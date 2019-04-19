Заполняем путевые листы с 1 марта 2019 года по-новому

Путевой лист: какую форму использоватьЗаконодатель предписывает всем ИП и организациям, перевозящим пассажиров или грузы, применять путевые листы (п. 2 ст. 6 Устава автомобильного транспорта) и устанавливает перечень обязательных реквизитов, которые должны в таких листах отражаться. Этот перечень содержится в приказе Минтранса России от 18.09.2008 № 152. Данный норматив распространяется на все типы ТС: по нему, к примеру, составляется документация на общественный транспорт, формируется применяемый в 2019 году путевой лист грузового автомобиля индивидуального предпринимателя и юрлиц.
Специальной формы для составления листа не утверждено: хозяйствующий субъект разрабатывает ее самостоятельно, но так, чтобы она соответствовала приказу № 152. Есть форма № 3, давно введенная Госкомстатом, но в ней нет ряда реквизитов, которые требуются по данному приказу. Однако ее можно использовать как основу для составления правильной формы.
Путевой лист: что нового в заполненииПутевые листы с 1 марта 2019 года должны составляться в соответствии с новой редакцией приказа № 152. Она отличается от предыдущей тем, что:
- предусматривает использование понятия «парковка» (вместо таких понятий, как «гараж», «стояночное место» и др., употреблявшихся в предшествующей версии приказа для обозначения места стационарного расположения ТС);
- предусматривает указание в листе не только сведений о предрейсовом контроле ТС (как в предыдущей редакции), но и о предсменном;
- предписывает оформлять лист до выхода ТС в первый рейс, если его длительность больше продолжительности рабочего дня, либо до начала первого рейса из тех нескольких, что осуществляются в течение рабочего дня (раньше лист выписывался либо на один день, либо на срок в пределах месяца вне зависимости от длительности и количества рейсов).
В форме листа, используемой предприятием, должны присутствовать графы, в которых есть возможность отразить сведения в соответствии с новой редакцией приказа № 152. Образец нового путевого листа - 2019 рассмотрим дальше.
Путевой лист легкового (грузового) авто организации (индивидуального предпринимателя): образецС учетом новых требований в листе должны показываться (п. 3 Обязательных реквизитов, утвержденных приказом № 152):
- Название и номер документа.
- Срок действия, определяемый исходя из:
- даты начала рейса (если он совершается в течение суток);
- даты начала и окончания рейса (если он совершается более суток).
- Сведения о собственнике ТС, на которое составляется лист:
- название юрлица (Ф.И.О. ИП);
- адрес, телефон;
- номер ЕГРЮЛ (ЕГРИП).
- Сведения о самом ТС:
- тип;
- модель (и модель прицепа, если он используется);
- номер;
- данные по одометру — на момент выезда с парковки и к моменту возвращения на стоянку;
- дата и время выезда с парковки и возвращения на парковочное место;
- дата и время проведения технического контроля (при наличии необходимости его проведения).
- Сведения о водителе ТС:
- Ф.И.О.;
- даты и время медосмотров — предрейсового и послерейсового.
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Путевой лист с 1 марта 2019 года должен включать реквизиты, соответствующие новой редакции приказа № 152. Изменения не радикальны, но касаются сразу нескольких частей документа. Поэтому используемые старые формы предприятию необходимо обновить.