Схема с займами стала еще опаснее

Растиражированные «схемы» отмирают, выявление схем налоговиками поставлено на поток. Первыми под проверку всегда попадают выгодоприобретатели. Казалось бы, безукоризненно работающая 5-6 лет назад «схема» сегодня приводит к доначислениям.



Например, финансовая помощь взаимозависимому лицу — это практика, соответствующая обычаям делового оборота. Ни гражданское, ни налоговое, ни банковское законодательства не запрещают предпринимателям брать займы у аффилированных компаний и не указывают, как тратить деньги и средства, которые поступают на их счета. Предприниматель вправе расходовать на любые цели, даже не связанные с предпринимательской деятельностью. Но, в современных условиях этот подход к налоговой оптимизации стал рискованным.

Особенно, если это делать систематически, продолжая наращивать задолженность.



Налоговики пристально следят за такими займами, ведь если компания получает прибыль (в противном случае, она бы денег в долг не давала) и при этом ее учредители не получают доходов.

Здесь возникает противоречие с предпринимательской деятельностью, как самостоятельной, осуществляемой на свой риск деятельностью, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг (ст. 2 ГК РФ).



Рекомендую ознакомиться с исходом дела, в котором налоговикам удалось переквалифицировать займы в дивиденды. Они доказали, что ряд компаний, у которых предприниматель брал деньги в займы, были ему подконтрольны. Тем самым, он получал свободные деньги подконтрольных фирм в личное распоряжение. Причем часть денег были выведены за рубеж. Налоги с этих денег предприниматель не платил.



Верховный суд подвел итог: действия предпринимателя не были связаны с осуществлением им предпринимательской деятельности, а были направлены на создание «схемы», позволяющей выводить денежные средства на его лицевые счета (преимущественно открытые за границей) с целью последующего владения ими в личных целях и без какого-либо намерения возврата в хозяйственный оборот руководимых организаций.

Вот такой фокус. Будьте любезны заплатить налог.