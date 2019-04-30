Что делать, если долг не возвращают?

Шесть способов.
Направить претензию
По-хорошему любой из нижеприведенных способов должен начинаться с направления претензии должнику. Не исключено, что этим способом все и ограничится.
Инструмент — грамотно составленная претензия. Претензию направляем Почтой России ценным письмом.
Суд. Исполнительный лист направляем в банк на счет должника
Если первый вариант не сработал, лучше не затягивать с обращением в суд. После получения решения выясняем, какие банковские счета имеет должник и отправляем исполнительный лист на счет.
Инструменты: исковое заявление, заявление о предоставлении информации об открытых счетах, заявление в банк.
Суд. Исполнительный лист направляем приставам
После получения решения отправляем исполнитедьный лист приставам. Приставы занимаются розыском банковских счетов и имущества должника.
Основные инструменты: исковое заявление, заявление приставам о возбуждении исполнительного производства.
Обратиться с заявлением о признании должника банкротом
Способ для тех, кому достоверно известно о наличии у Должника ликвидного имущества, либо каких-то дополнительных «активов» (например, лицензий). После получения решения суда о взыскании долга обращаемся в суд с заявлением о признании должника банкротом.
Основные инструменты: исковое заявление, заявление о признании должника банкротом, переговоры.
Договориться
Старый добрый способ. Часто действенный. Когда стороны садятся за стол переговоров и приходят к обоюдно приемлемому варианту.
Основные инструменты: переговоры, взаимные уступки, адекватность сторон.
Суровый способ
Тоже старый, но не сильно добрый способ.
Основные инструменты: суровый взгляд, рубленые фразы.
Применять не рекомендуется в связи с риском уголовного преследования.
Самыми действенными по нашему опыту способами являются 2,4 (при условии тщательного анализа ситуации), 5.