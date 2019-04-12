Как снизить мусорный налог: образцы жалоб

Многие сейчас думают, что с мусорным налогом всё безнадёжно и придётся платить столько, сколько укажут. Нет. Есть совершенно законный и легальный способ уменьшить мусорный налог. В этом выпуске разберём, как это сделать.

Не буду долго объяснять, почему нынешние тарифы безбожно завышены. В Подмосковье в некоторых районах норматив установлен на уровне 5 литров на одного человека в день, то есть чтобы вывести ежедневный мусор одной стандартной хрущевки, нужно не менее двух мусоровозов в сутки. Или сравните: пособие на ребенка в России составляет 100 рублей, а мусора, по мнению чиновников, этот ребенок вырабатывает на 200-400 рублей в месяц. А плюс к этим тарифам еще и управляющая компания прибавляет свой процент.

В этом видео мы подробно разбираем возможности этот налог снизить, если вас уже вынудили его платить. Образцы документов можно скачать по ссылкам под видео.