Можно ли уволить за опоздание

Время начала работы является элементом режима рабочего времени (ст. 100 ТК РФ) и фиксируется в правилах внутреннего трудового распорядка организации либо в трудовом договоре работника.

Работник обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, соблюдать трудовую дисциплину (ст. 21 ТК РФ).

Что такое трудовая дисциплина и трудовой распорядок?

К таким актам относятся:

Трудовой кодекс РФ;

иные федеральные законы;

коллективный договор;

соглашения;

локальные нормативные акты организации;

трудовой договор.

Работник обязан подчиняться правилам поведения, установленным данными документами (ст. 189 ТК РФ).

Трудовой распорядок — это система регулирования трудовых отношений у данного работодателя. В него входят такие вопросы, как:

порядок приёма и увольнения работников;

основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора;

режим работы;

время отдыха;

меры поощрения и взыскания, применяемые к работникам и т.д.

Трудовой распорядок регламентируется правилами внутреннего трудового распорядка (ст. 189 ТК РФ).

Работник до подписания трудового договора под роспись знакомится с правилами внутреннего трудового распорядка, другими локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором (ст. 68 ТК РФ).

Это даёт работнику (вернее, ещё кандидату) возможность ознакомиться заранее с правилами, действующими в данной организации, и принять решение, хочет ли он работать в таких условиях. Проставляя свою подпись, работник принимает на себя обязанность эти правила соблюдать.

Нарушение трудовой дисциплины

Если работник не исполняет свои трудовые обязанности либо исполняет их ненадлежащим образом, и его вина установлена, такое поведение квалифицируется как дисциплинарный проступок. В этом случае работодатель имеет право объявить работнику замечание, выговор либо уволить его по соответствующим основаниям (ст. 192 ТК РФ).

А к трудовым обязанностям, как мы выяснили, относится и соблюдение режима рабочего времени, зафиксированного в правилах внутреннего трудового распорядка либо в трудовом договоре работника.

Следовательно, опоздание может при определённых обстоятельствах расцениваться как дисциплинарный проступок. Об этом говорится и в письме Роструда от 11.03.2009 № 1146-ТЗ.

Но прежде чем вынести решение о применении либо неприменении к работнику дисциплинарного взыскания, работодатель должен соблюсти определённую процедуру:

зафиксировать факт отсутствия работника на рабочем месте соответствующим актом, составленным в присутствии не менее двух свидетелей. В акте указывается точное время отсутствия работника; затребовать с работника письменное объяснение, которое тот должен предоставить в течение двух рабочих дней (ст. 193 ТК РФ); рассмотреть объяснение работника либо составить акт о непредоставлении такого объяснения; принять решение о том, являются ли причины опоздания уважительными; оценить тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен (ст. 92 ТК РФ); учесть предшествующее поведение работника, его отношение к труду (п. 53 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»).

При этом нужно помнить о соблюдении сроков:

Из этого срока исключается время:

болезни работника;

пребывания его во всех видах отпусков: ежегодных (основных и дополнительных), отпусков в связи с обучением в учебных заведениях, отпусков без сохранения заработной платы (п. 34 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»);

время, необходимое на учет мнения представительного органа работников (ст. 193 ТК РФ).

Не прерывает течение указанного срока отсутствие работника на работе по иным основаниям, в том числе и в связи с использованием дней отдыха (отгулов) независимо от их продолжительности (например, при вахтовом методе организации работ), а также нерабочие праздничные дни.

Наказывать или нет?

И вот, когда, наконец, все формальности соблюдены, работодателю нужно принять решение — что делать с опоздавшим? В некоторых организациях существуют, на заседаниях которых рассматриваются дела, связанные с нарушением трудовой дисциплины. Они подробно рассматривают причины опоздания, предшествующее поведение работника, последствия опоздания и другие обстоятельства.

Если вы решите в своей организации создать такую комиссию, помните, что её деятельность регулируется положением, в котором вы должны прописать права и обязанности членов и председателя комиссии, определить её численность и состав, установить порядок заседаний и порядок оформления решений комиссии.

Помните, что уволить за опоздание вы можете лишь в случае, если у работника уже имеется неснятое дисциплинарное взыскание (п. 5 части первой ст. 81 ТК РФ). Что же касается других видов дисциплинарных взысканий, то и здесь, привлекая работника к дисциплинарной ответственности, нужно придерживаться принципов справедливости, равенства, соразмерности, законности, вины, гуманизма (п. 53 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»).

Правомерны ли были действия работодателя, в спорной ситуации оценит суд. Судебная практика по данному вопросу неоднозначна.