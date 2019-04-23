Из полиции пришел запрос о документах. Как ответить?

В этом видео я рассказываю о том, что делать если вы получили запрос из органов полиции о предоставлении информации или документов: отвечать на такой запрос или нет?

Является ли такой запрос началом полицейской проверки в отношении вашего бизнеса?

Если вы получили запрос — означает ли это, что уголовное дело в отношении вас уже возбуждено? Каковы последствия того, если вы на запрос информации не ответите? Каковы последствия того, если вы на запрос о предоставлении документов не ответите?