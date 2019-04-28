Компании доначислили 10 млн, и она судится с обнальщиками из-за «бумажного» НДС

Ох, нелегкая эта работа — из болота тащить бегемота!

Любопытный кейс вырисовывается по результатам налоговой проверки проведенной Инспекцией ФНС России No 7 по г. Москве (дело No А40-28376/19-75-346). Инспекция доначислила крупному поставщику медицинских препаратов АО «Мединторг» НДС в размере 6,8 млн. руб. С пенями и штрафами, около 10 млн. руб.

Казалось бы, для организации с оборотом в несколько миллиардов сущие копейки. Примечателен тот факт, что в условиях тотального контроля за вычетами по НДС, налогоплательщик попытался принять к вычету «бумажный НДС» от ООО «Агентство маркетинговых коммуникаций „БЕГЕМОТ“». Якобы, эта компания изготовила рекламные ролики медицинской продукции и показывала их по телевидению. Отмечу, что об этих роликах, кроме самого ООО «АМК «БЕГЕМОТ» никому не известно. Телевизионщики указанный факт отрицают (видеофайлы с расширением МР4, никогда не принимались и не принимаются к размещению. Из-за низкого расширения такой формат непригоден для эфира).

Налоговики установили, что ООО «АМК «Бегемот» является «техническим звеном» (обваливающей площадкой), целью которой являлось создание фиктивного документооборота для подтверждения расходов по налогу на прибыль и вычетов НДС, и последующего обналичивания. Фактическое оказание услуг ООО «АМК Бегемот» заказчика отсутствовало.

Применив к деятельности АО «Мединторг» положения 54.1 НК РФ, налоговики открыли им глаза, а суд первой инстанции, выводы налоговиков поддержал.

В настоящее время, АО «Мединторг» пытается взыскать с ООО «АМК „БЕГЕМОТ“» неосновательное обогащение — 165 млн. руб. и проценты за пользование чужими деньгами в размере 28 млн. руб.

Вероятно, неучтенная наличность для медицинских представителей, это жизненная необходимость.

Вот на ней и попались. Будем следить за развитием событий?