В правительстве придумали новый налог – на сточные воды

Несмотря на недавнее обещание Дмитрия Медведева о том, что в ближайшее время в России новых налогов не будет, стало известно, что в правительстве разрабатывается новый оброк.

Как рассказал в интервью журналистам «Российской газеты» глава Росводоресурсов Дмитрий Кириллов, в настоящее время разрабатывается новый экологический налог, который заменит платежи за сброс неочищенных вод.

«Сейчас финансовым блоком правительства обсуждается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог. Такой налог может быть дополнительным стимулом для „грязных“ промышленных и коммунальных предприятий использовать современные технологии очистки», — рассказал Кириллов.

Из истории вопроса

По признанию властей, недостаточная очистка стоков приводит к тому, что крупнейшие реки Европейской части России — Волга, Дон, Урал и другие— остаются сильно загрязненными.

Ранее предлагались различные варианты исправления ситуации. Так, например, в 2016 году глава Минприроды Сергей Донской предлагал создать специальный фонд из средств, поступающих от загрязняющих воду предприятий.

Предполагалось, что деньги из него пошли бы как на строительство и модернизацию очистных сооружений, так и на оздоровление водоемов.

В настоящее время плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты определяется в соответствии с постановлением правительства и зависит как от объемов загрязняющих веществ, так и от их видов, а также от региона, где находится предприятие.

В начале апреля стало известно, что Минфин подготовил проект «шести неналоговых платежей», которые могут включить в Налоговый кодекс России. Это экологический, утилизационный и гостиничный сборы, а также плата за негативное воздействие на окружающую среду, сбор с операторов связи и выплаты перевозчиков, использующих большегрузы в своей работе.

Поначалу планировалось, что собирать подать могут уже в следующем году, однако после консультаций дату сдвинули на 2021-й.

Однако экономист Андрей Бунич усомнился, что речь идет только о регулировании основных неналоговых платежей.

«Подобные заявления звучат не первый раз. Сначала они называли это неналоговыми сборами, тихонько внедряя их, а теперь решили узаконить», — отмечает эксперт.

«Единственная цель тут только в том, чтобы выжать всеми способами побольше средств. Нисколько не думая о последствиях. Естественно, это экономику загоняет в еще большую стагнацию. Но их это не интересует», — говорит Бунич.

По его мнению, после легализации так называемых неналоговых платежей Минфин может «открыть какие-то сборы», поскольку, по его мнению, «конца подобным инициативам нет».

Опрошенные «Финансовой газетой» эксперты также отмечают, что действия Минфина в данный момент напрямую противоречат озвученным ранее требованиям президента Владимира Путина о запрете на введение новых налогов.

«Это, безусловно, нарушает заявление президента. <...> Для этого они и сделали трюк. Сначала назвали это неналоговыми сборами, долгое время приучали — „мы ж налоги не повышаем“, это просто отдельные сборы. А потом оказалось, что этих сборов огромное количество, то есть практически все подпадает — любой вид деятельности. Нет такой деятельности, по которой они не придумали сбор. А если есть, то по ним тоже есть идеи что-то сделать», — пояснил Бунич.