время ценовой порог составляет 500 000 рублей и 250 000 рублей соответственно. Аналогичный лимит по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции в порядке упрощенного производства, остается прежним — 100 000 рублей (232.2 ГПК РФ).

7) АПК и ГПК РФ будут унифицированы в вопросе размера требований, которые могут быть рассмотрены в порядке приказного производства. Для АПК РФ он будет увеличен с 400 000 рублей до 500 000 рублей (п. 1 ч. 1 ст. 229.2 АПК РФ). Такой же ценовой порог установлен в настоящее время в ГПК РФ (ч. 1 ст. 121 ГПК РФ).

8) Меняется и порядок выдачи исполнительного листа. В новой редакции АПК и ГПК РФ он будет выдаваться по заявлению (ходатайству) взыскателя, за исключением случаев взыскания денежных средств в доход бюджета (абз. 1 ч. 3 ст. 319 АПК РФ, абз. 1 ч. 1 ст. 428 ГПК РФ).

9) В АПК РФ исключается общее правило о коллегиальном рассмотрении дел судом апелляционной инстанции, слова «коллегиальным составом суда» из ч. 1 ст. 266 АПК РФ № 451-ФЗ исключены.

Это нововведение вряд ли можно назвать удачным, поскольку роль суда апелляционной инстанции в осуществлении правосудия, на наш взгляд, наиболее полно проявляется лишь при коллегиальном рассмотрении дел.

10) Перечень дел, подлежащих рассмотрению в порядке административного судопроизводства (КАС РФ) дополнен новыми — это дела о признании информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети, запрещенной к распространению; о признании информационных материалов. В КАС РФ будет закреплен и порядок рассмотрения указанных дел.

Законом № 451-ФЗ предусмотрен и ряд иных менее значимых изменений.

Подводя итог обзору, отметим, что вносимые в ГПК, КАС и АПК РФ изменения направлены, в первую очередь, на сближение систем судов общей юрисдикции и арбитражных судов посредством унификации и оптимизации процедур и правил, применяемых при разрешении дел (Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 383208-7), что заслуживает положительной оценки. Однако говорить, что внесенные изменения повлекут качественные позитивные изменения для участников процесса, пожалуй, преждевременно.

Будем надеяться, что изменения, проводимые в рамках судебной реформы, будут носить системный характер и окажут положительное влияние на качество рассмотрения дел и эффективность судебной системы в целом.