Внесение изменений в ЕГРЮЛ: пошаговая инструкция

Как оформить документы, необходимые для корректировки сведений, хранящихся в базе данных, и какие способы получения информации о наличии или отсутствии обновлений в реестре.
ЕГРЮЛ: общие сведенияЕдиный государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) — это база данных, содержащая информацию обо всех функционирующих на территории России компаниях. Сведения о физических лицах в него не включаются, а вот найти реквизиты некоммерческих организаций или крестьянско-фермерских хозяйств в нем вполне возможно.
В соответствии с п. 1 ст. 5 федерального закона «О государственной регистрации...» от 08.08.2001 № 129 сведения о компании, хранящиеся в реестре, включают:
- ее наименование;
- дату госрегистрации;
- адрес местонахождения;
- проведенные в отношении предприятия процедуры реорганизации и ликвидации;
- изменения, внесенные в учредительные документы компании и иные источники информации;
- данные учредителей и руководителей;
- виды экономической деятельности, осуществляемой предприятием;
- в том случае, если в отношении компании ведется процедура банкротства, — стадия, на которой она находится.
Виды изменений, вносимых в ЕГРЮЛВ зависимости от того, корректируется информация, содержащаяся в уставных документах компании или нет, порядок внесения изменений в ЕГРЮЛ несколько отличается.
К корректировкам устава, подлежащим внесению в ЕГРЮЛ, относятся правки, изменяющие:
- название компании;
- организационную структуру;
- размер уставного капитала;
- представительства компании и ее дочерние подразделения и пр.
- лица, занимающего должность директора;
- состава участников юрлица;
- ранее поданных в налоговую регистрационных документов, если в них были допущены ошибки.
Регистрация изменений в ЕГРЮЛ: последовательность действийЧтобы внести в реестр юрлиц изменения, связанные с корректировкой устава, необходимо выполнить следующие действия:
- Общим решением участников общества или единоличным решением его единственного учредителя внести правки в действующий устав организации.
- Подготовить документы, необходимые для государственной регистрации внесенных в устав изменений (их перечень приведен ниже) и передать их в налоговый орган. Это можно сделать следующими способами:
- лично обратившись в территориальное отделение ФНС, в котором зарегистрировано предприятие;
- направив в его адрес почтовое отправление с уведомлением о вручении получателю;
- передав электронный транспортный контейнер, зашифрованный цифровой подписью, через телекоммуникационные каналы связи.
- Получить лист записи ЕГРЮЛ, содержащий обновленные сведения о предприятии.
Перечень документов, необходимых для внесения изменений в ЕГРЮЛЧтобы внести поправки, необходимость в которых возникла в результате корректировки сведений, содержащихся в уставных документах, в ФНС, в соответствии с п. 1 ст. 17 ФЗ № 129, необходимо передать:
- заверенное нотариусом заявление по форме Р13001;
- 2 экземпляра обновленной версии устава;
- копии документов, на основании которых устав был изменен (протокол общего собрания учредителей или решение единственного участника);
- протокол собрания учредителей юрлица или решение единственного учредителя;
- квитанцию об уплате госпошлины;
- доверенность на выполнение действий от имени юрлица, если документы подает человек, не обладающий правом на совершение таких действий.
- составленное по форме Р14001 заявление;
- копии документов, на основании которых в ЕГРЮЛ вносятся новые сведения (например, копия договора дарения, купли-продажи, протокол собрания учредителей и пр.);
- в случае необходимости — доверенность, оформленную на имя лица, представляющего сведения в регистрационный орган.
Форма заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ при изменении устава (Р13001)Внесение изменений в устав влечет за собой возникновение необходимости в представлении актуальных сведений в ФНС, на основании которых ее сотрудники самостоятельно внесут корректировки в ЕГРЮЛ. Документом, содержащим такие сведения, является заявление, составленное по форме Р13001, приведенной в приложении № 4 приказа № ММВ-7-6/25@.
В заявлении необходимо указать:
- наименование, ИНН и ОГРН юрлица;
- юридический адрес компании;
- отметку о том, что основанием для вносимых изменений является соблюдение требований действующего законодательства;
- реквизиты физических лиц, организаций, иных участников юрлица;
- реквизиты управляющей организации, управляющего или физического лица, которое может представлять интересы организации без оформления доверенности;
- данные заявителя.
Заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ: форма Р14001В том случае, если изменения, которые должны быть зафиксированы в ЕГРЮЛ, не имеют отношения к уставным документам, в налоговую подается заявление, составленное по форме Р14001, приведенной в приложении № 6 к приказу № ММВ-7-6/25@. Заявление составляется по алгоритму, приведенному выше, за исключением того, что в нем должна быть приведена причина обращения в ФНС (указывается посредством внесения цифры «1» в соответствующее поле документа).
Заполнить документ можно как вручную, так и при помощи компьютера. Специалистами ФНС разработан программный продукт, который позволяет автоматизировать процесс заполнения документов, необходимых для внесения изменений в ЕГРЮЛ. Скачать программу, а также ознакомиться с подробной инструкцией по ее заполнению можно, перейдя по ссылке https://www.nalog.ru/rn77/program//5961277/.
Госпошлина за внесение изменений в ЕГРЮЛ в 2018 2019 годуВ соответствии с подп. 3 п. 1 ст. 333.33 НК РФ внесение изменений в учредительные документы облагается госпошлиной в размере, составляющем 20% от суммы пошлины, взимаемой за регистрацию юрлица. Согласно подп. 1 п. 1 этой же статьи размер пошлины, уплачиваемой при регистрации, в 2019 году составляет 4 000&nbs;рублей. Это значит, что за внесение правок в устав придется заплатить 800 рублей.
Размер обязательного платежа, взимаемого с юридических лиц, при внесении ими изменений в ЕГРЮЛ, не связанных с уставными документами, законом не установлен. Это значит, что правки такого рода можно вносить в реестр абсолютно бесплатно.
При этом стоит помнить, что за получение актуальной выписки из ЕГРЮЛ, содержащей обновленные данные, придется заплатить. В соответствии с п. 1 постановления Правительства РФ «О размере платы...» от 19.05.2014 № 462 оплата составит:
- 200 рублей — за выдачу сведений в форме бумажной справки с соблюдением установленного законом срока предоставления информации;
- 400 рублей — за выдачу сведений в форме бумажной справки в день обращения.
Срок внесения изменений в ЕГРЮЛВнести изменения в ЕГРЮЛ необходимо с соблюдением установленных законодателем сроков. В соответствии с п. 5 ст. 5 ФЗ № 129 такую информацию необходимо передать в регистрационный орган в течение 3 дней с момента изменения сведений, подлежащих включению в реестр. Указанный срок можно не соблюдать в том случае, если меняется информация:
- о лицензиях, имеющихся у юрлица;
- ИНН налогоплательщика и дате его регистрации в налоговой;
- номере и дате регистрации лица в качестве страхователя в ПФР и ФСС.
Налоговая служба, в свою очередь, обязана зарегистрировать вносимые изменения в течение 5 дней с момента получения заявления от представителя юрлица (п. 16 приказа Минфина РФ от 30.09.2016 № 169н).
Как проверить, что внесение новых данных в ЕГРЮЛ прошло, и узнать, внесли ли данные верноПроверить внесение изменений в ЕГРЮЛ требуется обязательно, и лучше иметь документальное подтверждение завершения процедуры. После того как в реестр были внесены изменения, заявителю выдается актуальный лист записи ЕГРЮЛ, содержащий включенные в базу данных сведения. Если по каким-либо причинам лист не может быть получен непосредственно в налоговом органе (например, в том случае, если заявитель находится в другом регионе и не может лично посетить территориальное отделение ФНС), получить информацию можно и другими способами.
Прошли ли изменения в ЕГРЮЛ — узнать это можно, заказав выписку из реестра через интернет. В готовом документе будут отражены все сведения, находящиеся в реестре на момент запроса. Также чтобы узнать, внесли ли изменения в ЕГРЮЛ, можно воспользоваться сервисом https://service.nalog.ru/uwsfind.do, который позволяет получить актуальные сведения о юрлице, в отношении которого поданы документы для регистрации в ФНС.
***
Итак, чтобы внести изменения в ЕГРЮЛ, необходимо обратиться в налоговую службу с заявлением, составленным по установленной законодателем форме (Р13001 — если изменения внесены в устав, Р14001 — если корректировке подлежит только та информация, которая содержится в реестре). Подать заявление о корректировке сведений необходимо в течение 3 дней с момента возникновения изменений в организации. Несоблюдение указанного срока может повлечь за собой наложение штрафа на представителя организации, допустившего такое нарушение. Узнать, прошли ли изменения в ЕГРЮЛ, можно, получив лист записи в реестр либо воспользовавшись специальным интернет-сервисом.