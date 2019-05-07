Что изменилось в расчете налога на имущество

В правила расчета и уплаты налога на имущество с 2019 г. был внесен ряд изменений. Рассмотрим эти изменения и заполним аванс по налогу на имущество в «1С».

Основные изменения налога на имущество в 2019 г.

Налог на имущество учреждения является одним из основных региональных налогов. Установлен он гл. 30 НК РФ и законами субъектов РФ и вводится в действие в соответствии с федеральным и региональным налоговым законодательством. На уровне регионов законодательные (представительные) органы субъектов РФ сами определяют налоговую ставку, порядок и сроки уплаты налога. Кроме того, органы государственной власти субъектов РФ могут устанавливать налоговые льготы дополнительно к перечню льгот, определенному в ст. 381 НК РФ.

В правила расчета и уплаты налога на имущество с 2019 г. был внесен ряд изменений: скорректирован порядок расчета налога по кадастровой стоимости, а также появились новые основания для ее изменения. Сумма налога по кадастровой стоимости теперь ежегодно будет увеличиваться не больше чем на 10%. Власти должны заранее опубликовать на официальном сайте региона список имущества для уплаты налога по кадастровой стоимости. Если такой публикации нет или имущество отсутствует в списке, то платить налог на имущество необходимо по среднегодовой стоимости как было до этого. Если в вашем регионе предусмотрены авансовые платежи, то квартальный платеж будет равен одной четвертой от суммы налога. Бывают случаи, когда власти в середине года решают исключить объект из перечня имущества для уплаты налога по кадастровой стоимости, тогда придется пересчитать налог с начала года по среднегодовой стоимости.

Внесенные изменения также коснулись и заполнения отчетности по налогу на имущество, теперь необходимо сдавать отчетность за квартал и год по новой форме, которая представлена в Приказе ФНС от 04.10.2018 №ММВ-7-21/575 «О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 31.03.2017 № ММВ-7-21/271».

Объект налога на имущество

Объектом обложения налогом на имущество признается все движимое и недвижимое имущество, которое включает в себя имущество, переданное во временное владение, в пользование и в распоряжение. Таким образом, в случае если все основные средства в учреждении имеют нулевую остаточную стоимость и числятся на балансе, то они будут признаваться объектом налогообложения по налогу на имущество до списания с учета, и учреждение в этом случает обязано представить «нулевой» расчет по авансовому платежу по налогу на имущество.

Согласно изменениям, которые вступают в силу с 1 января 2019 г. движимое имущество больше не облагается налогом.

Обращаю ваше внимание, что это изменения касаются только расчетов за 2019 г., налог на имущество за 2018 г. нужно заплатить по всему движимому имуществу 3-10 амортизационных групп и принятому на баланс после 1 января 2013 г. Следует также обратить внимание на то, что земельные участки, водные объекты и другие природные ресурсы не облагаются налогом на имущество, хотя и учитываются в составе основных средств.

Для того чтобы правильно рассчитать налог на имущество в 2019 г., можно воспользоваться установленными признаками имущества, с которого должен исчисляться налог. Главный признак такого имущества — это вхождение в состав основных средств. Основное средство должно отвечать ряду условий:

его планирую использовать в производстве или сдавать в аренду;

его планируют использовать более года;

его не планируют перепродавать с целью извлечения прибыли;

объект может приносить экономический доход.

Если имущество соответствует данным условиям, то оно принимается на баланс по счету 101 «Основные средства» и подлежит налогообложению, даже если объект находится во временном или совместном пользовании. В правилах уплаты налога на имущество есть свои тонкости: так, например, если основное средство используется в учреждении, но при этом оно не введено в эксплуатацию и на него не были зарегистрированы права пользования, то его стоимость все равно должна быть включена в налоговую базу. Но если основное средство не используется и не отражено на счете, то платить налог с него не нужно.

Расчет налога на имущество

С порядком расчета налоговой базы можно ознакомиться в тексте гл. 30 НК РФ (ст. 375 и 376). Общий принцип определения среднегодовой стоимости имущества состоит в том, чтобы корректно определить среднюю арифметическую величину. Также стоит отметить, что в расчет принимается не только остаточная стоимость объектов основных средств по состоянию на начало каждого месяца, но и начало месяца, следующего за отчетным.

В качестве делителя используется число, которое равно количеству месяцев, остатки на начало которых принимаются к расчету (соответственно — 4, 7, 10 и 13). Важно отметить, что к расчету принимается сумма ежемесячных остатков, а не ежеквартальных.

Бюджетное учреждение обязано по истечении каждого отчетного и налогового периода представлять в контролирующие органы налоговые расчеты по авансовым платежам и налоговую декларацию за прошедший год. Форма налоговой декларации и порядок ее заполнения утверждены Приказом ФНС РФ от 04.10.2018 № ММВ-7-21/575. Новые формы учитывают все внесенные изменение, а именно прекращение налогообложения движимого имущества и возможность исчислить налог, если кадастровая стоимость была изменена в течении налогового периода.

Налоговые расчеты по авансовым платежам должны быть представлены в налоговый орган не позднее 30 календарных дней с даты окончания соответствующего отчетного периода. Срок предоставления налоговой декларации должен быть не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. В эти же сроки бюджетное учреждение перечисляет сумму налога в бюджет.

Заполнение Аванса по налогу на имущество

Расчет по авансовому платежу по налогу на имущество должен быть представлен в следующем составе:

титульный лист, где заполняется данные по учреждению;

раздел 1, где отражается сумма авансового платежа по налогу, которая подлежит уплате в бюджет;

раздел 2, в котором отражено исчисление суммы авансового платежа по налогу в отношении подлежащего налогообложению имущества;

раздел 3, в котором отражено исчисление суммы авансового платежа по налогу за отчетный период по объекту недвижимого имущества, налоговой базой в отношении которого признается кадастровая стоимость.

В программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» для составления налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество учреждения предназначен регламентированный налоговый отчет «Авансы по налогу на имущество».

Для того чтобы заполнить и предоставить в налоговую инспекцию расчет в программе, следует открыть форму «Налоговая и статистическая отчетность» (меню «Бухгалтерский учет» — «Регламентированные отчеты»), создать отчет «Авансы по налогу на имущество», выбрав отчетный период, за который отчитывается учреждение.

При создании отчета титульный лист будет заполнен автоматически, беря данные из программы, но некоторые реквизиты необходимо будет заполнить или откорректировать вручную, а именно:

номер корректировки (Значение «0» проставляется если это первичный расчет, «1» «2» и далее — если оформляете корректировочный);

отчетный период (заполняется различными значениями в зависимости от периода, за который происходит заполнение);

форма реорганизации (данная ячейка остается пустой, если расчет заполняется за себя, если заполнение происходит за реорганизованное учреждение, то лучше воспользоваться приложением № 2 к Порядку заполнения расчета);

по месту нахождения (код «214» проставляется в том случае, когда расчет представляется по месту нахождения учреждения, при выборе других кодов необходимо смотреть Порядок заполнения расчета).

В разделе 1 отчета Авансы по налогу на имущество присутствуют несколько одинаковых блоков для авансов, которые рассчитываются по разным ОКТМО и КБК. Данный раздел заполняется на заключительном этапе оформления расчета и представляет собой результат всех исчислений по разделу 2 и 3.

Заполненный раздел 2 отчета Авансы по налогу на имущество включает в себя все необходимые сведения для исчисления авансов, а именно сведения об остаточной стоимости основных средств, о кодах по льготам и реквизитах, соответствующих региональным НПА. В поле «Код вида имущества» необходимо проставить код имущества, в отношении которого заполняется раздел 2. В строках с 020 и далее указывается остаточная стоимость основных средств, взятая из регистров бухгалтерского учета. Все сведения данного раздела подтверждаются подписью уполномоченного лица учреждения с указанием даты подписания.

Расчет по авансовому платежу может включать несколько Разделов 2. Например, несколько Разделов могут быть в случае если в учреждении есть:

имущество, налог по которому уплачивается по местонахождению организации;

имущество каждого обособленного подразделения с отдельным балансом;

недвижимое имущество, которое расположено вне местонахождения организации (обособленного подразделения с отдельным балансом);

имущество, при налогообложении которого применяются разные налоговые ставки.

В разделе 3 Аванса по налогу на имущество подсчитываются имущественные обязательства учреждения исходя из кадастровой стоимости недвижимых объектов.

После заполнения и записи отчета «Авансы по налогу на имущество» учреждению остается отправить его в налоговый орган.

Для этого можно воспользоваться сервисом «1С-Отчетность», который предназначен для быстрой и удобной подготовки и отправки регламентированной отчетности прямо из программ «1С», а также поддержке других видов электронного документооборота с контролирующими органами.