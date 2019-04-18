Что могут сделать налоговики, если не представить декларацию

Если вы не сдали декларацию в срок, налоговики вправе следать следующее.

Заблокировать ваши банковские счета и переводы электронных денег, если вы не представили декларацию за налоговый период в течение 10 рабочих дней после окончания срока ее подачи (ст. 76 НК РФ).

Если вы не сдали декларацию за отчетный период (расчет авансового платежа по налогу), ваши счета заблокировать не могут.

При блокировке счетов вы не сможете совершать большинство платежей, кроме:

платежей с очередностью списания более ранней, чем у налогов;

платежей по налогам (авансовые платежи), сборам, взносам, пеням и штрафам.

Ограничения по сумме, на которую заблокируют счета, не установлены. Сумма может быть любой.

Кроме того, вы не сможете открыть новые счета, вклады или депозиты в банках (п. 12 ст. 76 НК РФ). Для блокировки счетов и переводов электронных денег инспекторы направят в ваш банк соответствующее решение. Его копию вы получите не позднее следующего рабочего дня после принятия.

После того как вы представите декларацию, ваши счета разблокируют. Для этого до конца следующего рабочего дня оформят решение об отмене блокировки. Затем его направят в банк в течение одного рабочего дня после принятия (п. 4 ст. 76 НК РФ).

Оштрафовать вас:

по п. 1 ст. 119 НК РФ за непредставление декларации за налоговый период. Сумма штрафа — 5% от не уплаченной в срок суммы налога по декларации за каждый месяц просрочки. Но не больше 30% от этой суммы и не меньше 1 000 руб.;

по п. 1 ст. 126 НК РФ за непредставление декларации (расчета по авансовым платежам) за отчетный период. Штраф составляет 200 руб. независимо от времени просрочки и суммы авансовых платежей.

должностным лицам организации за несдачу декларации (расчета) грозит предупреждение или административный штраф от 300 до 500 руб. (ст. 15.6 КоАП РФ.

Предупреждён — значит вооружён!