Заполняем путевые листы с 1 марта 2019 года по-новому

Путевые листы с 1 марта 2019 года должны заполняться по обновленной форме. Ознакомимся с ее новыми реквизитами и образцом.

Путевой лист: какую форму использовать

Законодатель предписывает всем ИП и организациям, перевозящим пассажиров или грузы, применять путевые листы (п. 2 ст. 6 Устава автомобильного транспорта) и устанавливает перечень обязательных реквизитов, которые должны в таких листах отражаться. Этот перечень содержится в приказе Минтранса России от 18.09.2008 № 152. Данный норматив распространяется на все типы ТС: по нему, к примеру, составляется документация на общественный транспорт, формируется применяемый в 2019 году путевой лист грузового автомобиля индивидуального предпринимателя и юрлиц.

Специальной формы для составления листа не утверждено: хозяйствующий субъект разрабатывает ее самостоятельно, но так, чтобы она соответствовала приказу № 152. Есть форма № 3, давно введенная Госкомстатом, но в ней нет ряда реквизитов, которые требуются по данному приказу. Однако ее можно использовать как основу для составления правильной формы.

Путевой лист: что нового в заполнении

Путевые листы с 1 марта 2019 года должны составляться в соответствии с новой редакцией приказа № 152. Она отличается от предыдущей тем, что:

предусматривает использование понятия «парковка» (вместо таких понятий, как «гараж», «стояночное место» и др., употреблявшихся в предшествующей версии приказа для обозначения места стационарного расположения ТС);

предусматривает указание в листе не только сведений о предрейсовом контроле ТС (как в предыдущей редакции), но и о предсменном;

предписывает оформлять лист до выхода ТС в первый рейс, если его длительность больше продолжительности рабочего дня, либо до начала первого рейса из тех нескольких, что осуществляются в течение рабочего дня (раньше лист выписывался либо на один день, либо на срок в пределах месяца вне зависимости от длительности и количества рейсов).

В остальном изменений нет. Основные правила заполнения путевых листов в 2019 году не поменялись.

В форме листа, используемой предприятием, должны присутствовать графы, в которых есть возможность отразить сведения в соответствии с новой редакцией приказа № 152. Образец нового путевого листа - 2019 рассмотрим дальше.

Путевой лист легкового (грузового) авто организации (индивидуального предпринимателя): образец

С учетом новых требований в листе должны показываться (п. 3 Обязательных реквизитов, утвержденных приказом № 152):

Название и номер документа. Срок действия, определяемый исходя из: даты начала рейса (если он совершается в течение суток); даты начала и окончания рейса (если он совершается более суток). Сведения о собственнике ТС, на которое составляется лист: название юрлица (Ф.И.О. ИП); адрес, телефон; номер ЕГРЮЛ (ЕГРИП). Сведения о самом ТС: тип; модель (и модель прицепа, если он используется); номер; данные по одометру — на момент выезда с парковки и к моменту возвращения на стоянку; дата и время выезда с парковки и возвращения на парковочное место; дата и время проведения технического контроля (при наличии необходимости его проведения). Сведения о водителе ТС: Ф.И.О.; даты и время медосмотров — предрейсового и послерейсового.

Предприятие также вправе размещать на листе любые иные реквизиты — на свое усмотрение.

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Путевой лист с 1 марта 2019 года должен включать реквизиты, соответствующие новой редакции приказа № 152. Изменения не радикальны, но касаются сразу нескольких частей документа. Поэтому используемые старые формы предприятию необходимо обновить.