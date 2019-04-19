О каких трендах в эквайринге в 2019-м году нужно знать предпринимателю

Темпы развития технологий и растущий спрос потребителей на более удобные, быстрые и безопасные платежные решения меняют отношение даже мелких предпринимателей к подключению эквайринга. Многие считают, что теперь это обязательная составляющая бизнеса, чтобы привлечь и удержать клиента. По прогнозам экспертов, 2019 год обещает быть еще более перспективным для развития безналичных платежей в России.

По данным World Payments Report 2018, в период с 2016 по 2021 год темп роста безналичных платежей во всем мире составит 12,7%, а развивающиеся рынки покажут рост в 21,6%. Россия в этом плане развивается даже более энергично – за последние пять лет объем безналичных платежей в России почти удвоился.

Тренды 2018 года

По некоторым показателям Россия даже опережает развитые рынки. Безналичные платежи в нашей стране очень быстро развиваются с точки зрения инноваций: трендами 2018 года стали новые методы аутентификации держателей карт и токенизация. С ростом проникновения смартфонов и мобильного интернета россияне становятся все более восприимчивыми к платёжным инновациям.

Онлайн-кассы, на которые перешли уже большинство российских предпринимателей, стали стимулом для обновления всего оборудования, включая POS-терминалы. Из других тенденций — стремительный рост интернет-платежей, активное развитие денежных переводов с карты на карту (Р2Р), использование Big Data и создание персонифицированных предложений для потребителей товаров и услуг.

На последней тенденции хотелось бы остановиться чуть подробнее. Для среднего и малого бизнеса сегодня жизненно важно иметь инструменты для расширения клиентской базы. А это возможно только в том случае, если они могут принимать платежи любыми доступными способами: наличными или по карте, онлайн или офлайн, бонусами по карте лояльности или подарочной картой.

Для среднего и малого бизнеса сегодня жизненно важно иметь инструменты для расширения клиентской базы.

От эквайринга малый бизнес ждет не простоВыбирая эквайрингового провайдера, стоит обращать внимание, с какой процессинговой платформой он работает, предоставляет ли она возможность формировать различные запросы на аналитику поведения потребителей. Например, для магазина розничной торговли будет актуально проанализировать предъявляемые к оплате карты по географическому признаку (странам и регионам местонахождения эмитента), размер среднего чека, а также количество транзакций и оборот в целом. На базе такой аналитики бизнес может адаптировать свои продукты и услуги под нужды конкретных сегментов клиентов, что в конечном итоге означает повышение уровня удовлетворенности клиентов и рост продаж.

Тренды 2019 года

Из тенденций прошлых лет, которые останутся актуальными и в 2019 году, я бы отметила. В отличие от автономных терминалов, подобные POS-устройства работают в связке с кассовым программным обеспечением, т.е. кассиру не нужно вручную вводить сумму покупки, таким образом минимизируется риск ошибки и увеличивается скорость приема безналичных платежей.

И, конечно, для предприятий малого и среднего бизнеса важно получить выгодное ценовое предложение, надежный сервис и компетентную клиентскую поддержку. Установка эквайринга “под ключ” также подразумевает обучение сотрудников предприятия. Это особенно важно для малого и среднего бизнеса, когда не всегда есть технический специалист в штате. Хорошо обученный персонал позволяет минимизировать риски, связанные с приемом карт, так как во время прохождения курса сотрудники торгово-сервисных предприятий в том числе получают информацию об основных признаках, позволяющих определить подлинность банковской карты, и о возможных способах борьбы с мошенничеством.

Виден существенный рост безналичных в категориях «фастфуд», «супермаркеты» и «салоны красоты», а также в кафе различного формата.

Еще одна тенденция, которая останется актуальной в 2019 году — это снижение суммы среднего чека по безналичным платежам. Мы связываем это с тем, что россияне все чаще используют карты для оплаты ежедневных покупок. Этот факт особенно важно учитывать малому и среднему бизнесу, магазинам шаговой доступности, где, как правило, клиенты совершают небольшие покупки первой необходимости.

Виден существенный рост безналичных в категориях «фастфуд», «супермаркеты» и «салоны красоты», а также в кафе различного формата типа «кофе с собой» и недорогих точках по продаже кофе. В категории «салоны красоты» драйвером роста является продолжающийся бум барбершопов и салонов бюджетного сегмента.

По нашей статистике, наиболее быстро развивающиеся с точки зрения роста безналичных платежей, помимо Москвы и Петербурга, — это регионы Сибири, в частности Омск, Новосибирск и Иркутск, а также Дальний Восток — Хабаровск и Владивосток. Хорошие показатели и в Нижнем Новгороде. В целом это соответствует трендам регионального развития в России. Все больше россиян предпочитают платить банковскими картами, что означает дальнейший рост интереса к эквайрингу у бизнеса в регионах в обозримом будущем.