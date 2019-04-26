Как налоговики проверяют цены

Каждый хозяйствующий субъект, будь то организация или ИП, в своей работе сталкивается с понятием «цена». Под рыночной ценой сделки для целей налогового контроля может пониматься разная цена в зависимости от конкретной ситуации.

Это может быть как цена, определенная самим налогоплательщиком, так и цена, определенная налоговыми органами, или цена, определенная, например, по итогам биржевых торгов. О том, как проверяют цену налоговые органы, пойдет речь в данной статье.

С 2012 года на налоговые органы возложена обязанность по осуществлению налогового контроля в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами в порядке, определенном разделом V.1 НК РФ, который введен Федеральным законом от 18.07.2011 N227-ФЗ.

Рыночными признаются цены, применяемые в сделках, сторонами которых являются лица, не признаваемые взаимозависимыми, а также доходы, получаемые лицами, являющимися сторонами таких сделок.

Налоговый контроль в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами осуществляется ФНС России (п. 1 ст. 105.17 НК РФ).

Определение в целях налогообложения доходов (прибыли, выручки) взаимозависимых лиц, являющихся сторонами сделки, недополученных вследствие отличия коммерческих и (или) финансовых условий сделки от условий такой же сделки, сторонами которой являются лица, не признаваемые взаимозависимыми, производится ФНС России с применением методов, установленных главой 14.3 НК РФ.

При этом из положений раздела V.1 НК РФ следует, что сделки между взаимозависимыми лицами можно разделить на две группы:

контролируемые, признаваемые таковыми при соблюдении положений статьи 105.14 НК РФ;

иные сделки между взаимозависимыми лицами.

В отношении контролируемых сделок на налогоплательщиков возложена обязанность:

по уведомлению налоговых органов о совершении таких сделок (п. 1 ст. 105.16 НК РФ);

по подготовке и представлению документации, предусмотренной пунктами 1–2 статьи 105.15 НК РФ при проведении проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами (ст. 105.15, п. п. 6–7 ст. 105.17 НК РФ).

В отношении иных сделок между взаимозависимыми лицами, не подпадающих под критерии контролируемых, представление уведомления и документации, определенной пунктами 1–2 статьи 105.15 НК РФ, не предусмотрено.

При определении для целей статьи 105.14 НК РФ суммы доходов по сделкам ФНС России вправе проверить соответствие сумм полученных доходов по сделкам рыночному уровню с применением методов, предусмотренных положениями главы 14.3 НК РФ (п. 9 ст. 105.14 НК РФ).

Следовательно, по общему правилу в случаях, не предусмотренных разделом V.1 НК РФ, налоговые органы не вправе оспаривать цену товаров, указанную сторонами сделки и учтенную при налогообложении.

По неконтролируемым сделкам контроль соответствия цен рыночным может быть предметом выездных и камеральных проверок, проводимых территориальными налоговыми органами, в случаях если использование рыночных цен предусмотрено главами части второй НК РФ при исчислении налогов по отдельным операциям налогоплательщика.

В случаях установления фактов уклонения от налогообложения в результате манипулирования налогоплательщиком ценами в сделках необходимо доказывать получение налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды, в том числе с применением методов, установленных главой 14.3 НК РФ.

Контроль цены, если контрагенты не взаимозависимые

Согласно пункту 1 статьи 105.3 НК РФ в случае, если в сделках между взаимозависимыми лицами создаются или устанавливаются коммерческие или финансовые условия, отличные от тех, которые имели бы место в сделках между лицами, не являющимися взаимозависимыми, то любые доходы (прибыль, выручка), которые могли бы быть получены одним из этих лиц, но вследствие указанного отличия не были им получены, учитываются для целей налогообложения у этого лица.

В соответствии с пунктом 2 статьи 105.3 НК РФ определение в целях налогообложения доходов (прибыли, выручки) взаимозависимых лиц, являющихся сторонами сделки, которые могли бы быть получены этими лицами, но не были получены вследствие отличия коммерческих и (или) финансовых условий указанной сделки от коммерческих и (или) финансовых условий такой же сделки, сторонами которой являются лица, не признаваемые взаимозависимыми, производится федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов (ФНС России), с применением методов, установленных главой 14.3 НК РФ.

При этом, исходя из совокупности норм статьи 105.17 НК РФ, ценовая проверка проводится ФНС России только в отношении сделок между взаимозависимыми лицами, признаваемых контролируемыми на основании положений статьи 105.14 НК РФ. В силу абзаца 3 пункта 1 статьи 105.17 НК РФ контроль соответствия цен, примененных в контролируемых сделках, рыночным ценам не может быть предметом выездных и камеральных проверок.

На территориальные налоговые органы пунктом 6 статьи 105.16 НК РФ возложена обязанность известить ФНС России в случае обнаружения факта совершения контролируемых сделок при проведении налоговой проверки или налогового мониторинга и направить полученные им сведения о таких сделках.

Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что территориальные налоговые органы на сегодняшний день не наделены полномочиями по проведению ценовых проверок сделок между взаимозависимыми лицами (в том числе и неконтролируемых). Вместе с тем в Письме Минфина России от 18.10.2012 N03—01—18/8—145 была высказана позиция, что в отношении сделок между взаимозависимыми лицами, не подпадающих под критерии контролируемых сделок, контроль соответствия цен рыночным может быть предметом выездных и камеральных проверок, проводимых территориальными налоговыми органами, в случаях если использование рыночных цен предусмотрено главами части второй НК РФ при исчислении налогов по отдельным операциям налогоплательщика.

В частности, при реализации товаров (работ, услуг) по товарообменным (бартерным) операциям, при передаче товаров (результатов выполненных работ, оказании услуг) при оплате труда в натуральной форме. При этом в целях определения фактической цены сделки, в которой предполагается занижение суммы подлежащего уплате налога, возможно применять методы, установленные главой 14.3 НК РФ.

Аналогичный вывод содержится в Письме Минфина России от 19.06.2015 N03—01—18/35527. В свою очередь, налоговое ведомство (письмо ФНС России от 16.09.2014 N ЕД4—2/18674@) разъяснило, что положения НК РФ лишь разграничивают полномочия в части налогового контроля цен в сделках по уровням системы налоговых органов в РФ:

проверка соответствия цен в контролируемых сделках осуществляется непосредственно ФНС России;

проверка цен в сделках между взаимозависимыми лицами, но которые не признаются контролируемыми, может проводиться территориальными налоговыми органами в ходе камеральной или выездной налоговой проверки.

Однако Президиум ВС РФ в Обзоре практики рассмотрения судами дел, связанных с применением отдельных положений раздела V.1 и статьи 269 НК РФ (утвержденном 16.02.2017, далее — Обзор), указал, что налоговый контроль за соответствием примененных налгоплательщиком цен рыночному уровню осуществляется непосредственно ФНС России и не может выступать предметом выездных и камеральных проверок, проводимых нижестоящими налоговыми инспекциями. Поэтому при проведении выездной налоговой проверки территориальная налоговая инспекция вышла за пределы предоставленных ей полномочий, произведя на основании положений главы 14.3 НК РФ корректировку цен по сделкам с взаимозависимыми лицами, не являющимся контролируемыми.

В свою очередь, из пункта 3 Обзора также следует, что по общему правилу налоговые органы не вправе оспаривать цену товаров (работ, услуг), указанную сторонами неконтролируемой сделки и учтенную при налогообложении. Несоответствие примененной налогоплательщиком цены рыночному уровню само по себе не свидетельствует о получении необоснованной налоговой выгоды, возникновении у него недоимки, определяемой исходя из выявленной ценовой разницы.

При этом многократное отклонение цены сделки от рыночного уровня может учитываться в качестве одного из признаков получения необоснованной налоговой выгоды в совокупности и взаимосвязи с иными обстоятельствами, указывающими на несоответствие между оформлением сделки и содержанием финансово-хозяйственной операции (взаимозависимость сторон сделки, создание организации незадолго до совершения хозяйственной операции, использование особых форм расчетов и сроков платежей и т. п. В частности, когда цена сделки многократно (в десятки раз) занижена относительно рыночного уровня.

В то же время, если использование рыночных цен при исчислении налогов по отдельным операциям налогоплательщика предусмотрено главами части второй НК РФ, в этих целях налоговые инспекции в рамках камеральных и выездных проверок вправе применять методы определения доходов (выручки, прибыли), предусмотренные главой 14.3 НК РФ.

На приведенную выше позицию ВС РФ в настоящее время ориентируется и ФНС России (смотрите, например, письмо ФНС России от 27.11.2017 N ЕД4—13/23938@).

Следовательно, по общему правилу территориальные налоговые органы не вправе оспаривать цену товаров (работ, услуг), указанную сторонами сделки, в том числе являющимися взаимозависимыми лицами, и учтенную при налогообложении.

Если налоговым органом оспаривается соответствие отраженной в налоговом учете операции ее действительному экономическому смыслу, то многократное отклонение цены сделки от рыночного уровня может учитываться в качестве одного из признаков получения необоснованной налоговой выгоды только в совокупности и взаимосвязи с иными обстоятельствами, порочащими деловую цель сделки.

При этом представители ИФНС вправе применять методы определения доходов (выручки, прибыли), предусмотренные главой 14.3 НК РФ, если использование рыночных цен прямо предусмотрено соответствующими нормами глав 21, 23, 25 НК РФ и пр.

Контроль цен Центральным аппаратом ФНС России

Из пункта 1 статьи 105.17 НК РФ следует, что контроль соответствия цен и проверка полноты и правильности исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами проводится ФНС России только в отношении контролируемых сделок между взаимозависимыми лицами в рамках специальных «ценовых» проверок.

В соответствии с пунктом 1 статьи 105.14 НК РФ в целях НК РФ контролируемыми сделками признаются сделки между взаимозависимыми лицами (с учетом особенностей, предусмотренных ст. 105.14 НК РФ). Признание сделок контролируемыми производится с учетом положений пункта 13 статьи 105.3 НК РФ, предусматривающего распространение правил раздела V.1 НК РФ на сделки, осуществление которых влечет необходимость учета хотя бы одной стороной таких сделок доходов, расходов и (или) стоимости добытых полезных ископаемых, что приводит к увеличению и (или) уменьшению налоговой базы по налогам, предусмотренным пунктом 4 статьи 105.3 НК РФ, а именно:

налога на прибыль организаций;

НДФЛ, уплачиваемого в соответствии со статьей 227 НК РФ;

НДПИ (в случае, если одна из сторон сделки является налогоплательщиком указанного налога, и предметом сделки является добытое полезное ископаемое, признаваемое для налогоплательщика объектом налогообложения НДПИ, при добыче которых налогообложение производится по налоговой ставке, установленной в процентах);

НДС (в случае, если одной из сторон сделки является организация, не являющаяся налогоплательщиком НДС или освобожденная от исполнения обязанностей налогоплательщика по НДС).

В случае выявления занижения сумм, указанных в пункте 4 статьи 105.3 НК РФ налогов или завышения суммы убытка, определяемого в соответствии с главой 25 НК РФ, ФНС России производятся корректировки соответствующих налоговых баз. Взаимозависимость участников сделки может являться основанием для корректировки их доходов по правилам раздела V.1 НК РФ, если в отношении этой сделки соблюдается вся совокупность условий, при наличии которых она признается контролируемой.

Соответственно, доначисление НДС ФНС России в рассматриваемой ситуации возможно в том случае, если в рамках контролируемой сделки арендатор не является налогоплательщиком НДС или освобожден от исполнения обязанностей налогоплательщика по НДС. При этом в отношении контролируемой сделки с взаимозависимым лицом налоговая база по НДС может быть скорректирована ФНС России при условии, если ФНС России докажет, что цена, примененная в сделке, не является рыночной, и это привело к занижению суммы НДС.

Для определения доходов (прибыли, выручки) в сделках, сторонами которых являются взаимозависимые лица, ФНС России в целях применения методов, предусмотренных статьей 105.7 НК РФ, производит сопоставление таких сделок или совокупности таких сделок (анализируемая сделка) с одной или несколькими сделками, сторонами которых не являются взаимозависимые лица.

При проведении налогового контроля в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами ФНС России использует:

метод сопоставимых рыночных цен; метод цены последующей реализации; затратный метод; метод сопоставимой рентабельности; метод распределения прибыли.

Метод сопоставимых рыночных цен является приоритетным для определения для целей налогообложения соответствия цен, примененных в сделках, рыночным ценам, если иное не предусмотрено пунктом 2 статьи 105.10 НК РФ. Применение иных методов, указанных в подпунктах 2–5 пункта 1 статьи 105.7 НК РФ, допускается в случае, если применение метода сопоставимых рыночных цен невозможно либо если его применение не позволяет обоснованно сделать вывод о соответствии или несоответствии цен, примененных в сделках, рыночным ценам для целей налогообложения.

Таким образом, трансфертное ценообразование — установление в сделках между взаимозависимыми лицами цен, отличных от рыночных. Для целей налогообложения цену контролируемой сделки может проверить ФНС, а неконтролируемой — ИФНС, но только если сделка приводит к получению необоснованной налоговой выгоды.

При проверке инспекторы в первую очередь применяют метод сопоставимых рыночных цен, сравнивая трансфертные цены и цены сделок с не взаимозависимыми лицами. Если этот метод невозможен, применяют другие.

Следовательно, занижение рыночной цены — это всегда риск для организации. Итак, налоговики не будут проверять поголовно все сделки. Ведь, как было отмечено выше, отличие цены сделки от рыночной не может служить самостоятельнымоснованием для вывода о неисполнении участником сделки обязанности по уплате налогов. Но при наличии многократного превышения рыночной цены в совокупности с другими факторами у налоговиков будет прекрасная возможность доказать свою правоту, если дело дойдет до судебного разбирательства.