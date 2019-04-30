Что делать, если долг не возвращают?

Шесть способов.

Направить претензию

По-хорошему любой из нижеприведенных способов должен начинаться с направления претензии должнику. Не исключено, что этим способом все и ограничится.

Инструмент — грамотно составленная претензия. Претензию направляем Почтой России ценным письмом.

Суд. Исполнительный лист направляем в банк на счет должника

Если первый вариант не сработал, лучше не затягивать с обращением в суд. После получения решения выясняем, какие банковские счета имеет должник и отправляем исполнительный лист на счет.

Инструменты: исковое заявление, заявление о предоставлении информации об открытых счетах, заявление в банк.

Суд. Исполнительный лист направляем приставам

После получения решения отправляем исполнитедьный лист приставам. Приставы занимаются розыском банковских счетов и имущества должника.

Основные инструменты: исковое заявление, заявление приставам о возбуждении исполнительного производства.

Обратиться с заявлением о признании должника банкротом

Способ для тех, кому достоверно известно о наличии у Должника ликвидного имущества, либо каких-то дополнительных «активов» (например, лицензий). После получения решения суда о взыскании долга обращаемся в суд с заявлением о признании должника банкротом.

Основные инструменты: исковое заявление, заявление о признании должника банкротом, переговоры.

Договориться

Старый добрый способ. Часто действенный. Когда стороны садятся за стол переговоров и приходят к обоюдно приемлемому варианту.

Основные инструменты: переговоры, взаимные уступки, адекватность сторон.

Суровый способ

Тоже старый, но не сильно добрый способ.

Основные инструменты: суровый взгляд, рубленые фразы.

Применять не рекомендуется в связи с риском уголовного преследования.

Самыми действенными по нашему опыту способами являются 2,4 (при условии тщательного анализа ситуации), 5.