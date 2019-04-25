Внесение изменений в ЕГРЮЛ: пошаговая инструкция

Как оформить документы, необходимые для корректировки сведений, хранящихся в базе данных, и какие способы получения информации о наличии или отсутствии обновлений в реестре.

ЕГРЮЛ: общие сведения

Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) — это база данных, содержащая информацию обо всех функционирующих на территории России компаниях. Сведения о физических лицах в него не включаются, а вот найти реквизиты некоммерческих организаций или крестьянско-фермерских хозяйств в нем вполне возможно.

В соответствии с п. 1 ст. 5 федерального закона «О государственной регистрации...» от 08.08.2001 № 129 сведения о компании, хранящиеся в реестре, включают:

ее наименование;

дату госрегистрации;

адрес местонахождения;

проведенные в отношении предприятия процедуры реорганизации и ликвидации;

изменения, внесенные в учредительные документы компании и иные источники информации;

данные учредителей и руководителей;

виды экономической деятельности, осуществляемой предприятием;

в том случае, если в отношении компании ведется процедура банкротства, — стадия, на которой она находится.

В процессе функционирования предприятие может скорректировать сведения, ранее внесенные в реестр. К примеру, в компании может поменяться директор или один из ее участников решит продать свою долю третьему лицу. Такие изменения необходимо своевременно регистрировать в налоговой, т. к. актуальность сведений, содержащихся в реестре, важна не только для государственных органов, но и для контрагентов, работающих с предприятием.

Виды изменений, вносимых в ЕГРЮЛ

В зависимости от того, корректируется информация, содержащаяся в уставных документах компании или нет, порядок внесения изменений в ЕГРЮЛ несколько отличается.

К корректировкам устава, подлежащим внесению в ЕГРЮЛ, относятся правки, изменяющие:

название компании;

организационную структуру;

размер уставного капитала;

представительства компании и ее дочерние подразделения и пр.

Не требуют внесения в устав, но подлежат регистрации в налоговой службе изменения:

лица, занимающего должность директора;

состава участников юрлица;

ранее поданных в налоговую регистрационных документов, если в них были допущены ошибки.

Регистрация изменений в ЕГРЮЛ: последовательность действий

Чтобы внести в реестр юрлиц изменения, связанные с корректировкой устава, необходимо выполнить следующие действия:

Общим решением участников общества или единоличным решением его единственного учредителя внести правки в действующий устав организации. Подготовить документы, необходимые для государственной регистрации внесенных в устав изменений (их перечень приведен ниже) и передать их в налоговый орган. Это можно сделать следующими способами: лично обратившись в территориальное отделение ФНС, в котором зарегистрировано предприятие; направив в его адрес почтовое отправление с уведомлением о вручении получателю; передав электронный транспортный контейнер, зашифрованный цифровой подписью, через телекоммуникационные каналы связи. Получить лист записи ЕГРЮЛ, содержащий обновленные сведения о предприятии.

По итогам рассмотрения обращения в реестр вносятся коррективы.

Перечень документов, необходимых для внесения изменений в ЕГРЮЛ

Чтобы внести поправки, необходимость в которых возникла в результате корректировки сведений, содержащихся в уставных документах, в ФНС, в соответствии с п. 1 ст. 17 ФЗ № 129, необходимо передать:

заверенное нотариусом заявление по форме Р13001;

2 экземпляра обновленной версии устава;

копии документов, на основании которых устав был изменен (протокол общего собрания учредителей или решение единственного участника);

протокол собрания учредителей юрлица или решение единственного учредителя;

квитанцию об уплате госпошлины;

доверенность на выполнение действий от имени юрлица, если документы подает человек, не обладающий правом на совершение таких действий.

Внесение изменений, не связанных с исправлением уставных документов, пошлиной не облагается. В этом случае в ФНС потребуется представить:

составленное по форме Р14001 заявление;

копии документов, на основании которых в ЕГРЮЛ вносятся новые сведения (например, копия договора дарения, купли-продажи, протокол собрания учредителей и пр.);

в случае необходимости — доверенность, оформленную на имя лица, представляющего сведения в регистрационный орган.

Форма заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ при изменении устава (Р13001)

Внесение изменений в устав влечет за собой возникновение необходимости в представлении актуальных сведений в ФНС, на основании которых ее сотрудники самостоятельно внесут корректировки в ЕГРЮЛ. Документом, содержащим такие сведения, является заявление, составленное по форме Р13001, приведенной в приложении № 4 приказа № ММВ-7-6/25@

В заявлении необходимо указать:

наименование, ИНН и ОГРН юрлица;

юридический адрес компании;

отметку о том, что основанием для вносимых изменений является соблюдение требований действующего законодательства;

реквизиты физических лиц, организаций, иных участников юрлица;

реквизиты управляющей организации, управляющего или физического лица, которое может представлять интересы организации без оформления доверенности;

данные заявителя.

После заполнения документа его потребуется заверить у нотариуса.

Заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ: форма Р14001

В том случае, если изменения, которые должны быть зафиксированы в ЕГРЮЛ, не имеют отношения к уставным документам, в налоговую подается заявление, составленное по форме Р14001, приведенной в приложении № 6 к приказу № ММВ-7-6/25@ . Заявление составляется по алгоритму, приведенному выше, за исключением того, что в нем должна быть приведена причина обращения в ФНС (указывается посредством внесения цифры «1» в соответствующее поле документа).

Заполнить документ можно как вручную, так и при помощи компьютера. Специалистами ФНС разработан программный продукт, который позволяет автоматизировать процесс заполнения документов, необходимых для внесения изменений в ЕГРЮЛ. Скачать программу, а также ознакомиться с подробной инструкцией по ее заполнению можно, перейдя по ссылке https://www.nalog.ru/rn77/program//5961277/.

Госпошлина за внесение изменений в ЕГРЮЛ в 2018 2019 году

В соответствии с подп. 3 п. 1 ст. 333.33 НК РФ внесение изменений в учредительные документы облагается госпошлиной в размере, составляющем 20% от суммы пошлины, взимаемой за регистрацию юрлица. Согласно подп. 1 п. 1 этой же статьи размер пошлины, уплачиваемой при регистрации, в 2019 году составляет 4 000&nbs;рублей. Это значит, что за внесение правок в устав придется заплатить 800 рублей.

Размер обязательного платежа, взимаемого с юридических лиц, при внесении ими изменений в ЕГРЮЛ, не связанных с уставными документами, законом не установлен. Это значит, что правки такого рода можно вносить в реестр абсолютно бесплатно.

При этом стоит помнить, что за получение актуальной выписки из ЕГРЮЛ, содержащей обновленные данные, придется заплатить. В соответствии с п. 1 постановления Правительства РФ «О размере платы...» от 19.05.2014 № 462 оплата составит:

200 рублей — за выдачу сведений в форме бумажной справки с соблюдением установленного законом срока предоставления информации;

400 рублей — за выдачу сведений в форме бумажной справки в день обращения.

Получить выписку можно и бесплатно, воспользовавшись возможностями предоставляемого ФНС сервиса, расположенного по адресу https://egrul.nalog.ru/

Срок внесения изменений в ЕГРЮЛ

Внести изменения в ЕГРЮЛ необходимо с соблюдением установленных законодателем сроков. В соответствии с п. 5 ст. 5 ФЗ № 129 такую информацию необходимо передать в регистрационный орган в течение 3 дней с момента изменения сведений, подлежащих включению в реестр. Указанный срок можно не соблюдать в том случае, если меняется информация:

о лицензиях, имеющихся у юрлица;

ИНН налогоплательщика и дате его регистрации в налоговой;

номере и дате регистрации лица в качестве страхователя в ПФР и ФСС.

Нарушение указанного срока представления изменений в налоговый орган влечет за собой, в соответствии с п. 3 ст. 14.25 КоАП РФ, вынесение предупреждения или наложение штрафа в размере 5 000 рублей на представителя организации, допустившего такое нарушение.

Налоговая служба, в свою очередь, обязана зарегистрировать вносимые изменения в течение 5 дней с момента получения заявления от представителя юрлица (п. 16 приказа Минфина РФ от 30.09.2016 № 169н).

Как проверить, что внесение новых данных в ЕГРЮЛ прошло, и узнать, внесли ли данные верно

Проверить внесение изменений в ЕГРЮЛ требуется обязательно, и лучше иметь документальное подтверждение завершения процедуры. После того как в реестр были внесены изменения, заявителю выдается актуальный лист записи ЕГРЮЛ, содержащий включенные в базу данных сведения. Если по каким-либо причинам лист не может быть получен непосредственно в налоговом органе (например, в том случае, если заявитель находится в другом регионе и не может лично посетить территориальное отделение ФНС), получить информацию можно и другими способами.

Прошли ли изменения в ЕГРЮЛ — узнать это можно, заказав выписку из реестра через интернет. В готовом документе будут отражены все сведения, находящиеся в реестре на момент запроса. Также чтобы узнать, внесли ли изменения в ЕГРЮЛ, можно воспользоваться сервисом https://service.nalog.ru/uwsfind.do, который позволяет получить актуальные сведения о юрлице, в отношении которого поданы документы для регистрации в ФНС.

***

Итак, чтобы внести изменения в ЕГРЮЛ, необходимо обратиться в налоговую службу с заявлением, составленным по установленной законодателем форме (Р13001 — если изменения внесены в устав, Р14001 — если корректировке подлежит только та информация, которая содержится в реестре). Подать заявление о корректировке сведений необходимо в течение 3 дней с момента возникновения изменений в организации. Несоблюдение указанного срока может повлечь за собой наложение штрафа на представителя организации, допустившего такое нарушение. Узнать, прошли ли изменения в ЕГРЮЛ, можно, получив лист записи в реестр либо воспользовавшись специальным интернет-сервисом.