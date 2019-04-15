Где можно получить СНИЛС на ребенка: возможные способы и нужные документы

СНИЛС — это страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС). Он является уникальным и принадлежит только одному человеку.

До 1 апреля 2019 г. подтвердить наличие такого номера можно было с помощью страхового свидетельства, которое выглядит как небольшая заламинированная карточка зеленого цвета. Но после этой даты власти отменили свидетельство. Вместо него заявители получают «документы, подтверждающие регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета». Эти же документы они представляют при получении госуслуг, оформлении пособий и пенсий, трудоустройстве или заключении договоров ГПХ. На этот счет в новом законе заявлено:

Застрахованное лицо, поступающее на работу по трудовому договору или заключающее договор гражданско-правового характера, на вознаграждение по которому в соответствии с законодательством Российской Федерации начисляются страховые взносы, обязано в свою очередь представить страхователю документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, на бумажном носителе или в форме электронного документа и (или) посредством информационной системы «личный кабинет зарегистрированного лица», а также при первичной регистрации или изменении у зарегистрированного (застрахованного) лица сведений, содержащихся в индивидуальном лицевом счете, сообщить страхователю сведения, предусмотренные подпунктами 2 — 8 пункта 2 статьи 6 настоящего Федерального закона, для передачи в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Аналогичные формулировки даны в обновленной редакции ст. 65 ТК РФ. Здесь указано, что при первичном трудоустройстве работодатель обязан помочь зарегистрироваться новому работнику в системе индивидуального (персонифицированного) учета и получить лицевой счет. Но подтверждением этой регистрации станет не свидетельство, а документ по установленной формы. Самой формы на момент подготовки материала не было, ее должен утвердить ПФР.

Для чего нужен СНИЛС ребенку

Ребенку личный СНИЛС может понадобиться в следующих ситуациях:

при оформлении в ясли, детский сад и в школу;

СНИЛС понадобится при оформлении ребенку различных социальных выплат и соцпомощи по государственным детским программам;

по СНИЛСУ ребенок до 3 лет может получать бесплатные медикаменты;

согласно ст. 65 ТК РФ, СНИЛС входит в список документов, обязательных при приеме на работу. Поэтому если ваш несовершеннолетний ребенок решит официально поработать во время каникул, его начальник будет отчислять проценты в счет формирования его будущей пенсии;

СНИЛС ребенку потребуется при прохождении регистрации на официальном сайте госуслуг. На данном ресурсе возможно ускорить процедуру оформления и получения многих документов, в том числе и детских;

также СНИЛС необходим для идентификации гражданина в системе взаимодействия между различными ведомствами. Следовательно, это способствует скорейшему оформлению различных бумаг при получении тех или иных услуг.

Кто может получить лицевой счет в системе пенсионного страхования

Прежде чем рассказывать, как получить СНИЛС ребенку до 14 лет, рассмотрим, кому в принципе оформляют регистрацию и предоставляют персональный лицевой счет. Традиционно это граждане РФ. Поскольку рассматривается ситуация, где получить СНИЛС на ребенка, то есть на несовершеннолетнего, заявление от его лица подает родитель, усыновитель или опекун. Кроме того, СНИЛС на ребенка получить ПФР разрешает и иностранным гражданам, а также лицам без гражданства. Документы также подают представители несовершеннолетнего.

Где получить СНИЛС ребенку: все варианты

Традиционно при оказании государственных и муниципальных услуг есть три способа их получения:

непосредственно в органе, оказывающем услугу: в нашем случае ПФР;

как получить СНИЛС на ребенка через МФЦ: в многофункциональных центрах, которые чаще всего принимают заявления по экстерриториальному принципу, то есть можно пойти в любой офис в Москве или в ином городе;

на портале госуслуг, предлагающем подачу заявлений в онлайн-формате, а выдачу документов — в заранее выбранном подразделении государственного или муниципального органа.

К сожалению, в нашем случае порталом госуслуг пользоваться нельзя. Если в каком-то источнике вы нашли инструкцию, как получить СНИЛС на ребенка через госуслуги, знайте, что это недостоверная информация. Такая услуга предоставляется только в МФЦ или ПФР.

Как получить СНИЛС на новорожденного ребенка: отличия в зависимости от гражданства

Где получить СНИЛС на новорожденного ребенка, если он является гражданином России? Отметим, что детский СНИЛС может оформляться лишь после того, как родители получат свидетельство о его рождении. Когда малышу выдали свидетельство о рождении, его представитель вправе выбрать между ПФР и МФЦ. В первом случае заявителя примут в порядке живой очереди, во втором — нужно записаться на прием к специалисту. Присутствие самого ребенка как при оформлении заявки на получение СНИЛС, так и при его непосредственном получении не требуется.

Как получить СНИЛС новорожденному ребенку, гражданство которого не установлено либо он является подданным другой страны? В таком случае представители должны обращаться в ПФР по месту временного или постоянного проживания. В МФЦ оказать услугу им не смогут. Поэтому лучше сразу направиться за помощью в отделение Пенсионного фонда.

Как получить СНИЛС на ребенка через МФЦ и ПФР: пакет документов и время ожидания

Процедура подачи документов не займет много времени, если к ней подготовиться.

Расскажем, как получить СНИЛС ребенку до 14 лет. Вам понадобятся:

заявление по форме АДВ-1. Посмотреть заполненный образец и скачать бланк формы можно ниже;

свидетельство о рождении, при необходимости заверенный перевод;

паспорт представителя (родителя или опекуна), при необходимости переведенный на русский язык.

Если ребенок достиг 14 лет, принести с собой нужно:

паспорт ребенка;

заполненное заявление по форме АДВ-1.

Заполненный образец на ребенка

Бланк заявления по форме АДВ −1 заполняется заявителем от руки печатными буквами. Анкета имеет следующие пункты:

в шапке прописывается Ф.И.О. заявителя;

в основной части указываются личные данные ребенка: фамилия, имя, отчество, половая принадлежность, дата рождения (город, место, район, край, страна), гражданство, адрес постоянного проживания, индекс, адрес регистрации;

сведения о документе, удостоверяющим личность (свидетельство о рождении или паспорт);

в конце проставляется дата подачи заявления и подпись ребенка. Если ребенку меньше 14 лет, то подпись ставит его родитель (опекун, доверенное лицо).

При возникновении вопросов по заполнению анкеты вы можете обратиться к сотруднику ПФР или МФЦ.

На предоставление услуги у чиновников есть 5 рабочих дней. Этот срок единый независимо от того, кто регистрируется в системе пенсионного страхования.